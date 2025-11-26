世界のポリプロピレンフォーム包装市場成長率：2031年までに5.6%に達する見込み
2025年11月26日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「ポリプロピレンフォーム包装―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の市場調査レポートを発表しました。本レポートは、ポリプロピレンフォーム包装の世界市場における売上規模、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業のポジショニングなどを網羅的に分析したものです。地域別・国別の市場構造に加え、製品タイプ別および用途別のセグメントに基づく詳細なデータを提供しています。
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.ポリプロピレンフォーム包装とは
ポリプロピレンフォーム包装は、発泡ポリプロピレン（EPP）を素材とした軽量で高耐衝撃性の包装形態を指します。EPPは優れた弾性回復性と断熱性を備え、自動車部品、家電、精密機器、医療機器などの輸送保護に広く利用されています。繰り返しの圧縮に耐えるため、輸送中の振動吸収や衝撃緩和に強く、製品損傷率の低減につながります。加えて、ポリプロピレンはリサイクル適性が高く、環境負荷を抑えた包装材として需要が増加しています。成形自由度が大きいため、製品形状に合わせた専用トレイ、保冷ボックス、緩衝インサートなど多様な用途に展開されます。軽量化により輸送コスト削減効果も期待でき、物流全体の効率向上に寄与します。
2.ポリプロピレンフォーム包装市場規模と成長率
ポリプロピレンフォーム包装の世界市場は、2024年に約397百万米ドルと推定されており、2025年には417百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.6%で成長し、2031年には約578百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.ポリプロピレンフォーム包装市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：Expanded Polypropylene Foam、 Extruded Polypropylene Foam
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：Consumer Products、 Electronics、 Others
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：JSP、 Kaneka Corporation、 BASF、 Youngbo、 Zotefoams、 Trexel、 Zibo Bofan Chemical、 Premier Protective Packaging、 Qingdao Simingrui Precision Technology、 Shenzhen Jiayuan Plastic
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
地域別の成長ポテンシャルと市場環境：北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域におけるポリプロピレンフォーム包装市場の規模、経済状況、規制動向、産業インフラを踏まえ、地域ごとのビジネス展開における機会とリスクを包括的に分析します。
