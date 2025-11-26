クリスマスを彩る冬のスイーツ登場 KURA ROYAL「いちごのショートケーキパフェ」11月28日から限定販売

クリスマスを彩る、冬のスイーツ登場 KURA ROYAL「いちごのショートケーキパフェ」 お寿司もチキンもスイーツも勢揃いのくら寿司で済ます “くらスマス”をお楽しみください！ ― 全国のくら寿司にて、11月28日（金）から期間・数量限定販売 ―

回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、高品質とおいしさを追求したスイーツブランド「KURA ROYAL」の新商品として、「いちごのショートケーキパフェ」を11月28日（金）から全国のくら寿司にて期間・数量限定で販売します。また、クリスマス商品として「くらチキ」や「ブッシュドノエル」（※）も登場します。





“専門店以上のスイーツ”を目指し、素材や製法、ビジュアルにもこだわった「KURA ROYAL」から、クリスマスにぴったりな「いちごのショートケーキパフェ」が登場します。カップの中には、ストロベリーダイスソース、マスカルポーネムース、スポンジ、ホイップを重ね、ショートケーキのようなパフェに仕上げました。トッピングには、ストロベリーアイス、プチシュークリーム、ピスタチオダイス、いちご、ワッフルチップを盛り付け、赤・緑・白の色合いでクリスマスの華やかさを表現。見た目も味わいも楽しめる商品です。

さらに、クリスマス料理の定番として欠かせないチキンもご用意しています。毎年人気の「くらチキ」は、ジューシーかつ新鮮な鶏モモ肉のみを厳選して使用。また、特製の衣を使用し、カラッと揚がった衣のサクサクとした食感と、あふれる肉汁、そして白胡椒と黒胡椒の2種類のスパイスが絶妙に絡み合う、くら寿司オリジナルのこの時季にしか食べられないフライドチキンです。持ち帰りセットと合わせ、ご自宅でもお楽しみいただけます。

加えて、フランス語で「クリスマスの薪」を意味する、丸太の形をしたフランスの伝統的なケーキ「ブッシュドノエル」が新登場（※）。一般的なロールケーキはスポンジ生地を使っていますが、こんにゃく粉を使用したクレープ生地にアレンジ。薪の色味は濃厚なチョコレートで再現し、もちっと柔らかな食感と濃厚な味わいを楽しめるクリスマスケーキに仕上げました。

今年のクリスマスは、お寿司もチキンもスイーツもすべてくら寿司で済ます“くらスマス”で是非お楽しみください。

（※）「ブッシュドノエル」は12月12日（金）から販売開始

サンタクロースがクリスマス気分を盛り上げる贅沢パフェ

※店舗により価格は異なります。

※予定数量に達し次第、販売終了となります。

いちごのショートケーキパフェ 530円 販売期間：11月28日（金）～12月25日（木） ※お持ち帰り不可 ※各店舗1日数量限定 ※「グローバル旗艦店原宿」ではお取り扱いしておりません。

○トッピング（上から順に） カスタードワッフルチップ・プチシュークリーム・ピスタチオダイス・ ストロベリーアイス・いちご・ホイップ・カットスポンジ・ マスカルポーネムース・ストロベリーダイスソース

【「KURA ROYAL（クラロワイヤル）」とは】

「KURA ROYAL」の「ロワイヤル」とは、フランス語で「王の」「王室の」を意味します。人々を魅了し続けるフランス菓子のように、厳選された素材を贅沢に使用した、こだわりのオリジナルスイーツブランドです。素材・製法・ビジュアルにこだわった「専門店以上のスイーツ」の実現により、感度の高い女性の方を中心に、新規のお客様の来店や利用頻度の増加を目指します。今後も「季節感を感じられるスイーツ」を随時発表してまいります。

チキンもスイーツも勢揃い！クリスマスの特別なひとときをくら寿司で

くらチキ 310円

販売期間：11月28日（金）～12月25日（木）





ブッシュドノエル 380円 販売期間：12月12日（金）～12月25日（木）



食後にぴったりの冬の新作スイーツも続々登場！

ベリーのクランブルケーキ 360円 販売期間：11月28日（金）～1月8日（木） ※お持ち帰り不可



生地には、ベリーと相性の良いベルガモットが香るアールグレイを使用。上品な紅茶の香りがふんわりと広がり、ブルーベリーといちごの甘酸っぱさ、そしてクランブルの香ばしさが絶妙に重なり合うケーキです。ベリーソースには、いちご、ブルーベリー、ラズベリー、クランベリーを使用し、ヨーグルトソースと一緒に添えることで、食後でもさっぱりと食べやすい味わいに仕上げています。

たっぷりクリームエクレア 170円 販売期間：11月28日（金）～1月8日（木） ※お持ち帰り不可



チョコがコーティングされたシュー皮にたっぷり詰め込んだカスタード風クリームは、ホワイトラム(ラム酒)を風味付けに少し使用しています。ムースのような口どけ食感が特徴です。