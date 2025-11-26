使い捨てコンポーネント市場、2025年に3891百万米ドル、2031年に11850百万米ドル到達へ
2025年11月26日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「使い捨てコンポーネント―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査資料を発行しました。本報告書では、使い捨てコンポーネント市場に関する包括的な情報を提供し、市場シェアや主要企業のランキングを中心に、売上、価格、販売量、収益などの詳細なデータを分析しています。2020年から2031年までの使い捨てコンポーネントの市場規模は、販売量と売上に基づいて推定および予測されています。また、本レポートでは定量的・定性的な分析も行っており、企業が使い捨てコンポーネント関連データに基づいて事業成長戦略を策定し、競合分析や市場ポジションの評価を行い、ビジネス上の意思決定を行うのに役立ちます。
2024年における使い捨てコンポーネントの世界市場規模は、3287百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）20.4%で成長し、2031年までに11850百万米ドルに達すると予測されている。
使い捨てコンポーネントは、医療・バイオ医薬・食品加工などの製造工程で一回限りの使用を前提に設計された部材の総称です。主にチューブ、バッグ、フィルター、コネクター、混合用バッグなどが含まれ、交叉汚染のリスクを大幅に低減し、設備洗浄や滅菌作業を削減する効果を発揮します。特にバイオ医薬品製造では工程変更やスケール調整が頻繁であり、使い捨てシステムが工程の柔軟性、リードタイム短縮、クリーンルームコスト削減に直結します。材質には高純度ポリマーが使用され、溶出物管理やガンマ線滅菌適性が重要要件となります。各コンポーネントは国際規格に基づき品質保証されたうえで、厳密なトレーサビリティ管理が求められます。
使い捨てコンポーネント市場の主要セグメント
本レポートでは、以下のカテゴリーに基づいて市場のセグメントを分析しています。
製品別：Bag Components、 Bottle Components
使い捨てコンポーネント製品別に売上、市場シェア、販売量の詳細を提供し、各製品の価格と市場トレンドを考察します。
用途別：Medical Packaging、 Food Packaging、 Biological Equipment Packaging、 Others
使い捨てコンポーネント用途別に市場データを分析し、売上、市場シェア、販売量、価格動向について詳述します。
企業別：Merck Millipore、 Avantor、 Thermo Fisher Scientific、 Saint-Gobain、 Danaher Corporation、 GE Healthcare、 Sartorius Stedim Biotech、 Parker Hannifin Corporation、 Corning Incorporated、 Repligen Corporation、 Lonza、 Entegris、 PBS Biotech
使い捨てコンポーネント市場の主要企業には、各社の戦略、競争力、及び市場でのポジションについて詳しく分析しています。
【目次】
第1章：使い捨てコンポーネント市場の製品概要、市場規模、売上予測、価格動向を提供し、主要な市場促進要因、機会、課題を分析します。（2020～2031）
第2章：使い捨てコンポーネントの主要企業（トップ5社、トップ10社）の競合状況を分析し、売上、製造拠点、製品、価格、販売量、市場シェアを包括的に解析します。（2020～2025）
第3章：製品別の市場動向を分析し、使い捨てコンポーネント市場の売上、市場シェア、販売量、価格を提示します。（2020～2031）
