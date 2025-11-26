中日ドラゴンズ 山本泰寛選手×板山祐太郎選手、大野雄大投手×石伊雄太選手のファンミーティングを開催！MC役には吉田恵美さん（よしめぐ）が登場！
株式会社08GROUP（本社：大阪市西区、代表取締役：八重垣壮志）は、2025年12月6日（土）吹上ホール／メインホール（名古屋市中小企業振興会館）（愛知県名古屋市千種区吹上2丁目6-3）にて
中日ドラゴンズ 山本泰寛選手×板山祐太郎選手、大野雄大投手×石伊雄太選手のファンミーティングを二部にわけて開催いたします。
第一部には山本泰寛選手と板山祐太郎選手、第二部には大野雄大投手と石伊雄太選手が登場。
またMCには、片岡篤史YoutubeチャンネルのアシスタントMCでおなじみの吉田恵美さん（よしめぐ）を迎え、ここでしか聞けない裏話や今シーズンの振り返り等、ファンとの交流を楽しめるファンミーティングを開催いたします。
本イベントでは、質問コーナーのご用意や、試合では見られない選手の素顔やエピソード、今後の展望などを語っていただくほか、
選手のサイン色紙やサイン入り私物グッズがあたる抽選会など、ファンの方必見の内容を多数ご用意しております。
さらにトーク中、選手の写真撮影はOK（動画・録音は不可） としており、思い出に残る時間をお楽しみいただけます。
■開催概要
開催日時：2025年12月6日（土）
■出演選手
第一部：山本泰寛選手×板山祐太郎選手ファンミーティング
出演選手：中日ドラゴンズ 山本泰寛選手 板山祐太郎選手
MC：吉田恵美（よしめぐ）
時間：10:30開場／11:30開演／13:30終演（予定）
第二部：大野雄大投手×石伊雄太選手ファンミーティング
出演選手：中日ドラゴンズ 大野雄大投手 石伊雄太選手
MC：吉田恵美（よしめぐ）
時間：14:00開場／15:00開演／16:30終演（予定）
席種：各全席指定 税込8,800円
※各部ごとに販売
会場：吹上ホール／メインホール（名古屋市中小企業振興会館）
愛知県名古屋市千種区吹上2丁目6-3
■企画内容（予定）
1. オープニング
2. トークセッション
3. Q&Aコーナー
4. プレゼント抽選会
5. エンディング
※トーク中、選手の写真撮影OK！（動画＆録音はNG）
■チケット販売ページ
チケットぴあページにて販売中
第一部：山本泰寛選手×板山祐太郎選手ファンミーティング
URL：https://w.pia.jp/t/itayama-yamamoto-fm/
第二部：大野雄大投手×石伊雄太選手ファンミーティング
URL：https://w.pia.jp/t/ohno-ishii-fm/
■主催会社・お問い合わせ
株式会社08GROUP
所在地：大阪府大阪市西区立売堀2丁目5-41
担当者：河村栄作
電話 ：090-3031-5299
メールアドレス：e.kawamura@zerohachi.me