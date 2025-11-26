ウニとイクラの贅沢共演 AIで育てた旬の寒ブリも！



「無添加うにといくら」フェア



―11月28日（金）から期間・数量限定で開催―





















今回のフェアでは、ウニやイクラをはじめとした豪華食材を贅沢に取り揃えました。「濃厚うに(一貫)」は、口の中でとろけていくような食感と、鼻に抜けていく上品な香りが特徴で、一般的に型崩れを防ぐために使用される食品添加物の「ミョウバン」を一切使用していないため、苦みがなく、ウニ本来の濃厚な旨みを堪能いただけます。また、「大粒いくら（一貫）」は、白鮭のイクラの中でも大粒のものだけを厳選。くら寿司特製の醤油ベースのタレに漬け込むことでコクが際立ち、プチっとした食感をお楽しみいただけます。さらに、「北海たこうに」（※）は、ミョウバン不使用のウニを使用したウニソースをタコと和え、タコの甘みに濃厚なウニの味わいがクセになる一品です。



加えて、この時期が旬の大型サイズのブリを使用した「五島列島AI寒ぶり」は、潮の流れが早い漁場で育つことで身が引き締まり、脂乗りが良いのが特徴です。皮引きを店舗で行うことで鮮度を保ち、しっかりとした身質と脂乗りを楽しめます。このブリは、AIの活用により給餌や作業の効率化を図る「スマート給餌機」で養殖したもので、高騰が続くエサの無駄を減らすとともに、生産者様の働き方改革にもつながるSDGsな養殖の仕組みといえます。



その他、豪華な商品を一皿で楽しめる“極みの逸品シリーズ”として、「板うに手巻きセット(5貫分)」が登場。ミョウバン不使用のウニを一枚板に贅沢に並べ、香り高い有明海苔に包んでお召し上がりいただけます。



ウニやイクラをはじめ、贅沢なネタが勢揃いするこの機会に、ぜひくら寿司へお越しください。



（※）北海道産たこ使用。



■販売概要 商品名 / 価格 / 販売期間



※店舗により価格は異なります。



※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります。















濃厚うに(一貫) 250円



販売期間：11月28日（金）〜12月7日（日）















大粒いくら（一貫） 200円



販売期間：11月28日（金）〜12月7日（日）















北海たこうに150円



販売期間：11月28日（金）〜12月7日（日）



※北海道産たこ使用















トリュフ中トロ（一貫） 240円



販売期間：11月28日（金）〜12月7日（日）







濃厚な脂の旨みが楽しめるミナミマグロの中トロを特製タレに漬け、醤油を加えたトリュフソースをかけることで、脂の旨み、トリュフの香りとコクがバランスよく楽しめます。ペリーラ（大葉のベビーリーフ）の爽やかな風味を添えることで、濃厚ながらもさっぱりと、もう一皿手を伸ばしたくなるような味わいの逸品です。















北海道牛のロッシーニ風（一貫） 380円



販売期間：11月28日（金）〜12月21日（日）



※お持ち帰り不可







フレンチの王道“ロッシーニ”をお寿司で表現。赤身と脂のバランスが良いもも肉を使用し、低温でじっくり火入れした北海道牛のにぎりに、鶏レバーなどを使用した口どけなめらかで濃厚な味わいのフォアグラ風パテを乗せ、醤油を加えた香り高いトリュフソースをかけました。贅沢な味わいが口の中で広がります。















煮穴子握り 110円



販売期間：11月28日（金）〜12月7日（日）



