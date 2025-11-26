株式会社オーバーラップ(代表取締役社長：永田 勝治、所在地：東京都品川区) が2023年8月に刊行したコミックエッセイ『令和妊婦、孤高のさけび！ 頼りになるのはスマホだけ？！』(はちみつコミックエッセイ)の著者・真船佳奈先生が、このたび「第18回ペアレンティングアワード」を受賞されました。ペアレンティングアワードは、育児業界に影響を与えたタレントや文化人、ヒット商品や出来事などを表彰するアワードです。今回の受賞をきっかけに、独特のギャグセンスとスピード感で描いた新人ママ大応援の成長コミックエッセイ『令和妊婦、孤高のさけび！』にも改めてご注目ください。

『令和妊婦、孤高のさけび！ 頼りになるのはスマホだけ？！』

はじめての妊娠～育児のドタバタ劇を描くギャグ育児エッセイ漫画。時はコロナ禍、妊娠も出産も育児も孤独がゆえ頼れるのはネットの情報ばかり……育児エッセイ漫画を読み漁り、前情報も心構えもばっちり！のはずが結局振り回されておかしくなっていってしまう真船。母乳なんて出なくてもミルクで育てればいいんだよ！…妊娠前はそう思っていたのに。誰にも頼れない状況と、感覚の違う夫へのイラつき…夫婦最大の危機を乗り越え、知らず知らずのうちに自分の中に作り上げてしまった「こうするべき」から徐々に解放されていく様子を独特のギャグセンスとスピード感で描いた新人ママ大応援の成長コミックエッセイ！

https://888ce.over-lap.co.jp/product/338/

『令和妊婦、孤高のさけび！ 頼りになるのはスマホだけ？！』【著】真船佳奈【レーベル】はちみつコミックエッセイ【判型】A5判【定価】1,210円（税込）【発売日】2023年8月15日【ISBN】978-4-8240-0576-2【発行】株式会社オーバーラップ＜真船佳奈 SNS＞X… https://x.com/mafune_kanaInstagram… https://www.instagram.com/mafunekana/?hl=jaブログ… https://mafunekana.blog.jp/