株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、フランスのラグジュアリーブランド「KARL LAGERFELD（カール・ラガーフェルド）」ウォッチコレクションの日本総代理店として、2025年秋冬の新作腕時計を、11月28日（金）より販売いたします。限定モデルを含む、全21種類の最新ウォッチコレクションで、カール・ラガーフェルドのモードな世界観を手元からお楽しみいただけます。

KARL LAGERFELD - 2025FW WATCH COLLECTION

PARIS

「PARIS」は、ブランドが持つモダンなエレガンスを凝縮したレクタングルモデル。21×29.7mm のスリムケースに2針ムーブメントを搭載し、無駄を削ぎ落としたミニマルデザインが手元をスマートに引き立てます。ブラックダイアルは、深みのあるカラーが静かな存在感を放ち、タイムレスでシックな印象に。一方、シルバーカラーケースのモデルは、ベゼルに配したクリスタルが繊細にきらめき、ジュエリーのように上品で華やかな輝きを添えます。なお、シルバーカラーのクリスタルモデルはH°M’S” WatｃｈStore 横浜ジョイナス店の限定モデルとなります。

Exclusive Model for H°M’S” WatchStore Yokohama Joinus



ケースサイズ：21×29.7mm / ケース厚み：7.9mm / 防水性能：3気圧防水/ ムーブメント：日本製クォーツ / ケース素材：ステンレススチール / バンド素材：ステンレススチール/ 風防素材：ミネラルクリスタル

KAISER

ブランドの新たな一章を飾る、完全新作コレクション「KAISER」が登場。ミニマルで洗練された28mmケースに、3針ムーブメントを組み合わせた、日常に寄り添うエレガントなタイムピースです。最大の特徴は、文字盤に大胆に描かれた「Karl」の手書き風ロゴ。ブランドの精神を象徴するアイコニックな筆致が、シンプルなデザインにアーティスティックな存在感を与えています。さらに、ダイアルには美しいサンレイ仕上げを採用。光の角度によって放射状の輝きが表情を変え、手元を上品に彩ります。

ケースサイズ：28mm / ケース厚み：8.1mm / 防水性能：3気圧防水 / ムーブメント：日本製クォーツ / ケース素材：ステンレススチール / バンド素材：ステンレススチール /風防素材：ミネラルクリスタル

ROUND ESSENTIALS

ROUND ESSENTIALSは、すべてのモデルにブランドアイコンをさりげなく配した、洗練されたミニマルデザインが特徴です。シンプルな文字盤の中に控えめなアクセントを忍ばせることで、上質さと存在感を両立しています。また、一部モデルには文字盤全体にブランドらしいパターンを施したプリントを採用。背景の表情豊かなテクスチャーと“K”ロゴのアクセントが、光の角度によって繊細に変化し、腕元に奥行きとモダンなニュアンスをもたらします。ケースサイズは28mmと38mmの2サイズ展開。メタルメッシュ、レザーストラップ、ステンレスブレスレットなど、多彩なバリエーションをご用意しています。

ケースサイズ：28mm、38ｍｍ / ケース厚み：8.1mm、9.9ｍｍ / 防水性能：5気圧防水/ ムーブメント：日本製クォーツ / ケース素材：ステンレススチール / バンド素材：レザー、ステンレススチール/ 風防素材：ミネラルクリスタル

SQUARE CLASSICS

コレクションとして初めて「Karl」の手書き風ロゴを文字盤にあしらった、特別感あふれるデザイン。柔らかな光沢を放つマザーオブパール調のダイアルにエレガントなロゴが軽やかに走り、まるでジュエリーのような華やかさとアーティスティックな魅力を同時に引き立てます。さらに、ブランドとして初採用となるメッシュベルトが、上品かつモダンな表情をプラスし、より洗練された印象に仕上がっています。

ケースサイズ：33×27.8ｍｍ / ケース厚み：8.1mm / 防水性能：3気圧防水/ ムーブメント：日本製クォーツ / ケース素材：ステンレススチール / バンド素材：ステンレススチール、レザー/ 風防素材：ミネラルクリスタル▼発売店舗・H°M’S” Watch Store 横浜ジョイナス店・H°M’S” Watch Store 公式オンラインストア(https://www.hms-watchstore.com/)、他▼商品に関するお客様お問い合わせ先H°M’S” Watch Store 横浜ジョイナス店神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 ジョイナス3F045-620-7525