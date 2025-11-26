叡山電鉄株式会社（本社：京都市左京区、社長：豊田秀明）では、平安女学院大学との共同監修・企画のもと、八瀬比叡山口駅をイルミネーションで装飾した「Illumi-station（イルミステーション）」を２０２５年１２月１２日（金）から２０２６年２月１５日（日）に開催します。開業当時の趣を今に伝えるドーム屋根の駅舎が残る八瀬比叡山口駅。その駅舎を平安女学院大学 イルミネーション委員会が「かわいいステーション１００」のコンセプトで装飾いたします。今年開業１００周年を迎えた駅舎と、学生が考えた「かわいく」が融合し、美しい光に包まれた空間を演出します。また、期間中の１２月１３日（土）には、本年で９回目となる「クリスマスステーションｉｎ八瀬」を開催。八瀬比叡山口駅構内、駅テラスおよび駅前広場で、地元学校の学生・児童などによる演奏やパフォーマンス、飲食やワークショップなどをクリスマスの雰囲気のなかでお楽しみください。

１．イベント名

「Illumi-station（イルミステーション）」※イルミステーションとは、Illumination（イルミネーション）とStation（ステーション）を組み合わせた造語です。

２．開催期間

２０２５年１２月１２日（金）～２０２６年２月１５日（日）

３．開催場所

八瀬比叡山口駅

※「かわいいステーション１００」について（平安女学院大学イルミネーション委員会より）・八瀬比叡山口の駅舎は、１９２５（大正１４）年に「八瀬」駅として開業し、今年１００年目をむかえました。・クリスマスシーズンに八瀬比叡山口駅をイルミステーションとして、駅舎をイルミネーションで装飾しています。１００年という歴史ある駅舎を「かわいく」イルミネーション装飾することで、多くの方々に駅舎を見ていただきたいと考え、このテーマにしました。・自然に囲まれた場所のため、「お花」や「葉」など植物に関連するオブジェを製作して「かわいく」装飾して、「インスタ映え」するようにしました。・歴史ある建物のため、歴史を感じるところと「かわいく」装飾するところを融合してデザインしました。

