医学研究者監修によるCD 『ガンマ波ヒーリング～認知症セルフケアのための音楽』が、11月26日に株式会社デラより発売！
『ガンマ波ヒーリング～認知症セルフケアのための音楽』
ヒーリング・ミュージックの老舗、株式会社デラ（所在地：東京都世田谷区、代表取締役：宇津木秀夫）は、医学研究者監修のもと、音楽によるセルフケアを目的とした 『ガンマ波ヒーリング～認知症セルフケアのための音楽』 を11月26日（水）に発売致しました。
このアルバムは、国内外で話題のガンマ波「40Hzの音刺激」を、オリジナルのヒーリング・ミュージックに調和させた、認知症セルフケアのための音楽アルバムです。マサチューセッツ工科大学（MIT）をはじめとする認知症に関する基礎研究（※Cell, 2019 Apr 4; 177（2）: 256-271.e22）に着想を得て企画いたしました。
■企画の背景
私たちは、年齢を重ねても心身ともに健やかでありたいと願っています。デラでは、ストレスや自律神経の乱れ、慢性痛など、心身に影響を及ぼすさまざまな課題に対し、音楽を通じてサポートするための音の研究を続けてまいりました。社会的課題である「認知症」についても情報収集を重ねる中で、特に注目しているのが、マサチューセッツ工科大学（MIT）による認知症に関する基礎研究です。この研究では、40Hzの光・音刺激によって脳内のガンマ波が誘発され、アルツハイマー型認知症に対して神経活動や認知機能の改善など、有望な効果が期待できることが示唆されています。
■「40Hzの音刺激」を、作編曲家 林 有三氏によるオリジナル楽曲に調和
デラはこの研究に着想を得て、オリジナルのヒーリング・ミュージックに40Hzの音刺激を取り入れた新たな音楽を提案いたします。
音楽は、『ソルフェジオ・ヒーリング528』シリーズでもお馴染み、作編曲家の林 有三氏にご協力いただき、40Hzの音刺激を曲調や音量に合わせて調和させるよう、何度も修正を重ねながら丁寧に各楽曲を仕上げました。構えることなく、普段お好きな音楽を聴くように、リラックスしてお楽しみください。
（※本作品は医療行為を目的としたものではありません。音楽によるセルフケアの一助としてお聴きください。）
■CD付属のブックレット（16P）には解説を掲載
ブックレットには、収録曲コンセプト、超高齢社会における認知症の現状、脳のメカニズム、認知症予防・改善のための5つの習慣、「40Hz音刺激」による認知症改善の可能性などをまとめて掲載しています。
[収録曲]
1. 脳内デトックス～40Hz
2. 集中力～40Hz
3. 課題解決～40Hz
4. リラックス～40Hz
5. 直感～40Hz
6. 記憶力～40Hz
7. アファメーション～40Hz
音楽：林 有三
作編曲家。多彩な分野で活躍するレコーディングアレンジャー。近年は環境音楽や「ソルフェジオ・ヒーリング528」シリーズなど、癒しと心地よさを追求した作品を多数手掛けている。2020年には自身初のコンセプトアルバム『少年と夏』を、2025年には映像監督/写真家の林響太朗氏の個展『ほがらかに。』のために書き下ろされた楽曲をカセットテープとして作品化。音楽を通じて、聴く人の感性と空間に豊かな彩りを与える創作を続けている。
監修：太田章夫
東京大学大学院修了。オランダERSPCおよびアメリカSWOGに短期研究留学。東京大学医学部および国立がん研究センターなどで約20年にわたり医学研究に従事。専門は臨床研究ならびに予防医学（特にがん検診）。近年は、研究経験を活かしてヒーリング音楽の先駆企業・株式会社デラの開発に参画し、医学監修者として科学的視点から製品づくりを支援している。腸内細菌研究の知見をもとに、「病気は予防が大切」を信条として、科学的根拠に基づく健康情報を一般向けにわかりやすく発信している。趣味は音楽鑑賞、オーディオ、魚釣り、そしてコンピュータ。自然の中で風や水の音に耳を傾けながら、デジタルと音響の融合を通じて、音と健康の関係を探究している。
