こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
新潟米の新作ＰＲ動画を明日、全編公開します
太鼓芸能集団「鼓童」オリジナル楽曲「新潟(にいがた) 八十八(やそや)」をBGMに、新潟米が育まれる環境や主要銘柄の特徴をご紹介
本件に関するお問合わせ先
新潟県農林水産部食品・流通課
Tel：025-280-5306
Mail：ngt060040@pref.niigata.lg.jp
関連リンク
新潟米特設サイト
https://love-kome-niigatamai.pref.niigata.lg.jp/
新潟県報道資料
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/syokuhin/0786645.html
消費者の皆様へ新潟米の魅力をわかりやすくお伝えするため、コシヒカリ、新之助、こしいぶき、ゆきん子舞など、新潟米が育まれる環境、主要銘柄の特徴を紹介する動画を、太鼓芸能集団「鼓童」が演奏する壮大なオリジナル楽曲「新潟 八十八」に合わせて、下記のとおり配信します。
記
１ 公開日時
11月27日（木）午後２時より
２ 配信元
新潟県公式YouTubeチャンネル
３ 映像の種類
フルサイズ版（２分40秒）、コンパクト版(30秒)、各銘柄紹介版(４銘柄、各15秒)の計６種類のほか「新潟 八十八」メイキング映像を配信します。
４ 動画のＢＧＭ「新潟 八十八」
佐渡を拠点に国内外で活躍する、太鼓芸能集団「鼓童」が、動画のＢＧＭを作成しました。（作曲：住吉佑太（鼓童）演奏：鼓童）。
【タイトル「新潟 八十八」の由来】
八十八は米そのものを示す言葉であり、稲穂が実るまでのさまざまな段取りや手間を「八十八の手間」と言い表し、感謝と尊さを込めた言葉。
また、「八」は末広がりで縁起が良く、それが重なる「八十八」は、豊かさや繁栄を象徴し、ひいては、新潟米の未来や繁栄を願う今回の楽曲に込めた想いから命名。
５ 動画内容（フルサイズ版）
プロローグ
伝統を築き上げてきた米どころ新潟。新潟米が堂々と登場するシーン。鼓童が奏でる重厚感ある大太鼓の音色から、荘厳で力強くゆっくりと楽曲がスタートし、舞台の幕開けを表現しています。
コシヒカリ
「越の国に光り輝く稲になってほしい」と期待と願いが込められ名付けられているコシヒカリ。期待と願いを篠笛や鈴で表現し、神々しくきらきらした朝日の光を浴びながら、凛とたたずみ、輝く黄金色の田園風景をイメージしています。
新之助
「スタイリッシュかつ現代的な日本男児」のイメージのとおり、軽快な太鼓のリズムに変調し、躍動感が溢れる中、能管の音が踊るように絡み、特別な日に食すお米として喜びや祝福の絶頂を表現しています。
こしいぶき
「越後(こし)の新しい息吹(いぶき)」の名前の由来どおり、さわやかな風をイメージし、雅やかな箏と篠笛が鳴り響き、雄大な大空や風の中に稲穂が揺れる情景をイメージしています。
ゆきん子舞
印象的なおりんの音色が心地よい独特の静けさをかもしながら、繊細な和音に篠笛と神々しい歌声が加わり、しんしんと降る雪が、雪解け水となり、川をくだって、やがて大河へとつづいてゆく美しい情景を表現しています。
エンディング
全国へ、世界へ響き渡れ新潟米。不動の米どころ新潟のプライドをかけて代表品種４銘柄が先陣をきり、すべてに愛情をこめて作られた新潟米を引き連れて、勢いよく駆け抜ける様を表現しました。
６ その他
詳細は特設サイトをご覧ください。
https://love-kome-niigatamai.pref.niigata.lg.jp/
