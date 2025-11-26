『ソニックレーシング クロスワールド』 トップレーサー向けイベント「レジェンドコンペ」開催決定！
株式会社セガは、発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』について、トップレーサーに向けた期間限定のゲーム内イベント「レジェンドコンペ」を2025年12月5日（金）より開催することを決定しました。
なお、現在『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』が30％OFFとなるブラックフライデーセールを開催中です。世界最大級のゲームイベント「The Game Awards 2025」にて「BEST FAMILY」「BEST SPORTS/RACING」の2部門にノミネートされた本作を、ぜひお買い求めください。
■「レジェンドコンペ」開催決定！
レジェンドコンペは、12月5日（金）から開催される、トップレーサーに向けた期間限定のオンラインモードです。期間中にレートをあげていき世界の頂点である「エメラルドグレード」を目指しましょう。
レジェンドコンペは、ワールドマッチのLEGEND9以上のプレイヤーだけが参加できます。
また、参加者には達成報酬として限定称号が付与されます。
開催期間：2025年12月5日（金）9:00（JST）～12月22日（月）8:59（JST）
※レジェンドコンペはラウンドごとに「レート」「レジェンドグレード」がリセットされます。
参加条件：ワールドマッチでLEGEND9以上のプレイヤー
■ワールドマッチの獲得ランクポイントをブースト！
レジェンドコンペにあわせて、本日からワールドマッチ「LEGEND9」昇格までの獲得ランクポイントを増量しました。特に1~3位の獲得ポイントは今までの2倍以上に増量しております。
■デジタルデラックスエディションが30％OFF！ ブラックフライデーセール開催中！
『ソニックレーシング クロスワールド』（PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox Oneデジタルデラックスエディションが30％OFFとなるブラックフライデーセールを開催中です。デジタルデラックスエディションには、ゲーム本編に加え豪華コラボレーションDLCが含まれるシーズンパスがセットになっています。ぜひこの機会にお買い求めください。
【デジタルデラックスエディション】
PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One：
8,990円（税込）→6,293円（税込）
・『ソニックレーシング クロスワールド』本編ソフト
・シーズンパス
-レーサー「ナイン」「ドレッド」「ラスティ」
-DLC（第1弾～第6弾まで順次配信予定）
-第1弾「マインクラフト パック」配信済
-第2弾「スポンジ・ボブ パック」配信済
-第3弾「パックマン パック」
-第4弾「ロックマン パック」
■「The Game Awards 2025」にて「BEST FAMILY」「BEST SPORTS/RACING」の2部門にノミネート！
世界最大級のゲームイベント「The Game Awards 2025」にて、家族で遊ぶのに最適なゲームに贈られる「BEST FAMILY」部門、優れたスポーツとレースゲームに贈られる「BEST SPORTS/RACING」部門に『ソニックレーシング クロスワールド』がノミネートされました。12月11日（木）11:00（JST）まで、「The Game Awards 2025」のWebサイトにて各部門の受賞作を選ぶ投票を受け付け中です。ぜひご投票ください。
https://thegameawards.com/(https://thegameawards.com/)
■オリジナルサウンドトラックCD本日発売！ 各種音楽配信サービスでも配信開始！
『ソニックレーシング クロスワールド』のオリジナルサウンドトラックが本日発売開始しました。また、各種音楽サービスでの配信も開始しました。
本サウンドトラックには、メインテーマ「Sonic Racing - Cross the Worlds -」を含む、ゲーム中のBGMやジングル等、全200曲以上を収録。パッケージはクリアスリーブ仕様で、ソニックたちがさまざまなフィールドを疾走するようなスピード感あふれるデザインとなっています。さらに、プロデューサーやディレクターによるコメント、コース紹介、楽曲解説を掲載した全56ページの豪華なブックレットを同梱。セガサウンドチームに加え、豪華なリミックスアーティストも多数参加しております。一部楽曲を試聴できるクロスフェード動画を公開中ですので、ぜひゲーム本編とともにお楽しみください。
クロスフェード動画
https://www.youtube.com/watch?v=bh4X6OL_lQA
購入は下記よりご確認ください。
https://sonic.lnk.to/Sonic-Racing-Echoes-of-Dimensions
各種音楽配信サービス
https://segajp.lnk.to/srcwost
■商品概要
【商品名】Sonic Racing: CrossWorlds Original Soundtrack - Echoes of Dimensions
【品番】WWCE-31606～9
【発売日】2025年11月26日（水）
【価格】6,600円（税込）
【内容】
・CD4枚組
・メインテーマ「Sonic Racing - Cross the Worlds -」含む、ゲーム中BGM全200曲以上収録
・DVDサイズクリアスリーブケース収納
・56ページブックレット
（プロデューサー・ディレクター陣によるコメント、コース紹介や楽曲解説を掲載）
■製品版に引き継ぎ可能な体験版配信中！
体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードをお楽しみいただけるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能です。また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎ可能ですので、ご購入を検討中の方もぜひプレイしてみてください。
体験版は、対象プラットフォーム（PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games）にて、どなたでも無料でダウンロードいただけます。
【製品概要】
商品名：ソニックレーシング クロスワールド
対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)
発売日：発売中（2025年9月25日（木） 発売）
価格：
通常版（パッケージ版／デジタル版）
PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）
Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）
デジタルデラックスエディション
PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）
Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）
ジャンル：レーシング
プレイ人数：
ローカルプレイ 1～4人
オンラインプレイ 最大12人
発売・販売：株式会社セガ
CERO表記：A区分（全年齢対象）
著作権表記：(C)SEGA
公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/
【製品概要】
商品名：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch(TM) 2 Edition
対応機種：Nintendo Switch(TM) 2
発売日：
2025年12月4日（木）発売予定
※パッケージ版は、2026年初頭発売予定となります。
価格：通常版（パッケージ版／デジタル版）：7,264円（税込7,990円）
ジャンル：レーシング
プレイ人数：
ローカルプレイ 1～4人
オンラインプレイ 最大12人
発売・販売：株式会社セガ
CERO表記：A区分（全年齢対象）
著作権表記：(C)SEGA
公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/
※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。
※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。
※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。
※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。