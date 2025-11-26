パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC クリエイター向けパソコンシリーズ「SENSE∞（センス インフィニティ）」および、ワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation（ソリューション インフィニティ ワークステーション）」より、AMD Radeon™ AI PRO R9700を搭載したBTOパソコンを 2025年11月25日（火）から販売いたしました。

■ AMD Radeon™ AI PRO R9700とは

AMD Radeon™ AI PRO R9700は、AI処理能力を強化したAMD RDNA™ 4 アーキテクチャを採用した、プロフェッショナル グラフィックスカードです。最大1,531TOPS（INT4/スパース性利用時）のAI演算性能と32GB GDDR6ビデオメモリを搭載し、ローカル環境でのAI推論やモデルのファインチューニングなど、メモリ負荷の高いワークロードにおいて優れた性能を発揮します。さらに、PCI Express 5.0に対応することで、膨大なデータの高速かつ効率的な転送が可能となり、マルチGPU構成にも柔軟に対応。大規模なモデルのトレーニングや並列処理においても高い拡張性と安定性を備えており、次世代のAI開発環境において信頼性の高い基盤を提供します。

■ AMD Radeon™ AI PRO R9700 の特徴や機能

・AMD RDNA™ 4 アーキテクチャ前世代から進化したAMD RDNA™ 4 アーキテクチャは、GPU性能を飛躍的に向上させる設計を実現しています。コンピュートユニット（CU）の構成と制御機構を最適化することで、処理性能と電力効率が大幅に改善されています。また、第2世代AIアクセラレータによる画像認識や予測の効率化、第3世代レイトレーシングアクセラレータによる光の屈折や反射の高速処理が可能となり、高度な性能と卓越した効率性の両立を実現します。・32GBビデオメモリ搭載Radeon™ AI PRO R9700は、32GBのGDDR6ビデオメモリを搭載し、AI処理の効率を向上させます。この大容量ビデオメモリによって、AIモデルのデータ展開をグラフィックスカード上で直接行うことが可能となり、システムメモリへのアクセスによる遅延を解消します。また、スワップ発生のリスクを抑え、複雑な推論や複数モデルの同時実行でも高いパフォーマンスと安定性を発揮します。・AMD ROCm™ （Radeon Open Compute）ソフトウェアのサポートAMD ROCm™ ソフトウェアは、AIや機械学習（ML）の開発、高性能コンピューティング（HPC）向けに設計されたオープンソースのプラットフォームです。AMD GPUの性能を最大限に引き出すことを目的にしており、柔軟で効率的な開発環境を提供します。また、PyTorchやTensorFlowなどの主要なAIフレームワークと連携も可能で、オープンソースならではの自由なカスタマイズ性を活かした環境を構築できます。※AMD ROCm™ソフトウェアの利用には、AMD公式ページからAMD ROCm™ をダウンロードする必要があります。※現在はLinux OSに対応しており、Windows OSへの対応も間もなく予定されています。

◇ AMD Radeon™ PRO | 価格・性能・比較

https://www.pc-koubou.jp/pc/amd_radeon_pro.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251126_2&utm_content=nonpay

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、AMD Radeon™ AI PRO R9700搭載BTOパソコンのモデル例になります。他にも複数のモデルをご用意しております。【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：SENSE-F189-LC265K-ARX販売価格：504,700円※モニタは別売ですhttps://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1178809&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251126_2&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265K / インテル® Z890 / DDR5 64GB(32GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ AI PRO R9700 32GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 850W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）製品名：SENSE-F1B8-LCR99Z-ARX販売価格：564,800円※モニタは別売ですhttps://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1178825&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251126_2&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 9 9950X3D / AMD B850 / DDR5 64GB(32GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ AI PRO R9700 32GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 850W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：SOLUTION-W100-LX259-ARX販売価格：1,348,000円※モニタ・キーボード・マウスは別売ですhttps://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1178828&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251126_2&utm_content=nonpayWindows 11 Pro for Workstations [DSP版] / インテル® Xeon® w7-2595X プロセッサー / インテル® W790 / DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 128GB(16GB×8) / 2TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ AI PRO R9700 32GB GDDR6 / フルタワー / ATX / 1200W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）製品名：SOLUTION-W115-LCTP9Z-ARX販売価格：3,898,000円※モニタ・キーボード・マウスは別売ですhttps://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1178837&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251126_2&utm_content=nonpayWindows 11 Pro for Workstations [DSP版] / AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9995WX / AMD TRX50 / DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 256GB(64GB×4) / 2TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ AI PRO R9700 32GB GDDR6 / フルタワー / ATX / 1200W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房 ホームページhttps://www.pc-koubou.jp※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jpグッドウィル URL : https://www.goodwill.jp代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム Webマーケティング営業GTel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp