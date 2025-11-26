TIB Open Innovation Day「ブース出展」及び「弊社CEO徳永の登壇」が決定

SUSHI TOP MARKETING株式会社

株式会社SUSHI TOP MARKETING（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：徳永大輔、以下 「当社」）は、2025年11月28日にTokyo Innovation Base(TIB)で開催される「 TIB Open Innovation Day 」に「ブース出展」及び「弊社CEO徳永の登壇」が決定したことをお知らせします。

パネルディスカッション「協働スタートアップ Meet Up！(14時00分~14時40分）」では、弊社CEO徳永が登壇し、過去に東京都と協働した際の経験ついて共有いたします。

ブース展示では、NFT取得や弊社のサービスを体験できるデモンストレーションの準備もございますので、ぜひ「 TIB Open Innovation Day 」にご来場ください。

■イベント詳細

名称:TIB Open Innovation Day

日程:2025年11月28日(金) 13:30~18:30

場所:Tokyo Innovation Base(TIB)

料金:無料(事前に下記より来場申込が必要です)

主催:東京都

■事前来場登申込はこちらhttps://tibopeninnovationday2025.peatix.com/(https://tibopeninnovationday2025.peatix.com/)

尚、本イベントが開催される11月28日を含む、11月25日から11月30日までTokyo Innovation Baseにて「TIB 2nd Anniversary WEEK」が開催されます。2023年11月のオープンから2周年を迎えるこの期間には、TIBを象徴する多彩な企画が連日開催され、多様なプレイヤーによる活動成果の発信・共有、交流が行われる特別な1週間となっています。当社出展イベントとあわせ、ぜひTIB全体の活気あふれるプログラムもお楽しみください。

■「TIB 2nd Anniversary WEEK」の詳細は公式サイトをご覧ください。https://tib.metro.tokyo.lg.jp/posts/tib-2nd-anniversary-week(https://tib.metro.tokyo.lg.jp/posts/tib-2nd-anniversary-week)

以 上



■SUSHI-MANGA 「SUSHITOPMARKETING のブロックチェーンを活用したコミュニケーションデザインが漫画でわかる！」

https://sushi-manga.onrender.com/index.html(https://sushi-manga.onrender.com/index.html)



