サウナ特化型デジタルサイネージ「フロサウナTV」が名古屋の人気銭湯施設「ぽかぽか温泉 新守山乃湯」に導入決定！

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山崎 俊、以下「Wiz」）と株式会社お宿ポータル（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：池上 拓見、以下「お宿ポータル」）が運営する、フロとサウナのデジタルサイネージ「フロサウナTV」は、サウナ特化型銭湯「ぽかぽか温泉 新守山乃湯」に導入されました。

同施設では、2025年9月の大規模リニューアルにあわせて「フロサウナTV」を導入し、公益社団法人 日本サウナ・スパ協会の賛助会員であるお宿ポータルとともに、映像演出と情報発信を通じて快適なサウナ体験を提供します。

ぽかぽか温泉 新守山乃湯との取り組み

「フロサウナTV」は、愛知県名古屋市にあるサウナ特化型銭湯「ぽかぽか温泉 新守山乃湯」に導入されました。サウナ室に特化した空間設計やコワーキング設備など、唯一無二の施設づくりに加え、デジタルサイネージによる新たな映像体験を通じて、より快適で充実した“ととのい体験”を提供します。

「フロサウナTV」とは

「フロサウナTV」は、WizとWEBメディア フロサウナ(https://furosauna.com/)のタイアップで行っているサイネージメディアです。温浴施設やサウナ室に設置したデジタルサイネージを通じて、サウナ利用者に向けたオリジナルコンテンツを配信しています。深いリラックス状態にある利用者に、強く印象に残る情報や広告を届けることで、新たな体験価値と広告効果を創出します。また、サウナ時間の充実、高い広告効果、サウナ業界の活性化、そしてサウナ利用者という特定のターゲットに絞った効果的な広告展開が期待できます。

フロサウナTVの特徴

1．サウナ・浴室内の専用メディア

サウナ施設や浴室に設置されたデジタルサイネージで、番組やCMを配信。



2．オリジナルコンテンツが充実

サウナ作法、健康情報、サウナ飯など、サウナ好きに響くコンテンツを多数配信。



3．ディスプレイ設置の優位性

サウナ・浴室特化型のディスプレイで、リラックスしてコンテンツに集中できる。



4．WEBメディアやSNSとの連携

WebメディアやSNSと連携し、オン／オフラインのコンテンツ配信で、広告効果を最大化。



5．ユーザー属性に最適化した情報提供

月間30万PVのWEBメディア「フロサウナ」のデータから、視聴者に合わせたコンテンツを編成。



6．広告配信も可能

サウナ施設での視聴者に向けたCM枠を設置し、企業・ブランドのPRにも活用可能。

導入施設募集・今後の展開

「フロサウナTV」では、今後さらにコンテンツの拡充を図り、サウナ・温浴施設との連携を強化していきます。オリジナルコンテンツの充実化、広告配信システムの機能拡充も進め、サウナ・温浴施設のDX推進支援や、利用者向けポイントサービスとの連携など、サービスの拡充も計画しております。

また、2026年中に全国300施設への導入を目指し、設置施設を募集いたします。初期導入費用、月額費用は無償でのご提供となります。

広告出稿について

サウナ・温浴関連商品はもちろん、その他一般商材の広告出稿も承ります。媒体資料及び広告料金表をご用意しております。スポンサー企業様の業種や商材に応じて、最適な広告プランをご提案させていただきます。 サウナを愛するすべての人へ。「フロサウナTV」が、より良いサウナライフをサポートします！

お問い合わせ

本サービスに関するご質問・ご相談等は、以下までお気軽にお問合せください。

担当：永田

電話：050-1780-8962

メール：signage-division@012grp.co.jp

（土日祝除く 9:00～18:00）

ぽかぽか温泉 新守山乃湯について

ぽかぽか温泉 新守山乃湯は、サウナ特化型の銭湯施設です。2025年9月の大規模リニューアルを経て、蒸気ボイラー式サウナや天然地下水掛け流しの水風呂など、こだわり抜いた“ととのい”体験を提供するとともに、コワーキング設備も備えた新感覚の癒し空間を提供しています。



【会社概要】

施設名：ぽかぽか温泉 新守山乃湯

本社所在地：愛知県名古屋市守山区鳥羽見2-10-10

設立：1959年

代表者：松井 勇樹

事業内容：銭湯・サウナ施設の運営

HP：https://pokapoka1126.jp/

株式会社お宿ポータルについて

株式会社お宿ポータルは、株式会社Wizの100％子会社で、宿泊施設の集客アップやコスト削減など、経営面のトータルサポートを行う「宿泊施設コンサルタント事業」を展開しています。全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会（全旅連）と連携し、施設の規模や状況に合わせた、ハイクオリティな提案が可能です。また、お宿ポータルは公益社団法人 日本サウナ・スパ協会(https://sauna.or.jp/)の賛助会員として加盟しています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社お宿ポータル

本社所在地 ：東京都豊島南大塚2-25-15South新大塚ビル12F

代表者 ：池上 拓見

事業内容 ：宿泊施設DX事業

HP ：https://portal.oyado.world/

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社Wiz

本社所在地 ：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容 ：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP ：https://012grp.co.jp/