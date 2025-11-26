TPCマーケティングリサーチ株式会社、滲出型加齢黄斑変性について調査結果を発表
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、滲出型加齢黄斑変性について、医療機関の受診状況やQOLの状況、治療実態（治療全体/抗VEGF薬）、治療全体の満足度・不満点、今後の治療薬に対するニーズなどを調査し、その結果を発表した。
【調査結果】
調査結果より、過去6か月間において、経過観察を除く何らかの治療を医療機関で行っている人は全体の7～8割であった。そのなかで、およそ6割が抗VEGF薬による眼内注射治療を行っており、それ以外では、飲み薬・サプリメント治療を2割近く、光線力学的療法（PDT）を1割、ステロイドの眼内注射治療を数％が実施している。
また、現在の治療薬のスイッチ意向がある人は9割を超え、医師の勧めがあった場合にスイッチしたい人がほとんどであった。その理由としては、他に新しい薬を試してみたいこと、薬剤費が高いこと、効果が不十分であることなどが挙げられている。
【調査要覧】
滲出型加齢黄斑変性と医師から診断され、その治療のために医療機関を受診している50歳以上の男女 計431人
【調査実査日】
2025年9月24日～29日
＜資料名＞
滲出型加齢黄斑変性（nAMD）の患者調査
―抗VEGF薬治療を中心とするnAMD治療の実態とニーズを探る/治療薬のスイッチ意向がある人は9割以上！―
URL：https://www.tpc-osaka.com/c/pharmaceuticals_medical/pr310250177
発刊日：2025年11月21日 頒価：715,000円（税込）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよびコンサルティング、調査資料の作成・販売
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
