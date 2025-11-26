中日ドラゴンズ 山本泰寛選手×板山祐太郎選手、大野雄大投手×石伊雄太選手のファンミーティングを開催！MC役には吉田恵美さん（よしめぐ）が登場！

株式会社08GROUP（本社：大阪市西区、代表取締役：八重垣壮志）は、2025年12月6日（土）吹上ホール／メインホール（名古屋市中小企業振興会館）（愛知県名古屋市千種区吹上2丁目6-3）にて


中日ドラゴンズ 山本泰寛選手×板山祐太郎選手、大野雄大投手×石伊雄太選手のファンミーティングを二部にわけて開催いたします。



第一部には山本泰寛選手と板山祐太郎選手、第二部には大野雄大投手と石伊雄太選手が登場。


またMCには、片岡篤史YoutubeチャンネルのアシスタントMCでおなじみの吉田恵美さん（よしめぐ）を迎え、ここでしか聞けない裏話や今シーズンの振り返り等、ファンとの交流を楽しめるファンミーティングを開催いたします。



本イベントでは、質問コーナーのご用意や、試合では見られない選手の素顔やエピソード、今後の展望などを語っていただくほか、


選手のサイン色紙やサイン入り私物グッズがあたる抽選会など、ファンの方必見の内容を多数ご用意しております。


さらにトーク中、選手の写真撮影はOK（動画・録音は不可） としており、思い出に残る時間をお楽しみいただけます。



■開催概要


開催日時：2025年12月6日（土）



■出演選手


第一部：山本泰寛選手×板山祐太郎選手ファンミーティング


出演選手：中日ドラゴンズ 山本泰寛選手 板山祐太郎選手


MC：吉田恵美（よしめぐ）


時間：10:30開場／11:30開演／13:30終演（予定）


第二部：大野雄大投手×石伊雄太選手ファンミーティング


出演選手：中日ドラゴンズ 大野雄大投手 石伊雄太選手


MC：吉田恵美（よしめぐ）


時間：14:00開場／15:00開演／16:30終演（予定）


席種：各全席指定 税込8,800円


※各部ごとに販売


会場：吹上ホール／メインホール（名古屋市中小企業振興会館）


愛知県名古屋市千種区吹上2丁目6-3



■企画内容（予定）


1. オープニング


2. トークセッション


3. Q&Aコーナー


4. プレゼント抽選会


5. エンディング


※トーク中、選手の写真撮影OK！（動画＆録音はNG）



■チケット販売ページ


チケットぴあページにて販売中


第一部：山本泰寛選手×板山祐太郎選手ファンミーティング


URL：https://w.pia.jp/t/itayama-yamamoto-fm/



第二部：大野雄大投手×石伊雄太選手ファンミーティング


URL：https://w.pia.jp/t/ohno-ishii-fm/



■主催会社・お問い合わせ


株式会社08GROUP


所在地：大阪府大阪市西区立売堀2丁目5-41


担当者：河村栄作


電話　：090-3031-5299


メールアドレス：e.kawamura@zerohachi.me