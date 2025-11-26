広島東洋カープ 矢野雅哉選手×小園海斗選手のファンミーティングを開催！MC役にはフリーアナウンサーの中川安奈さん（元NHKアナウンサー、2019年広島放送局在籍）が登場！

株式会社08GROUP

株式会社08GROUP（本社：大阪市西区、代表取締役：八重垣壮志）は、

2025年12月21日（日）あましんアルカイックホール／オクト（尼崎市総合文化センター）（兵庫県尼崎市昭和通2丁目7-16）にて広島東洋カープ 矢野雅哉選手×小園海斗選手のファンミーティングを開催いたします。

またMCには、フリーアナウンサーの中川安奈さん（元NHKアナウンサー、2019年広島放送局在籍）を迎え、ここでしか聞けない裏話や今シーズンの振り返り等、ファンとの交流を楽しめるファンミーティングを開催いたします。

本イベントでは、質問コーナーのご用意や、試合では見られない選手の素顔やエピソード、今後の展望などを語っていただくほか、選手のサイン色紙やサイン入り私物グッズがあたる抽選会など、ファンの方必見の内容を多数ご用意しております。

さらにトーク中、選手の写真撮影はOK（動画・録音は不可） としており、思い出に残る時間をお楽しみいただけます。

■開催概要

開催日時：2025年12月21日（日）

■出演選手

出演選手：広島東洋カープ 矢野雅哉選手×小園海斗選手

MC：中川安奈（元NHKアナウンサー、2019年広島放送局在籍）

時間：13:30開場／14:30開演／16:00終演（予定）

席種：全席指定 税込8,800円

会場：あましんアルカイックホール／オクト（尼崎市総合文化センター）

兵庫県尼崎市昭和通2丁目7-16

■企画内容（予定）

1. オープニング

2. トークセッション

3. Q&Aコーナー

4. プレゼント抽選会

5. エンディング

※トーク中、選手の写真撮影OK！（動画＆録音はNG）

■チケット販売ページ

チケットぴあページにて販売中

https://w.pia.jp/t/yano-kozono-fm/

■主催会社・お問い合わせ

株式会社08GROUP

所在地：大阪府大阪市西区立売堀2丁目5-41

担当者：河村栄作

電話 ：090-3031-5299

メールアドレス：e.kawamura@zerohachi.me