新潟米の新作ＰＲ動画を明日、全編公開します

１ 公開日時11月27日（木）午後２時より２ 配信元新潟県公式YouTubeチャンネル３ 映像の種類フルサイズ版（２分40秒）、コンパクト版(30秒)、各銘柄紹介版(４銘柄、各15秒)の計６種類のほか「新潟 八十八」メイキング映像を配信します。４ 動画のＢＧＭ「新潟 八十八」佐渡を拠点に国内外で活躍する、太鼓芸能集団「鼓童」が、動画のＢＧＭを作成しました。（作曲：住吉佑太（鼓童）演奏：鼓童）。【タイトル「新潟 八十八」の由来】八十八は米そのものを示す言葉であり、稲穂が実るまでのさまざまな段取りや手間を「八十八の手間」と言い表し、感謝と尊さを込めた言葉。また、「八」は末広がりで縁起が良く、それが重なる「八十八」は、豊かさや繁栄を象徴し、ひいては、新潟米の未来や繁栄を願う今回の楽曲に込めた想いから命名。５ 動画内容（フルサイズ版）プロローグ伝統を築き上げてきた米どころ新潟。新潟米が堂々と登場するシーン。鼓童が奏でる重厚感ある大太鼓の音色から、荘厳で力強くゆっくりと楽曲がスタートし、舞台の幕開けを表現しています。コシヒカリ「越の国に光り輝く稲になってほしい」と期待と願いが込められ名付けられているコシヒカリ。期待と願いを篠笛や鈴で表現し、神々しくきらきらした朝日の光を浴びながら、凛とたたずみ、輝く黄金色の田園風景をイメージしています。新之助「スタイリッシュかつ現代的な日本男児」のイメージのとおり、軽快な太鼓のリズムに変調し、躍動感が溢れる中、能管の音が踊るように絡み、特別な日に食すお米として喜びや祝福の絶頂を表現しています。こしいぶき「越後(こし)の新しい息吹(いぶき)」の名前の由来どおり、さわやかな風をイメージし、雅やかな箏と篠笛が鳴り響き、雄大な大空や風の中に稲穂が揺れる情景をイメージしています。ゆきん子舞印象的なおりんの音色が心地よい独特の静けさをかもしながら、繊細な和音に篠笛と神々しい歌声が加わり、しんしんと降る雪が、雪解け水となり、川をくだって、やがて大河へとつづいてゆく美しい情景を表現しています。エンディング全国へ、世界へ響き渡れ新潟米。不動の米どころ新潟のプライドをかけて代表品種４銘柄が先陣をきり、すべてに愛情をこめて作られた新潟米を引き連れて、勢いよく駆け抜ける様を表現しました。６ その他詳細は特設サイトをご覧ください。