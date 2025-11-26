COCCINELLE¡Ê¥³¥Á¥Í¥Ã¥ì¡Ë¤¬¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ç¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤òÀè¶î¤±¤¿POP UP¥·¥ç¥Ã¥×¥ªー¥×¥ó¡ª
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ñ¥ë¥ÞÈ¯¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¶ー¥Ð¥Ã¥°¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÈCOCCINELLE(¥³¥Á¥Í¥Ã¥ì)¡É¤Ï¡¢2025Ç¯11·î26Æü(¿å)¤«¤é12·î16Æü (²Ð)¤Þ¤Ç¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥Á¥Í¥Ã¥ì¤Ï¡¢1978Ç¯¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¤ÎµÖ¤Ë¤¢¤ëÂÀÍÛ¤¬¹ß¤êÃí¤°Èþ¤·¤¤³¹¥µー¥é¡¦¥Ð¥¬¥ó¥Ä¥¡¤ÇÁÏ¶È¡£¹âÉÊ¼Á¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¶ー¤Ë½É¤ë¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ø¼ê¤ÎÆÏ¤¯¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡Ù¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ì¥¶ー¥Ð¥Ã¥°¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÇ¯1·îËö¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿ÆüËÜ¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥È¥¢¤ò³«Å¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖC-ME¡×¥Ð¥Ã¥°¤Î¿·¿§¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥«ー¥É¥±ー¥¹¡¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥ì¥¶ー¾®Êª¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÎà¤âËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥äÀè¹ÔÈ¯Çä¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ñ¥Õ´¶¤ò±é½Ð¤·¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹âµé´¶¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢C-ME¥Õ¥é¥Ã¥Õ¥£ー¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¥éー¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×Àè¹ÔÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Æ½é¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È : http://www.coccinellejapan.com
- POP-UP SHOP INFORMATION
¡ãCOCCINELLE¡äPOP UP SHOP
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025/11/26(¿å)～2025/12/16(²Ð)
³«ºÅ¾ì½ê¡§5F ¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°Çä¾ìÆÃÀß²ñ¾ì
POPUP ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://coccinellejapan.com/pages/store-locator
- HOLIDAY COLLECTION 2025
½÷À¤é¤·¤µ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ø¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸÷¤ë¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
³¤¤Î¿¿¼î¤Î¹µ¤¨¤á¤Çµ®½Å¤Êµ±¤¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢¡ÖHer Deepness¡ÊÈà½÷¤Î¿¼¤ß¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢COCCINELLE(¥³¥Á¥Í¥Ã¥ì)¤Ï¥Û¥ê¥Çー¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¸½ÂåÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¸ÄÀ¡¢¤½¤·¤ÆËÜÊª¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥Ë¥Æ¥£¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¾å¼Á¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¶ー¤Ë¥Ñー¥ë¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¤¬¤é¤â²Ú¤ä¤«¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
E1 U4F 18 04 01 001 TU COCCINELLE C-ME ¥ß¥Ë \63,800 (inc. tax)
E1 UAB 58 01 01 001 TU COCCINELLE ¥Õ¥£¥ó ¥Ýー¥Á ¥ß¥Ë \44,000 (inc. tax)
- PICK UP ITEM
COCCINELLE¡Ê¥³¥Á¥Í¥Ã¥ì¡Ë¤Î¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥äPOPUP¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ËÀè¶î¤±¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤ÎC-ME¥Õ¥é¥Ã¥Õ¥£ー¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤òÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢¤µ¤é¤Ë¿·ºî¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â12·î3Æü(¿å)¤è¤ê°ìÂÁá¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÂÄêÀè¹Ô¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈ¯Çä¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤ÎÀ½ºî²áÄø¤Ç½Ð¤¿Ã¼ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿5¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ì¥¶ー¥Á¥ãー¥à¤òCOCCINELLE¡Ê¥³¥Á¥Í¥Ã¥ì¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥°¤´¹ØÆþ¼Ô¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥äÀè¹ÔÈ¯Çä¾¦ÉÊ E1 SUE 12 02 01 R52 TU COCCINELLE C-ME FLUFFY \62,700 (inc. tax)
¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡§¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ì¥¶ー¥Á¥ãー¥à¢¨¿§¤Þ¤¿ÁÇºà¤¬¼Ì¿¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£