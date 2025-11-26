KURA ROYAL「いちごのショートケーキパフェ」お寿司もチキンもスイーツも勢揃いのくら寿司で済ます“くらスマス”― 11月28日（金）から期間・数量限定販売 ―

クリスマスを彩る、冬のスイーツ登場



KURA ROYAL「いちごのショートケーキパフェ」



お寿司もチキンもスイーツも勢揃いのくら寿司で済ます



“くらスマス”をお楽しみください！



― 全国のくら寿司にて、11月28日（金）から期間・数量限定販売 ―





















“専門店以上のスイーツ”を目指し、素材や製法、ビジュアルにもこだわった「KURA ROYAL」から、クリス マスにぴったりな「いちごのショートケーキパフェ」が登場します。カップの中には、ストロベリーダイスソース、 マスカルポーネムース、スポンジ、ホイップを重ね、ショートケーキのようなパフェに仕上げました。トッピング には、ストロベリーアイス、プチシュークリーム、ピスタチオダイス、いちご、ワッフルチップを盛り付け、赤・ 緑・白の色合いでクリスマスの華やかさを表現。見た目も味わいも楽しめる商品です。



さらに、クリスマス料理の定番として欠かせないチキンもご用意しています。毎年人気の「くらチキ」は、ジ ューシーかつ新鮮な鶏モモ肉のみを厳選して使用。また、特製の衣を使用し、カラッと揚がった衣のサクサ クとした食感と、あふれる肉汁、そして白胡椒と黒胡椒の 2 種類のスパイスが絶妙に絡み合う、くら寿司オリ ジナルのこの時季にしか食べられないフライドチキンです。持ち帰りセットと合わせ、ご自宅でもお楽しみい ただけます。



加えて、フランス語で「クリスマスの薪」を意味する、丸太の形をしたフランスの伝統的なケーキ「ブッシュ ドノエル」が新登場（※）。一般的なロールケーキはスポンジ生地を使っていますが、こんにゃく粉を使用したク レープ生地にアレンジ。薪の色味は濃厚なチョコレートで再現し、もちっと柔らかな食感と濃厚な味わいを楽 しめるクリスマスケーキに仕上げました。 今年のクリスマスは、お寿司もチキンもスイーツもすべてくら寿司で済ます“くらスマス”で是非お楽しみく ださい。



（※）「ブッシュドノエル」は 12 月 12 日（金）から販売開始



■サンタクロースがクリスマス気分を盛り上げる贅沢パフェ



※店舗により価格は異なります。



※予定数量に達し次第、販売終了となります。 回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府 堺市）は、高品質とおいしさを追求したスイーツブランド「KURA ROYAL」の新商品として、「いちごのショート ケーキパフェ」を 11 月 28 日（金）から全国のくら寿司にて期間・数量限定で販売します。また、クリスマス商 品として「くらチキ」や「ブッシュドノエル」 （※）も登場します。“専門店以上のスイーツ”を目指し、素材や製法、ビジュアルにもこだわった「KURA ROYAL」から、クリス マスにぴったりな「いちごのショートケーキパフェ」が登場します。カップの中には、ストロベリーダイスソース、 マスカルポーネムース、スポンジ、ホイップを重ね、ショートケーキのようなパフェに仕上げました。トッピング には、ストロベリーアイス、プチシュークリーム、ピスタチオダイス、いちご、ワッフルチップを盛り付け、赤・ 緑・白の色合いでクリスマスの華やかさを表現。見た目も味わいも楽しめる商品です。さらに、クリスマス料理の定番として欠かせないチキンもご用意しています。毎年人気の「くらチキ」は、ジ ューシーかつ新鮮な鶏モモ肉のみを厳選して使用。また、特製の衣を使用し、カラッと揚がった衣のサクサ クとした食感と、あふれる肉汁、そして白胡椒と黒胡椒の 2 種類のスパイスが絶妙に絡み合う、くら寿司オリ ジナルのこの時季にしか食べられないフライドチキンです。持ち帰りセットと合わせ、ご自宅でもお楽しみい ただけます。加えて、フランス語で「クリスマスの薪」を意味する、丸太の形をしたフランスの伝統的なケーキ「ブッシュ ドノエル」が新登場（※）。一般的なロールケーキはスポンジ生地を使っていますが、こんにゃく粉を使用したク レープ生地にアレンジ。薪の色味は濃厚なチョコレートで再現し、もちっと柔らかな食感と濃厚な味わいを楽 しめるクリスマスケーキに仕上げました。 今年のクリスマスは、お寿司もチキンもスイーツもすべてくら寿司で済ます“くらスマス”で是非お楽しみく ださい。（※）「ブッシュドノエル」は 12 月 12 日（金）から販売開始■サンタクロースがクリスマス気分を盛り上げる贅沢パフェ※店舗により価格は異なります。※予定数量に達し次第、販売終了となります。

















いちごのショートケーキパフェ 530 円



販売期間：11 月 28 日（金）〜12 月 25 日（木）



※お持ち帰り不可



※各店舗 1 日数量限定



※「グローバル旗艦店原宿」ではお取り扱いしておりません。



○トッピング（上から順に）



カスタードワッフルチップ・プチシュークリーム・ピスタチオダイス・



ストロベリーアイス・いちご・ホイップ・カットスポンジ・



マスカルポーネムース・ストロベリーダイスソース いちごのショートケーキパフェ 530 円販売期間：11 月 28 日（金）〜12 月 25 日（木）※お持ち帰り不可※各店舗 1 日数量限定※「グローバル旗艦店原宿」ではお取り扱いしておりません。○トッピング（上から順に）カスタードワッフルチップ・プチシュークリーム・ピスタチオダイス・ストロベリーアイス・いちご・ホイップ・カットスポンジ・マスカルポーネムース・ストロベリーダイスソース





【「KURA ROYAL（クラロワイヤル）」とは】



「KURA ROYAL」の「ロワイヤル」とは、フランス語で「王の」「王室の」を意味します。人々を魅了し続けるフランス菓子 のように、厳選された素材を贅沢に使用した、こだわりのオリジナルスイーツブランドです。素材・製法・ビジュアルにこ だわった「専門店以上のスイーツ」の実現により、感度の高い女性の方を中心に、新規のお客様の来店や利用頻度の 増加を目指します。今後も「季節感を感じられるスイーツ」を随時発表してまいります。



■チキンもスイーツも勢揃い！クリスマスの特別なひとときをくら寿司で



※店舗により価格は異なります。



※予定数量に達し次第、販売終了となります。

















くらチキ 310 円



販売期間：11 月 28 日（金）〜12 月 25 日（木）















ブッシュドノエル 380 円



販売期間：12 月 12 日（金）〜12 月 25 日（木） くらチキ 310 円販売期間：11 月 28 日（金）〜12 月 25 日（木）ブッシュドノエル 380 円販売期間：12 月 12 日（金）〜12 月 25 日（木）





■食後にぴったりの冬の新作スイーツも続々登場！



※店舗により価格は異なります。



※予定数量に達し次第、販売終了となります。



















■食後にぴったりの冬の新作スイーツも続々登場！※店舗により価格は異なります。※予定数量に達し次第、販売終了となります。

ベリーのクランブルケーキ 360 円



販売期間：11 月 28 日（金）〜1 月 8 日（木）



※お持ち帰り不可

















たっぷりクリームエクレア 170 円



販売期間：11 月 28 日（金）〜1 月 8 日（木）



※お持ち帰り不可 たっぷりクリームエクレア 170 円販売期間：11 月 28 日（金）〜1 月 8 日（木）※お持ち帰り不可







生地には、ベリーと相性の良いベルガモットが香るアー ルグレイを使用。上品な紅茶の香りがふんわりと広がり、 ブルーベリーといちごの甘酸っぱさ、そしてクランブルの 香ばしさが絶妙に重なり合うケーキです。ベリーソースに は、いちご、ブルーベリー、ラズベリー、クランベリーを使 用し、ヨーグルトソースと一緒に添えることで、食後でもさ っぱりと食べやすい味わいに仕上げています。





チョコがコーティングされたシュー皮にたっぷり詰め込 んだカスタード風クリームは、ホワイトラム(ラム酒)を 風味付けに少し使用しています。ムースのような口ど け食感が特徴です





関連リンク過去のリリースはこちらから