¸¶È¯À°À¹ü¼ðáç¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ¾µÇ§¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢¼ðáçÍÏ²òÀ¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÖSurv.m-CRA-1¡×¤ÎÂè·Áê°å»Õ¼çÆ³¼£¸³¡ÊÂ¿»ÜÀß¶¦Æ±¡Ë¤Î³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Á ¹ñÆâ¸¦µæ¼Ô¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¼ðáçÍÏ²òÀ¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ½é¡ÊºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¡Ë¡¢À¤³¦2ÎãÌÜ¤Î¡ÖËÜ¡×¾µÇ§¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹ ¡Á
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¼¯»ùÅçÂç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¡¢°Ê²¼¡Ö¼¯»ùÅçÂç³Ø¡×¡Ë¤Î¾®ìÃ·ò°ìÏº¡Ê¼¯»ùÅçÂç³ØÂç³Ø±¡°å»õ³ØÁí¹ç¸¦µæ²Ê °äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¡¦ºÆÀ¸°å³ØÊ¬Ìî ¶µ¼ø¡¡·ó¡¡¥µ¡¼¥Ö¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼¯»ùÅçÂç³ØÈ¯¡¦Ç§Äê¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¡ËÜ¼Ò¡§¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ÅÄ¾»¼ù¡¢°Ê²¼¡Ö¥µ¡¼¥Ö¡×¡ËÁÏ¶È¼Ô¡¦²ñÄ¹¡¦ºÇ¹â²Ê³ØÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤ò¸¦µæ³«È¯ÂåÉ½¼Ô¡ÊÁí³çÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¡¢±ÊÌîÁï¡Ê¼¯»ùÅçÂç³Ø °å³ØÉôÊÝ·ò³Ø²Ê Íý³ØÎÅË¡³ØÀì¹¶ Î×¾²Íý³ØÎÅË¡³Ø ¶µ¼ø¡Ë¤ò¼£¸³Ä´À°¡¿ÀÕÇ¤°å»Õ¤È¤¹¤ë¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¼ðáçÍÏ²òÀ¥¢¥Ç¥Î¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÖSurv.m-CRA-1¡Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ó¥óÈ¿±þÀ¡¦Â¿°ø»ÒÁý¿£À©¸æ·¿¥¢¥Ç¥Î¥¦¥¤¥ë¥¹-1¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤³¦½é¤Î¸¶È¯À°À¹ü¼ðáç¤Ø¤ÎËÜ¾µÇ§¡Ê¼ÂÍÑ²½¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Â¿»ÜÀß¶¦Æ±¡Ê¼¯»ùÅçÂç³ØÉÂ±¡¡¢Â¾¡Ë¤ÎÂè·Áê°å»Õ¼çÆ³¼£¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSurv.m-CRA-1¡×¤Ï¡¢¤¬¤óºÙË¦¤ÇÆÃ°ÛÅª¤Ë³èÀ²½¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ó¥ó¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¼ðáçÍÏ²òÀ¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¤¹¡£Àµ¾ïºÙË¦¤ò½ý³²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¬¤óºÙË¦¤Î¤ß¤Ç¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Áý¿£¤·¡¢ÁªÂòÅª¤Ë¤¬¤óºÙË¦¤ò»àÌÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹â¤¤¼£ÎÅ¸ú²Ì¤È°ÂÁ´À¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë´ûÂ¸¼£ÎÅË¡¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤¬¤ó´´ºÙË¦¤Ë¤âºîÍÑ¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¤¬¤ó¼£ÎÅÌô¡ÊºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¡Ë¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¸ú¤Ê¼£ÎÅË¡¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æñ¼£À¤¬¤ó¤Î¹îÉþ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ´õ¾¯¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¸¶È¯À°À¹ü¼ðáç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼ÂÍÑ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè¶Áê°å»Õ¼çÆ³¼£¸³¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¡¢¸¶È¯À°À¹ü¼ðáç¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ¾µÇ§¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Âè·Áê°å»Õ¼çÆ³¼£¸³¤Î³«»Ï¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡ÊÂç³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæµ¡´Ø¡Ë¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿°äÅÁ»Ò¼£ÎÅÀ½ÉÊ¤¬¡¢ËÜ¾µÇ§¤òÌÜ»Ø¤¹Âè·Áê°å»Õ¼çÆ³¼£¸³¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ðáçÍÏ²òÀ¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎËÜ¾µÇ§¤ÏÀ¤³¦¡Ê²¤ÊÆ½ô¹ñ¡Ë¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1Îã¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï¾ò·ïÉÕ¤¾µÇ§¤¬1Îã¡Ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ËÜÀ®²Ì¤ÏÆüËÜ½é¡¢À¤³¦2ÎãÌÜ¤ÎËÜ¾µÇ§¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Ä©Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶È¯À°À¹ü¼ðáç¤ÏÍ¸ú¤Ê¼£ÎÅË¡¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·µ¬¼£ÎÅÌô¤Î³«È¯¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡¢¶Ë¤á¤Æ¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤¤´õ¾¯¤¬¤ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤Ë¸ÂÄê¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¸¶È¯À°À¹ü¼ðáç¤ËÂÐ¤·¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤¿°äÅÁ»Ò¼£ÎÅÌô¤Ï¼ðáçÍÏ²òÀ¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¸Â¤é¤ºÀ¤³¦¤Ç¤âÌ¤¤ÀÎã¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖSurv.m-CRA-1¡×¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤¹¤ÈÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢ÎáÏÂ7Ç¯2·î18Æü¤ËÂè£³´ü°åÎÅÊ¬Ìî¸¦µæ³«È¯¿ä¿Ê·×²è¡Ê2025¡Á2029Ç¯ÅÙ¡Ë¤¬·ò¹¯¡¦°åÎÅÀïÎ¬¿ä¿ÊËÜÉô¤Ç·èÄê¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¤ËÂè3´ü·ò¹¯¡¦°åÎÅÀïÎ¬¤¬³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
Âè3´ü·ò¹¯¡¦°åÎÅÀïÎ¬¤Î´ðËÜÍýÇ°¤Ï¡¢¡À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿°åÎÅ¤ÎÄó¶¡¤È¡¢¢¿·»º¶ÈÁÏ½ÐÅù¤Ë¤è¤ë»º¶È¤Î³èÀ²½¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯Ä¹¼÷¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î°åÎÅµ»½Ñ¤Ë»ñ¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤è¤ê»º¶È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤³¤È¤È¡¢¡ÖÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯ÁÏÌô¥·¡¼¥º¤òÁÏ½Ð¤·¡¢½Ð¸ý»Ö¸þÀ¤ò¶¯²½¤·¤ÆÀ®²Ì¤Î¼ÂÍÑ²½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ê°Ê²¼¡ÖAMED¡×¡Ë¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤òÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¡¢8¤Ä¤ÎÅý¹ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ºÆÊÔ¡¦·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢AMED¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÂ¿¿ô¤Î¸øÅª¶¥ÁèÅª¸¦µæÈñ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ê¸å½Ò¡Ë¡¢´ðÁÃ¸¦µæ¡¢ÈóÎ×¾²³«È¯¡¢ÂèµÁê¤Ê¤é¤Ó¤Ë¶Áê°å»Õ¼çÆ³¼£¸³¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸øÅª¸¦µæÀ®²Ì¤òÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ø´Ô¸µ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âè¶Áê¼£¸³¤Î¸åÈ¾°Ê¹ß¡¢º£²ó¤ÎÂè·Áê°å»Õ¼çÆ³¼£¸³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¯»ùÅçÂç³ØÇ§Äê¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ö¤¬¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼£¸³´°Î»¸å¤Î¾µÇ§¿½ÀÁ¤ª¤è¤Ó¾µÇ§¼èÆÀ¸å¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¡´ïÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â®¤ä¤«¤Ë´µ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ØÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÂè3´ü·ò¹¯¡¦°åÎÅÀïÎ¬¤Î´ðËÜÍýÇ°¡¦Êý¿Ë¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¨¡¢8¤Ä¤ÎÅý¹ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¦¤Á¤Î¡¢ºÆÀ¸¡¦ºÙË¦°åÎÅ¡¦°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¶¶ÅÏ¤·¡¦Î×¾²²ÃÂ®²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸½ºß¡¢¹ñ²È»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢´±Ì±Ï¢·È¤ÎÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢À¤³¦¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹µÚ¤Ó¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹¤Ê¤ë²æ¤¬¹ñ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤ÏÆâ³Õ¤ËÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬ËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¡¢¹¹¤Ë¤½¤Î¶ñÂÎ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬ËÜÉô¤Î²¼¡¢ÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¡ÊµÄÄ¹¡á¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö³ºÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀ17Ê¬Ìî¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁÏÌô¡¦ÀèÃ¼°åÎÅ¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡ÖºÆÀ¸¡¦ºÙË¦°åÎÅ¡¦°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤Î¸¦µæ³«È¯¤òÂ¥¿Ê¡×¤ä¡Ö³×¿·Åª¤¬¤ó°åÎÅ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò»Ù±ç¡×¡¢¡Ö·ÑÂ³Åª¤ËÁÏÌô¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤é³×¿·Åª¿·Ìô¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÁÏÌô´ðÈ×¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¶¯²½¤ò»Ù±ç¡×¤Ê¤É¤ò¶ñÂÎÅª»Üºö¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤é¹ñ²ÈÅª½ÅÅÀÀ¯ºö¤Î¼Â¸½¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¼¯»ùÅçÂç³ØµÚ¤Ó¥µ¡¼¥Ö¤Ï¡¢¶¦Æ±¸¦µæµ¡´Ø¡¢»Ù±çµ¡´Ø¡¢AMEDÅù¤Î¸øÅªµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖSurv.m-CRA-1¡×¤ò´Þ¤à°äÅÁ»Ò¼£ÎÅÌô¤Î³«È¯¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë²ò·è¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ë¡¼¥º¤ÎÆñ¼£À¼À´µ¤Î¹îÉþ¤È¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎÁÏÌô¡¦ÀèÃ¼°åÎÅ¤ÎÈ¯Å¸¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂ¿»ÜÀß¶¦Æ±¡¦Âè·Áê°å»Õ¼çÆ³¼£¸³¤Î³µÍ×¡ä
¡¡¡¡¢£¼£¸³²ÝÂêÌ¾¡§
¡¡¡¡¡¡¿Ê¹ÔÀ¤Î¸¶È¯À°À¹ü¼ðáç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ó¥óÈ¿±þÀÁý¿£À©¸æ·¿¥¢¥Ç¥Î¥¦¥¤¥ë¥¹-1
¡¡¡¡¡¡¡ÊSurv.m-CRA-1¡Ë¤ÎÈ¿Éü¼ðáçÆâ¶É½êÅêÍ¿¤Î¸¡¾Ú»î¸³
¡¡¡¡¢£ÂÐ¾Ý¼À´µ¡§
¡¡¡¡¡¡¿Ê¹ÔÀ¤Î¸¶È¯À°À¹ü¼ðáç
¡¡¡¡
¡¡¡¡¢£¼£¸³¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§
¡¡¡¡¡¡Â¿»ÜÀß¡¦ÈóÌÕ¸¡¡ÊÂÐ¾Ý·²¤Î¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥é¥Ù¥ë¡Ë¡¦°å»Õ¼çÆ³¼£¸³¡¡
¡¡¡¡¢£¼Â»Ü»ÜÀß¡§
¡¡¡¡¡¡¼¯»ùÅçÂç³ØÉÂ±¡¡¢Â¾
¡ã¼¯»ùÅçÂç³Ø¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×µÚ¤Ó¥µ¡¼¥Ö¥³¥á¥ó¥È¡ä
¼¯»ùÅçÂç³ØÂç³Ø±¡°å»õ³ØÁí¹ç¸¦µæ²Ê¡¡°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¡¦ºÆÀ¸°å³ØÊ¬Ìî¡¡¶µ¼ø
·ó¡¡¥µ¡¼¥Ö¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÁÏ¶È¼Ô¡¦¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¦ºÇ¹â²Ê³ØÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCSO¡Ë ¾®ìÃ(¤³¤µ¤¤) ·ò°ìÏº
»ä¤Ï¡¢¡ÖÂ¿°ø»ÒÁý¿£À©¸æ·¿¥¢¥Ç¥Î¥¦¥¤¥ë¥¹¡Êm-CRA¡Ë¡×ºîÀ½µ»½Ñ¤òÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¡¢Æ±µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ°ÂÁ´À¤È¼£ÎÅ¸ú²Ì¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¤¬¤ó´´ºÙË¦¤â¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë³×¿·ÅªÀÇ½¤Î¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ó¥óÈ¿±þÀ-Â¿°ø»ÒÁý¿£À©¸æ·¿¥¢¥Ç¥Î¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÊSurv.m-CRA¡Ë¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¸¶È¯À°À¹ü¼ðáç¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ¾µÇ§¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Âè·Áê»î¸³¤Î³«»Ï¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤´»Ù±ç¤òÄº¤¤¤¿¼¯»ùÅçÂç³Ø¡¢¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ±ûÉÂ±¡¡¢µ×Î±ÊÆÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ê¤é¤Ó¤Ë»Ù±ç¥Á¡¼¥à¡¢¥µ¡¼¥Ö¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´»Ù±çÄº¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¡´Ø¡¢AMEDÅù¤Î¸øÅªµ¡´Ø¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âSurv.m-CRA¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤¼Ò²ñ¼ÂÁõ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¦µæ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅçÂç³Ø°å³ØÉôÊÝ·ò³Ø²Ê Íý³ØÎÅË¡³ØÀì¹¶ Î×¾²Íý³ØÎÅË¡³Ø ¶µ¼ø¡¡±ÊÌî¡¡Áï
»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Surv.m-CRA-1¤òÍÑ¤¤¤¿ÂèµÁêµÚ¤ÓÂè¶Áê»î¸³¡¢ÊÂ¤Ó¤Ëº£²ó¤ÎÂè·Áê»î¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼£¸³ÀÕÇ¤°å»Õ¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶È¯À°À¹ü¼ðáç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë30Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¼£ÎÅÌô¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¿·¤·¤¤Ìô¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢Surv.m-CRA-1¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼£¸³¤ÇÄ¹´ü´Ñ»¡¤Ë¤´Æ±°ÕÄº¤¤¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅêÍ¿¸å¤âÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¼£ÎÅ¸ú²Ì¤¬·ÑÂ³¤·¡¢¤«¤Ä¹ü¥ê¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºÞ¤¬¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅçÂç³ØÉÂ±¡¡¡ÉÂ±¡Ä¹¡¡ÀÐÄÍ ¸¼£
¾®ìÃÀèÀ¸¤¬³«È¯¤µ¤ì¤¿Surv.m-CRA-1¤Ï¡¢¼¯»ùÅçÂç³ØÉÂ±¡ À°·Á³°²Ê¤Ç¹üÆðÉô¼ðáç¤Ø¤ÎFirst-In-Human°å»Õ¼çÆ³¼£¸³¤òÎáÏÂ2Ç¯4·î¤Ë´°Î»¤·¡¢ÎáÏÂ3Ç¯¤«¤é¤Ï°À¹ü¼ðáç¤Ø¤ÎÂ¿»ÜÀß¶¦Æ±¡ÊËÜ±¡À°·Á³°²Ê¡¢¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ±ûÉÂ±¡¡¢µ×Î±ÊÆÂç³ØÉÂ±¡¡Ë¤Î°å»Õ¼çÆ³¼£¸³Âè¶Áê¤Ë¿Ê¤ß¡¢¹â¤¤°ÂÁ´À¤ÈÍ¸úÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ËÜ±¡¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿ç¹´â¤Ø¤ÎÂèµ¡¿¶Áê°å»Õ¼çÆ³¼£¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¹â¤¤°ÂÁ´À¤È°ìÄê¤ÎÍ¸úÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
bench to bedside¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÂè·Áê»î¸³¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤ÏÂèµÁê»î¸³¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿»ä¤É¤â¼¯»ùÅçÂç³ØÉÂ±¡¤È¤·¤Æ¤âÂçÊÑ¸Ø¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ»î¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹âÉÊ¼Á¤ÎÎ×¾²»î¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢°ÂÁ´¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ËÆüËÜÈ¯¤Î³×¿·Åª¤¬¤ó¼£ÎÅÌô¤ÎÍÍÑÀ¤ò¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÉÂ±¡°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥Ö¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ÅÄ ¾»¼ù
º£²ó¡¢Åö¼Ò¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¼¯»ùÅçÂç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦2ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ë¼ðáçÍÏ²òÀ¥¦¥¤¥ë¥¹¼£ÎÅÌô¤ÎËÜ¾µÇ§¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Âè·Áê»î¸³¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤êÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼£¸³´°Î»¸å¤Î¡¢¾µÇ§¿½ÀÁÊÂ¤Ó¤ËËÜ¾µÇ§¼èÆÀ¸å¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ°·Á³°²ÊÎÎ°è¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄÆüËÜÂ¡´ïÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÄó·ÈºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£¸¶È¯À°À¹ü¼ðáç¤Ë¶ì¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´µ¼ÔÍÍ¤Ë°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¼£ÎÅÌô¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â¼¯»ùÅçÂç³Ø¤äÆüËÜÂ¡´ïÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãSurv.m-CRA-1¤Î¸¦µæ³«È¯¤Î¼ç¤Ê¸øÅª¸¦µæÈñ¡ä
¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖAMED¡×¡Ë¸¦µæÈñ ³×¿·Åª¤¬¤ó°åÎÅ¼ÂÍÑ²½¸¦µæ»ö¶È¡¢ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¡ÁÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡¢¡ÖÆÈ¼«³«È¯¡¦³×¿·ÀÇ½¤ÎÁý¿£À©¸æ·¿¥¢¥Ç¥Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¹ü¼ðáç¡Ê´õ¾¯¡¦Æñ¼£À¤¬¤ó¡Ë¾µÇ§¤Ø¤ÎÂè¶Áê°å»Õ¼çÆ³¼£¸³¡×¡¡¡Ê¸¦µæ³«È¯ÂåÉ½¼Ô¡¡¾®ìÃ·ò°ìÏº¡Ë
AMED ¸¦µæÈñ¡¡³×¿·Åª¤¬¤ó°åÎÅ¼ÂÍÑ²½¸¦µæ»ö¶È¡¢Ê¿À®30Ç¯ÅÙ¡ÁÎáÏÂ2Ç¯ÅÙ¡¢¡ÖÆÈ¼«³«È¯¤Î³×¿·Åª¤ÊÁý¿£À©¸æ·¿¥¢¥Ç¥Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÆù¼ð¤Ø¤Î¾µÇ§¿½ÀÁ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿°å»Õ¼çÆ³¼£¸³¡×¡¡¡Ê¸¦µæ³«È¯ÂåÉ½¼Ô¡¡¾®ìÃ·ò°ìÏº¡Ë
AMED¸¦µæÈñ ³×¿·Åª¤¬¤ó°åÎÅ¼ÂÍÑ²½¸¦µæ»ö¶È¡¢Ê¿À®27Ç¯ÅÙ¡Á29Ç¯ÅÙ¡¢¡ÖÆù¼ð¤Ø¤Î³×¿·°åÌô¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÆÈ¼«³«È¯¤ÎÁý¿£À©¸æ·¿¥¢¥Ç¥Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î°å»Õ¼çÆ³¼£¸³¡×¡¡¡Ê¸¦µæ³«È¯ÂåÉ½¼Ô¡¡¾®ìÃ·ò°ìÏº¡Ë
AMED¸¦µæÈñ¡¡¶¶ÅÏ¤·¸¦µæ²ÃÂ®¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê»Ù±çµòÅÀ¡§µþÅÔÂç³Ø¡Ë¡¡¸¦µæ³«È¯»ÜÀß¶¦ÍÑÅùÂ¥¿ÊÈñÊä½õ¶â ¥·¡¼¥ºC¡ÊÃ¢¤·H26Ç¯ÅÙ¤ÏÊ¸²Ê¾Ê»ö¶È¡Ë¡¢Ê¿À®26Ç¯ÅÙ¡ÁÊ¿À®27Ç¯ÅÙ¡¢¡ÖÆÈ¼«³«È¯¤ÎÁý¿£À©¸æ·¿¥¦¥¤¥ë¥¹°åÌô¤ÎÆñ¼£´â¤Ø¤Î°å»Õ¼çÆ³¼£¸³¡×¡¡¡Ê¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡¡¾®ìÃ·ò°ìÏº¡Ë
¸üÀ¸Ï«Æ¯²Ê³Ø¸¦µæÈñÊä½õ¶â¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¸üÏ«²Ê¸¦¡×¡Ë ¤¬¤óÂÐºö¿ä¿ÊÁí¹ç¸¦µæ»ö¶È¡Ê³×¿·Åª¤¬¤ó°åÎÅ¼ÂÍÑ²½¸¦µæ»ö¶È¡Ë¡¢Ê¿À®24Ç¯ÅÙ¡ÁÊ¿À®26Ç¯ÅÙ¡¢¡ÖÆñ¼£´â¤òÉ¸Åª¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹°äÅÁ»Ò°åÌô¤Î¼ÂÍÑ²½¤Î¤¿¤á¤ÎÁ°Î×¾²¸¦µæ¡×¡¡¡Ê¸¦µæ³«È¯ÂåÉ½¼Ô¡¡¾®ìÃ·ò°ìÏº¡Ë
¸üÏ«²Ê¸¦ Âè3¼¡ÂÐ¤¬¤óÁí¹çÀïÎ¬¸¦µæ»ö¶È¡Ê³×¿·Åª¼£ÎÅÊ¬Ìî¡Ë¡¢Ê¿À®22Ç¯ÅÙ¡ÁÊ¿À®25Ç¯ÅÙ¡¢¡ÖÆÈ¼«m-CRA¥Ù¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë´â´´ºÙË¦¤ÎÆ±Äê¡¦É¸Åª¼£ÎÅµ»½Ñ¤Î³«È¯¤È³×¿·Åª¤Ê°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤Î¼Â¸½¡×¡¡¡Ê¸¦µæ³«È¯ÂåÉ½¼Ô¡¡¾®ìÃ·ò°ìÏº¡Ë
¸üÏ«²Ê¸¦ Âè3¼¡ÂÐ¤¬¤óÁí¹çÀïÎ¬¸¦µæ»ö¶È¡Ê³×¿·Åª¼£ÎÅÊ¬Ìî¡Ë¡¢Ê¿À®19Ç¯ÅÙ¡ÁÊ¿À®21Ç¯ÅÙ¡¢¡ÖÁý¿£·¿¥Ù¥¯¥¿¡¼¤È´´ºÙË¦¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë³×¿·Åª¤Ê´â°äÅÁ»Ò¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¡×¡Ê¸¦µæ³«È¯ÂåÉ½¼Ô¡¡¾®ìÃ·ò°ìÏº¡Ë
¸üÏ«²Ê¸¦ Âè3¼¡ÂÐ¤¬¤óÁí¹çÀïÎ¬¸¦µæ»ö¶È¡Ê³×¿·Åª¼£ÎÅÊ¬Ìî¡Ë¡¢Ê¿À®16Ç¯ÅÙ¡ÁÊ¿À®18Ç¯ÅÙ¡¢¡ÖÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿Â¿°ø»Ò¤Ë¤è¤ë´âÆÃ°ÛÅªÁý¿£À©¸æ·¿¥¢¥Ç¥Î¥¦¥¤¥ë¥¹¥Ù¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë³×¿·Åª¤Ê´â°äÅÁ»Ò¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¡×¡Ê¸¦µæ³«È¯ÂåÉ½¼Ô¡¡¾®ìÃ·ò°ìÏº¡Ë
¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¡¡²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJST¡Ë¡¡ÆÈÁÏÅª¥·¡¼¥ºÅ¸³«»ö¶È¡¡Âç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼ÁÏ½Ð¿ä¿Ê¡¢Ê¿À®19Ç¯ÅÙ¡ÁÊ¿À®21Ç¯ÅÙ¡¢¡Ö´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´â°äÅÁ»Ò¼£ÎÅm-CRA¥Ù¥¯¥¿¡¼¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿»îÌô¡¦°åÌôÁí¹çÅª¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÏ½Ð¡×¡Ê¸¦µæ³«È¯ÂåÉ½¼Ô ¾®ìÃ·ò°ìÏº¡Ë
ÊäÂ¾ðÊó
¼ðáçÍÏ²òÀ¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¬¤óºÙË¦¤Ç¤Î¤ßÁªÂòÅª¤ËÁý¿£¤·¤ÆÇË²õ¤¹¤ë¤è¤¦°äÅÁ»Ò²þÊÑ¤µ¤ì¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¤¹¡£¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¤¬¤óºÙË¦¤òÄ¾ÀÜÇË²õ¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¤¬¤ó¹³¸¶¤¬¡¢´µ¼ÔÍÍ¼«¿È¤ÎÌÈ±Ö¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢¤¬¤ó¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¤¬¤ó¼£ÎÅË¡¤Ç¤¹¡£
¼¯»ùÅçÂç³Ø¾®ìÃ¶µ¼ø¡Ê¥µ¡¼¥Ö²ñÄ¹·óCSO¡Ë¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¼ðáçÍÏ²òÀ¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÖSurv.m-CRA¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤¬¤óºÙË¦¤ÇÆÃ°ÛÅª¤Ë³èÀ²½¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ó¥ó¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤¬¤óÆÃ°ÛÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶È¯À°À¹ü¼ðáç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ü¤½¤Î¤â¤Î¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë°À¼ðáç¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÇ¯´Ö800¿ÍÄøÅÙ¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤ÏÇ¯´Ö1Ëü¿ÍÄøÅÙ¤ÎÈ¯¾ÉÉÑÅÙ¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë´õ¾¯¤¬¤ó¡Ê¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¬¸Î¤Ë¿ÇÎÅ¡¦¼õÎÅ¾å¡¢ÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¤ó¼ï¡Ë¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¹¡£¹üÆù¼ð¤Ê¤É¼ãÇ¯ÁØ¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë°ìÊý¡¢Â¿¤¯¤Î¸¶È¯À°À¹ü¼ðáç¤Ë¤ÏÍ¸ú¤Ê¼£ÎÅË¡¤¬¤Ê¤¯¡¢°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¡¢Ê¬»ÒÉ¸ÅªÌô¡¢ÌÈ±Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁË³²ºÞ¤Ê¤É¤Î³×¿·Åª¤Ê°åÌôÉÊ¤Î³«È¯¤â½½Ê¬¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡¢¶Ë¤á¤Æ¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤¤Æñ¼£À¤¬¤ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅÁªÂò»è¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸¶È¯À°À¹ü¼ðáç¤ËÂÐ¤·¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤¿°äÅÁ»Ò¼£ÎÅÌô¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÌ¤¤ÀÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÂåÉ½¡¦¶¦Æ±¸¦µæ¼Ô¡Ë¡ä
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¼¯»ùÅçÂç³Ø¡¡Âç³Ø±¡°å»õ³ØÁí¹ç¸¦µæ²Ê¡¡°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¡¦ºÆÀ¸°å³ØÊ¬Ìî¡¡¶µ¼ø¡¢Æ±¸¦µæ²Ê¡¦ÉíÂ°¡¡Æî¶å½£ÀèÃ¼°åÎÅ³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¢Æ±¸¦µæ²Ê¡¡³×¿·Åª¼£ÎÅ³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¡¡¿Æ±Âç³ØÉÂ±¡¡¡Ãµº÷Åª°åÎÅ³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¡¡¿¥µ¡¼¥Ö¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÁÏ¶È¼Ô¡¦¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¦ºÇ¹â²Ê³ØÀÕÇ¤¼Ô¡¿Æâ³ÕÉÜ¡¡·ò¹¯¡¦°åÎÅÀïÎ¬¿ä¿ÊÀìÌçÄ´ºº²ñ¡¡°Ñ°÷ ¡¡¾®ìÃ¡¡·ò°ìÏº¡¡¡Ê¸¦µæ³«È¯ÂåÉ½¼Ô¡¦Åý³çÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¼¯»ùÅçÂç³Ø¡¡°å³ØÉôÊÝ·ò³Ø²Ê¡¡Íý³ØÎÅË¡³ØÀì¹¶¡¡Î×¾²Íý³ØÎÅË¡³Ø¡¡¶µ¼ø¡¿Âç³ØÉÂ±¡¡¡³×¿·Åª¼£ÎÅ³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼¡¡Éû¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¡±ÊÌî¡¡Áï¡¡¡Ê¼£¸³Ä´À°°å»Õ¡¦¼¯»ùÅçÂç³Ø¼£¸³ÀÕÇ¤°å»Õ¡Ë
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¼¯»ùÅçÂç³Ø¡¡Âç³Ø±¡°å»õ³ØÁí¹ç¸¦µæ²Ê¡¡À°·Á³°²Ê³ØÊ¬Ìî¡¡¶µ¼ø¡¿Âç³ØÉÂ±¡¡¡À°·Á¡¦±¿Æ°µ¡Ç½¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¶µ¼ø¡¿¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¡Ã«¸ý¡¡¾º¡¡¡ÊÀ°·Á³°²Ê³ØÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¡¦¼£¸³Ê¬Ã´°å»Õ¡Ë
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¼¯»ùÅçÂç³Ø¡¡Âç³Ø±¡°å»õ³ØÁí¹ç¸¦µæ²Ê¡¡ÌôÊªÆ°ÂÖÀ©¸æ³ØÊ¬Ìî¡¡¶µ¼ø¡¿Âç³ØÉÂ±¡¡¡ÌôºÞÉô¡¡ÉôÄ¹¡¿Î×¾²¸¦µæ´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¼£¸³´ÉÍýÉôÌç¡¡ÉôÌçÄ¹¡¡»û±ò ±ÑÇ·¡¡¡Ê¼£¸³Ä´À°»öÌ³¶ÉÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¼¯»ùÅçÂç³Ø¡¡Âç³ØÉÂ±¡¡¡ÌôºÞÉô¡¿Î×¾²¸¦µæ´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¼£¸³´ÉÍýÉôÌç¡¡ÌôºÞ¼çÇ¤¡¡ÆóÀî¡¡½ÓÎ´¡¡¡Ê¼£¸³Ä´À°»öÌ³¶É¼ÂÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¼¯»ùÅçÂç³Ø¡¡Âç³Ø±¡°å»õ³ØÁí¹ç¸¦µæ²Ê¡¡°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¡¦ºÆÀ¸°å³ØÊ¬Ìî¡¡½õ¶µ¡¡¾¾ÅÄ¡¡·ÃÍý»Ò¡¡¡Ê¼£¸³»Ù±ç¼ÂÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¼¯»ùÅçÂç³Ø¡¡Íý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡¿Âç³Ø±¡°å»õ³ØÁí¹ç¸¦µæ²Ê¡¡·ì´ÉÂå¼ÕÉÂÂÖ²òÀÏ³ØÊ¬Ìî¡¡¶µ¼ø¡¡¶¶¸ý¡¡¾È¿Í¡¡¡Ê¸¡ººÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¼¯»ùÅçÂç³Ø¡¡Âç³Ø±¡°å»õ³ØÁí¹ç¸¦µæ²Ê¡¡·ì´ÉÂå¼ÕÉÂÂÖ²òÀÏ³ØÊ¬Ìî¡¡½Ú¶µ¼ø¡¿Âç³ØÉÂ±¡¡¡¸¡ººÉô¡¡ÉôÄ¹¡¡¡¡»³¸ý¡¡½¡°ì¡¡¡Ê¸¡ºº¼ÂÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¼¯»ùÅçÂç³Ø¡¡Âç³Ø±¡°å»õ³ØÁí¹ç¸¦µæ²Ê¡¡Êü¼ÍÀþ¿ÇÃÇ¼£ÎÅ³ØÊ¬Ìî¡¡¶µ¼ø¡¿Âç³ØÉÂ±¡Êü¼ÍÀþÉô¡¡ÉôÄ¹¡¡µÈ±º¡¡·É¡¡¡Ê²èÁüÉ¾²ÁÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ±ûÉÂ±¡¡¡¹üÆðÉô¼ðáç¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó²Ê¡¡²ÊÄ¹¡¿´õ¾¯¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¡Àî°æ¡¡¾Ï¡¡¡Ê¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ±ûÉÂ±¡¼£¸³ÀÕÇ¤°å»Õ¡Ë
¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ±ûÉÂ±¡¡¡¹üÆðÉô¼ðáç¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó²Ê¡¡¡¡°åÄ¹¡¡´äÅÄ¡¡¿µÂÀÏº¡¡¡Ê¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ±ûÉÂ±¡¼£¸³Ê¬Ã´°å»Õ¡Ë
³Ø¹»Ë¡¿Íµ×Î±ÊÆÂç³Ø¡¡°å³ØÉô°å³Ø²Ê¡¡À°·Á³°²Ê³Ø¹ÖºÂ¡¡¼çÇ¤¶µ¼ø¡¡Ê¿²¬¡¡¹°Æó¡¡¡Êµ×Î±ÊÆÂç³ØÉÂ±¡¼£¸³ÀÕÇ¤°å»Õ¡Ë
¥µ¡¼¥Ö¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼¯»ùÅçÂç³ØÇ§Äê¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ë¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³ÅÄ¡¡¾»¼ù¡¡¡Ê¼ÂÍÑ²½»Ù±ç¡Ë
