京都観光の手土産として、パティスリー洛甘舎より和魂洋才の焼菓子「洛甘もなんしぇ」を新発売いたします。

「洛甘もなんしぇ」の特徴

最中の皮に、焦がしバターで風味付けしたフィナンシェを入れて焼き上げました。「和」と「洋」の調和したオリジナル商品の「しっとり感」、「きめ細かく詰まった重量感」、「濃厚な美味しさ」が特徴です。＜プレーン＞：他にはないしっとり生地がやみつきになります。＜ショコラ＞：甘くやさしいビターショコラの風味をお楽しみください。＜抹茶＞：高級宇治抹茶で風味付けしています！＜木苺＞：フランボワーズの風味豊かな味をお楽しみください。京都観光の贈答品として、多くのお客様にお喜びいただけるでしょう。

パティスリー洛甘舎

「和魂洋才」をコンセプトに、「和」の素材に「洋」の技巧を凝らしたスイーツをお届けします。洋菓子に京都らしい「和」の要素を加えることで、新しく、さらに美味しい「パティスリー洛甘舎」のスイーツが生み出されます。大切な方への贈り物に「パティスリー洛甘舎」だからこそ生み出せる「和魂洋才」のお菓子を！

【会社概要】本店：京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1F（東洞院通六角西北角）カフェスペース有https://rakkansha.jp【お問い合わせ先】パティスリー洛甘舎 店長 小久保 叶望TEL：075-708-3213mail：info@rakkansha.jp