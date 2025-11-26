アセンションインターナショナル株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：呉 婉慈）は“私に、地球に、幸せなこと”をテーマに、インテリア、スキンケア、ベビー＆キッズを中心としたアイテムを取りそろえたライフスタイルショップ『HOWMORE LIVING（ハウモア リビング）』を展開しています。

『HOWMORE LIVING（ハウモア リビング）』の蔵前本店・丸ビル店と公式Web Storeでは、2025年11月7日（金）～12月25日（木）までの期間、「Joy and Celebration」と題したクリスマスフェアを開催いたします。





HOWMORE LIVING X'mas1





ホリデーシーズンが近づくたびに、街は自然と笑顔に満ち、心躍る光に包まれていきます。今年のテーマ「Joy and Celebration」には、誰かと喜びを分かち合う瞬間や、日常にそっと寄り添う小さな幸福を大切にしたいという想いを込めました。大切な人と過ごす特別な瞬間も、ふとした日常に訪れる小さな幸せも…そんな心温まるひとときが、より輝き、豊かに彩るよう『HOWMORE LIVING』からのご提案をお届けいたします。





「Joy and Celebration」





今年は、アイルランドの【The Nature of Things】のロールオンやエッセンシャルオイルなど、ご自分へのご褒美にもギフトにも使いやすいアイテムを揃えました。イギリスの高級ホームフレグランス【olor】からは、クリスマス限定の香りのキャンドルやディフューザーをご用意。さらに、デンマークの【Konges Slojd】の2025AW新作や、贈り物にぴったりの愛らしいぬいぐるみも多数取り揃えています。上記3つのブランドは、弊社直輸入のブランドです。





いずれのアイテムも、HOWMORE LIVINGの“12の商品選定基準”(※)に基づいて厳選したもの。地球環境や作る人々の暮らしも守る、心と身体に優しいものばかりです。





HOWMORE LIVING 12の商品選定基準





※【HOWMORE LIVING 12の商品選定基準】

1.ウェルビーイング：「自分」や「環境」、「周りの人々」を幸せにするもの

2.社会支援：環境や社会支援に直接結びつくもの

3.自然環境保護：地球の未来を考えた素材や形、包装のもの

4.サスティナブル：持続使用可能、修理可能なもの

5.再利用：資源を再生・有効活用し、不用品の新価値を創るもの

6.動物にやさしく：開発・製造過程で動物実験を行っていないもの

7.フェアトレード：途上国と公正に取引され、かつ、一般市場価格と同等価格なもの

8.安全基準クリア：日本国内、国際的な安全基準をクリアしたもの

9.地方応援：地方応援、伝統文化継承のサポートをするもの

10.ハンドメイド：手作り・手仕事・自家製で作られたもの

11.ナチュラル：天然成分・天然素材・自然農法・無添加・自然由来のもの

12.オーガニック：国内外の各認証機関にて認証済みの素材のもの









【自分のために。大切なあの人へのギフトに】

クリスマスフェア「Joy and Celebration」での展開商品





HOWMORE LIVING X'mas2





【The Nature of Things/ザ・ネイチャー・オブ・シングス】

2018年、ブルターニュ出身のブノワ・ニコルがアイルランドで創設したブランドです。

シンプルで自然かつ倫理的な製品を追求し、可能な限りオーガニックやフェアトレード認証の原料を採用。再生可能な天然資源や自然に近い栽培の植物のみを使用し、最高品質のオイルづくりに情熱を注いでいます。

コミュニティと協働し環境保護や地域経済を支援し、「1% for the Planet」に加盟して収益の1%を環境保全に寄付しています。





TNOT Christmas Collection





■Gift Set / アロマディフューザー・エッセンシャルオイル セット/13,750円(税込)～

※エッセンシャルオイルの種類で金額が異なります

・Diffuser

エコ素材で環境に配慮しつつ、エレガントでモダンなデザインと、高機能を兼ね備えたディフューザーです。ディフューザーのカバーはリサイクルされた竹繊維でできています。

・エッセンシャルブレンドオイル

22種の100%天然エッセンシャルオイルをご用意しています。効果効能を知り、香りを試しながら、その時の自分に合う一本を選ぶことが大切です。感覚に素直に従ってお気に入りを見つければ、香りは心身を癒し、日々をそっと支えてくれます。





TNOT Gift Box





■左：Gift Set /ロールオン 3pcsセット/9,350円(税込)

肌に栄養を与えるオイルであるオーガニック ホホバオイルとエッセンシャルオイルの組み合わせをベースにしています。バランスのとれた一日を過ごすための[Don't Stress]・[Sleep Well]・[Wake Up]3種類のロールオンが入ったギフトセットです。仕事や家事の合間の気分転換におすすめ。心地よくなじむ軽やかな使い心地で、いつでも手軽にリフレッシュできます。持ち歩きにも便利なロールオン仕様。

■右：Gift Set /エッセンシャルオイル 3pcsセット - Freshen Up/6,600円(税込)

新鮮で爽快な香りの3つのエッセンシャルオイル[レモングラス]・[オレンジ]・[ユーカリ]のギフトセット。気分をすっきりさせるだけでなく、掃除時には消毒としても役立ちます。レシピカードも付属しているのでご自身の体調に合わせて調香することができ、香りをお楽しみいただけます。









【olor/オロール】

バルセロナの香りに魅了されたルイーズ・ロジャースとジョナサン・ローブが2019年に創設。

最高級成分を用い、ダービーシャーの自社工場で、丁寧に手作業で製造。クリーンに香るキャンドルや低炭素ディフューザー、美しいデザインが魅力のブランドです。

- olor Christmas Collection -





olor Christmas Collection





・12月25日(木)までの期間限定、特別価格30％OFFで販売致します。





olor Gift Box





■左：Gift Box - FESTIVE TRIO CANDLE COLLECTION/9,350円(税込)→6,545円(税込)

3種類のジャーキャンドル[CHRISTMAS TREE]・[CHRISTMAS]・[GINGERBREAD]が入った、クリスマスシーズンにぴったりな限定ギフトセット。リビングや玄関に置くだけで、香りを楽しめるうえ、見た目でもクリスマスらしいムードを高めてくれます。

■右：Gift Box - FESTIVE TRIO OIL COLLECTION/8,250円(税込)→5,775円(税込)

3種類のエッセンシャルオイル[CHRISTMAS TREE]・[CHRISTMAS]・[GINGERBREAD]が入ったクリスマスシーズンにぴったりな限定ギフトセット。その時の気分に合う香りを選ぶだけで、心も身体もクリスマスの雰囲気に包まれます。

★12種類の定番の香りを含め、特別価格30％OFFのこの機会にぜひお買い求めください★









【Konges Slojd/コンゲス・スロイド】

2014年、エミリー・コンゲ氏がデンマーク・コペンハーゲンで設立したブランド。創業者名に由来する「Konges」と、職人技を意味する古いスウェーデン語「Slojd」を組み合わせています。

オーガニックコットンやリサイクル素材を使用し、環境に配慮した衣服・おもちゃ・インテリアを展開。柔らかな着心地と高い安全基準、北欧らしいデザインで世界中に愛されています。





Konges Slojd Christmas Collection





■左：JODY TEDDY JACKET/22,000円(税込)

お子様の冬のお出かけをより楽しく、そして暖かく彩るジャケット。北欧デザインの洗練された美しさと機能性を兼ね備えています。内側は柔らかいフリース仕様のパイルジャケットなので、寒い日でも、ぬくぬく暖かさを保ちます。

■中央：COLLETTE CARDIGAN/18,150円(税込)・COLLETTE DRESS/18,150円(税込)

チェリーの刺繍が可愛いニットカーディガンとワンピース。とても柔らかいウール100％素材です。

カーディガンは、デニムなどのボトムスと合わせればカジュアルコーディネートに。ワンピースは、ストレートシルエットが特徴。着るだけで大人っぽくなれるのでクリスマスパーティーにもぴったり。セットで着るとさらに可愛さアップ!!

■右：MY FIRST CAMERA/18,150円(税込)

ミニサイズで多機能なキッズ用デジタルカメラ。写真、動画の撮影はもちろん、３つのゲームも楽しめます。卓上三脚付きで、三脚部分を折りたたむと自撮り棒のように使え、楽しい自撮り写真も撮影できます。

お子様がお友達や家族との忘れられない瞬間を撮影できる、何時間も楽しめるようなカメラです。









【HOWMORE LIVINGからの贈り物】

「Ricenal」プレゼントキャンペーン開催！





「Ricenal」プレゼントキャンペーン





日頃の感謝を込めて期間中8,000円(税込)以上お買い上げのお客様にHOWMORE LIVINGオリジナルリセナル美容オイルを1本プレゼントいたします。









【RICENAL】

お米からとれる米糠油でつくった天然成分の美容液オイル。

米糠油には、傷修復機能によい成分[ビタミンE]が豊富に含まれており、スキンケア、セルライトケア、ストレッチマークケアのほか、ヘアケア、ネイルケアにも効果的です。

1本60mlと容量たっぷりで、全身にお使いいただけます。

■開催日時：11/7(金)-12/25(木)まで

■対象店舗：蔵前本店・丸ビル店・公式Web Store・楽天市場店





Baby & Kids Christmas Collection





人と会う楽しみや贈り物を選ぶ機会が増えるホリデーシーズン。

誰かのことを思いながらプレゼントを選ぶ時間は、相手の笑顔を想像するだけで心までほっこり温かくなります。

忙しい日々の合間に、大切な人に贈るプレゼントを考えたり、ご自身へのご褒美を選んだり…この特別な時間をぜひ『HOWMORE LIVING』でお過ごしください。

クリスマスギフトにおすすめのアイテムをご用意し、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。





HOWMORE LIVING 蔵前本店





◆HOWMORE LIVING蔵前本店

〒111-0051 東京都台東区蔵前3-22-7

TEL：03-5846-9797





HOWMORE LIVING 丸ビル店





◆HOWMORE LIVING丸ビル店

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル4F

TEL：03-6665-9995





◆HOWMORE LIVING Web Store

https://howmoreliving.jp/





◆HOWMORE LIVING楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/howmoreliving/





◆HOWMORE LIVING Instagram

https://www.instagram.com/howmoreliving.jp/

https://www.instagram.com/howmoreliving_marunouchi/









〈会社概要〉

会社名： アセンションインターナショナル株式会社

所在地： 東京都台東区駒形1-2-14 駒形ウィンドビル3F

TEL ： 03-5811-1805

URL ： https://howmoreliving.jp/