ブランパンの グランド ダブル ソヌリ が、グランドコンプリケーションの世界で新たな章を開きます。

スウォッチグループジャパン株式会社 ブランパン事業本部

社長兼CEOのマーク A. ハイエックがブランパンでの グランドソヌリ の開発に乗り出した時、彼が目標としていたのは、最も希少な複雑機構を製造している他のブランドに単に参入する以上のことでし た。彼のダイビングに対する情熱が伝説的な フィフティ ファゾムス を復活させた様に、機械への愛が、今までにないウォッチの製造へと駆り立てました。

2種類の音色で時を告げるのが一般的ですが、彼はブランパンの時計職人に対して、4種類の音色を搭載したグランドソヌリを開発するというアイデアをもたらしました。さらに、複雑さが増すメロディーを奏でて時刻を告げる時計を希望し、そこでこのアイデアを思いつきました。クラシックなウェストミンスターの鐘と、KISSのメンバーでロックスターのエリック・シンガーが書き下ろした曲という 2つの異なるメロディーを4つの音符で奏でたり、ケースのボタンを押すことで、2曲を自由に切り替えることができるというアイデアです。

そのアイデアが生まれた時は不可能に思われた グランド ダブル ソヌリ は現実のものとなり、時計製造史上初の偉業となりました。2つのメロディーを奏でるグランドソヌリ、プチソヌリ、ミニッツリピ ーターが、フライング トゥールビヨン と レトログレード パーペチュアルカレンダー と組み合わされたこのブランパンの新作は、まさにグランドコンプリケーションの世界の新天地を切り開くウォッチです。

主な特徴

ワールドプレミア

ケースのプッシャーによって、4音が奏でるクラシックなウェストミンスターの鐘 か、ミュージシャンのエリック・シンガーがブランパンのために書き下ろした曲の どちらかを選べるグランドソヌリを搭載した腕時計。毎正時には、15分ごとに鳴る 4つ全てを奏で、長めのパフォーマンスを楽しめる非常に貴重な腕時計です。

レトログレード パーペチュアルカレンダー

ムーブメントに完全に一体化した新しい構造で生まれ変わりました。また、ツール なしでも指先で簡単に調整ができるように設計された、ブランパンが特許を持つアンダーラグコレクターを備えています。

フライング トゥールビヨン

1989 年に世界で初めて発表されたブランパンを象徴するフライング トゥールビヨ ンが、シリコン製ヒゲゼンマイとの4Hz振動数でアップデートされました。

ブランパン史上、最も複雑な時計

200の設計図、開発途中で生み出された21の特許（内、13はムーブメントに搭載） 、1,053個の部品（総部品数1116個）を含む8年間のプロジェクトであり、設計、組み立て、装飾は全て自社で行われています。

比類ない音色

4音（ミ、ソ、ファ、シ）がそれぞれ別々のハンマーで奏でられます。ベゼルに組み込んだ音響膜によって音が伝わりやすくなり、小さな音量でも素晴らしい音質を楽しむことができる磁気式静音レギュレーターです。

伝統的な職人技による仕上げ

26のブリッジと18Kゴールド製の地板。アングラージュ（内側に向けた135の面取 り）、ペルラージュ、鏡面仕上げ、ダイヤモンドの切削、ストレートグレイニング など、手作業で行う伝統的な仕上げ全てが、ル・ブラッシュにあるブランパンの仕上げ工房で手作業によって施されます。部品には見える部分にも見えない部分にも装飾が施されます。

安全のための機構

ムーブメントには5つの安全システムが組み込まれ、誤操作による損傷から守ります。

身に着けるために設計された時計

極めて複雑なムーブメントにもかかわらず、全ての検査や認定に合格したこの時計 は、直径47mm、厚さ14.5mm、ラグ間54.6mmで、非常に身に着けやすくなっています。

特別なプレゼンテーションボックス

ヴァレ・ド・ジュウ（ジュウ渓谷）にある伝説的なリズーの森から調達した木材で作られたケースは、単なるプレゼンテーションボックスではなく、その卓越した音質によって弦楽器職人から賞賛を受けた何世紀にもわたる伝統的な共鳴するスプルースを永続させます。この精神により、天然のサウンドボードとして響きを増幅させ、タイムピースとジュウ渓谷の文化的・職人的遺産をつなげています。

究極のパーソナライズ

所有者のご希望どおりに1本1本がカスタムメイドされるため、まさに唯一無二の時計になります。

ブランパン グランド ダブル ソヌリ：永遠を奏でる音

https://www.blancpain.com/ja/grande-double-sonnerie

ブランパン 公式ウェブサイト

https://www.blancpain.com/ja