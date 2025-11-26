石川県のふるさと応援カタログギフトサービス「じのもんギフトバコ」を企画・販売する株式会社ストアインク(本社／石川県金沢市)は、出産祝いにもぴったりなカタログギフト「きっき/KIKKIプレミアムギフトバコ」を新たに発売しました。

石川県の伝統工芸・山中漆器による子ども食器ブランド『きっき/KIKKI』のお好きな食器が選べるカタログと、自宅にいながら南加賀の旅気分を味わえる絵巻物や読み物が同梱された、まったく新しいスタイルのカタログギフトです。





きっき/KIKKIプレミアムギフトバコ





■“ふるさと石川”を旅する、まったく新しいカタログギフト

株式会社ストアインクは、石川県で20年以上にわたりフリーマガジン『Favo』を発行し、その取材を通して特色あふれるふるさと石川の魅力を発見し続けてきました。

A4サイズより一回り小さな箱に収められたギフトバコには、「きっき/KIKKIカタログ」と「旅するふるさと絵巻物(南加賀編)」や「旅するふるさとマガジン2冊(石川版・南加賀版)」を同梱。おうちで石川や南加賀へのプチトリップを楽しめる、ユニークな仕掛けの“ツウな南加賀発見”カタログギフトとなっています。





きっき/KIKKIプレミアムギフトバコイメージ





■きっき/KIKKIとは？

まだ小さな手、小さな口。子どもと一緒に食卓を囲む愛おしい時間に寄り添う、子どもにも大人にも使いやすい設計の離乳食から使える山中漆器です。

格式高い印象の漆器ですが、軽く、落としても割れにくく、器が熱くなりにくい特性を持ち、実は小さな子どもにこそ使ってほしい器。プロダクトデザイナーの内藤真帆さんが子どもと一緒の食卓を想定して使いやすさを追求した設計と、1909年から山中漆器を作り続ける『漆工房大島』の職人たちの研ぎ澄まされた技術力により完成しました。

手になじむやわらかな形と、子どもに似合いながらも落ち着いた色合いは、離乳食期が過ぎ、いつか大人になっても長く使い続けられそうな魅力にあふれています。





KIKKIの食器イメージ





■「きっき/KIKKIプレミアムギフトバコ」セット内容

下記の内容をセットでお届けします。





きっき/KIKKIプレミアムギフトバコセット内容





01. 商品が持つストーリーも楽しめる「きっき/KIKKI」カタログ

こちらのカタログで選べる食器が紹介されているほか、プロダクトデザイナーである内藤真帆さんが商品に込めた想いも綴られています。





KIKKIカタログ





02. 旅するふるさと絵巻物(南加賀編)

おうちでプチトリップ気分に、ドライブ＆観光にも利用できる「旅するふるさと絵巻物(南加賀編)」





旅するふるさと絵巻物(南加賀編)





03. 旅するふるさとマガジン2冊(石川版・南加賀版)

南北に長い石川県を5エリアに分けて紹介した「旅するふるさとマガジン(石川版)」と南加賀の見どころを紹介した「旅するふるさとマガジン(南加賀版)」の2冊をお届け。





旅するふるさとマガジン





■販売価格(1品交換／税・送料込)

きっき/KIKKIプレミアムギフトバコ Aコース・・・・・・・・・11,400円

きっき/KIKKIプレミアムギフトバコ Aコース(絵巻物なし)・・・10,200円

きっき/KIKKIプレミアムギフトバコ Bコース・・・・・・・・・13,200円

きっき/KIKKIプレミアムギフトバコ Bコース(絵巻物なし)・・・12,000円

※コースにより選べる商品が異なります。

※商品の交換数が異なるプランもご用意しています。





「きっき/KIKKIプレミアムギフトバコ」特設サイト

https://jinomon-gift.com/collections/kikkipremium









■会社概要

会社名： 株式会社ストアインク

所在地： 石川県金沢市西泉1-66-1 スプリングポイントビル3F

URL ： https://store-ink.jp/