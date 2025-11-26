こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「Agency of the Year 2025」にてゴールドを受賞
Campaign Asia-Pacific誌が選ぶJapan/Koreaエリアの広告・マーケティング業界アワード
PR発想であらゆるコミュニケーション活動を支援する、株式会社プラップジャパン（本社︓東京都港区、代表取締役社⻑︓鈴⽊勇夫、以下 プラップジャパン）は、アジア最大級の広告・マーケティング専門誌『Campaign Asia-Pacific』が主催するアワード「Japan/Korea Agency of the Year 2025」の「Japan PR Agency of the Year」においてゴールドを受賞いたしました。
本アワードは、アジア太平洋地域の広告・マーケティング業界において最も権威ある賞の一つです。単なるキャンペーンのクリエイティブや実施成果だけでなく、エージェンシーとしての「ビジネスの成長性」「人材育成・働き方改革への取り組み」「業界への貢献度」など、企業全体のパフォーマンスが総合的かつ厳格に審査されます。
プラップジャパンは、パーパス「あしたの常識をつくる。」のもと、コミュニケーションで企業と多様なステークホルダーの良好な関係を築き、円滑な経済活動と社会の発展に貢献しながら、日本でいちばん信頼されるコミュニケーション・コンサルティングカンパニーを目指します。
＜代表取締役社長 鈴⽊勇夫のコメント＞
このたび、「Japan/Korea Agency of the Year 2025」において、このような栄誉ある賞をいただき、大変光栄です。プラップジャパンは、既存事業の成長と新規事業の創造を図るために、「知的資本のデータ化」とAI活用による広報・PR業務の効率化や新規ソリューションの開発を推進し、飛躍的成長を目指しています。また、「人が財産」との価値観に基づき、柔軟な働き方やメリハリのある評価制度を導入し、社員のスキルやエンゲージメントを高めることが経営の責務だと考えています。あわせて、大学での教育支援や業界団体との連携・支援など、PR業界全体の発展と次世代育成にも長年にわたって力を注いでいます。今後もこの賞にふさわしい会社であり続けるよう、社員とともに挑戦を続けてまいります。
プラップジャパンとは
株式会社プラップジャパンは、PR発想で企業や団体のコミュニケーション活動を包括的にサポートする、コミュニケーションコンサルティング・グループです。1970年に総合PR会社として創業して以来、多様な価値観の世の中において「あらゆる関係性を良好にする」というミッションを軸にビジネスの領域を広げてきました。日本・中国・東南アジアに拠点を持ち、コミュニケーション分野に専門性を持った複数のグループ会社と連携しながら、これまでの「当たり前」にとらわれず、社会の視野を広げるコミュニケーションで課題を解決しています。
プラップジャパン URL︓ https://www.prap.co.jp/
プラップグループ URL︓ https://www.prapgroup.com/
本件に関するお問合わせ先
株式会社プラップジャパン 経営企画室 広報担当
Email: ir_info@ml.prap.co.jp
