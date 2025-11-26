中日ドラゴンズ 山本泰寛選手×板山祐太郎選手、大野雄大投手×石伊雄太選手のファンミーティングを開催！MC役には吉田恵美さん（よしめぐ）が登場！

株式会社08GROUP

株式会社08GROUP（本社：大阪市西区、代表取締役：八重垣壮志）は、2025年12月6日（土）吹上ホール／メインホール（名古屋市中小企業振興会館）（愛知県名古屋市千種区吹上2丁目6-3）にて

中日ドラゴンズ 山本泰寛選手×板山祐太郎選手、大野雄大投手×石伊雄太選手のファンミーティングを二部にわけて開催いたします。

第一部には山本泰寛選手と板山祐太郎選手、第二部には大野雄大投手と石伊雄太選手が登場。

またMCには、片岡篤史YoutubeチャンネルのアシスタントMCでおなじみの吉田恵美さん（よしめぐ）を迎え、ここでしか聞けない裏話や今シーズンの振り返り等、ファンとの交流を楽しめるファンミーティングを開催いたします。

本イベントでは、質問コーナーのご用意や、試合では見られない選手の素顔やエピソード、今後の展望などを語っていただくほか、

選手のサイン色紙やサイン入り私物グッズがあたる抽選会など、ファンの方必見の内容を多数ご用意しております。

さらにトーク中、選手の写真撮影はOK（動画・録音は不可） としており、思い出に残る時間をお楽しみいただけます。

■開催概要

開催日時：2025年12月6日（土）

■出演選手

第一部：山本泰寛選手×板山祐太郎選手ファンミーティング

出演選手：中日ドラゴンズ 山本泰寛選手 板山祐太郎選手

MC：吉田恵美（よしめぐ）

時間：10:30開場／11:30開演／13:30終演（予定）

第二部：大野雄大投手×石伊雄太選手ファンミーティング

出演選手：中日ドラゴンズ 大野雄大投手 石伊雄太選手

MC：吉田恵美（よしめぐ）

時間：14:00開場／15:00開演／16:30終演（予定）

席種：各全席指定 税込8,800円

※各部ごとに販売

会場：吹上ホール／メインホール（名古屋市中小企業振興会館）

愛知県名古屋市千種区吹上2丁目6-3

■企画内容（予定）

1. オープニング

2. トークセッション

3. Q&Aコーナー

4. プレゼント抽選会

5. エンディング

※トーク中、選手の写真撮影OK！（動画＆録音はNG）

■チケット販売ページ

チケットぴあページにて販売中

第一部：山本泰寛選手×板山祐太郎選手ファンミーティング

URL：https://w.pia.jp/t/itayama-yamamoto-fm/

第二部：大野雄大投手×石伊雄太選手ファンミーティング

URL：https://w.pia.jp/t/ohno-ishii-fm/

■主催会社・お問い合わせ

株式会社08GROUP

所在地：大阪府大阪市西区立売堀2丁目5-41

担当者：河村栄作

電話 ：090-3031-5299

メールアドレス：e.kawamura@zerohachi.me