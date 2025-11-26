富山県氷見市では、冬の富山湾の王者「ブリ」の魅力を堪能できる「ひみぶりフェア」を、

令和７年１２月１日（月）から令和８年２月２８日（土）まで開催します。

期間中は、市内の飲食店・宿泊施設・ひみ番屋街などの２６の参加店で、

ぶり料理（ぶりの刺身、ぶりしゃぶ、ぶり大根など）を味わえます。

ぜひ氷見が誇る冬の味覚をお楽しみください。

■期間 令和７年１２月１日（月）～ 令和８年２月２８日（土）

■内容

１）参加店でのぶり料理の提供

・期間中、市内飲食店や宿泊施設など２６店舗が自慢のぶり料理を提供

・メニューは各店により異なります。また、水揚げ状況により提供できない場合があります。

必ず参加店にお問い合わせ、ご予約が必要となります。

２）ひみぶりフェアプレゼントキャンペーンを実施

<応募方法>

①ひみぶりフェア参加店で、ぶり料理を堪能していただく。

②参加店でもらえる応募はがきに必要事項を記入し、参加店に提出するか郵送で応募していただく。

③抽選で３名に１万円分、１０名に５千円分の食事券をプレゼント！

※当選者の発表は、発送をもってかえさせていただきます。

▶主催 氷見ぶりフェア実行委員会

（構成：氷見市、氷見商工会議所、（一社）氷見市観光協会、氷見まちづくり（株）ほか）

３）関連イベント（「ひみ番屋街」イベント）

「ぶり・鰤・ブリづくし」

【日時】令和８年１月１８日（日）午前９時～

【場所】氷見漁港場外市場 ひみ番屋街

（富山県氷見市北大町２５－５ 電話０７６６－７２－３４００）

【内容】鰤かす汁限定販売 ３００杯限定＠中央通路

「ひみ寒ぶり」解体ショー ＠オープンテラス（悪天候時ウッドデッキ）

その他、ブリの重量当てクイズなど

※上記内容はブリの水揚げ状況等により変更となる可能性があります。

▶主催 氷見まちづくり（株）

※キャンペーン等詳細は、氷見市観光ポータルサイト「きときとひみどっとこむ」をご覧ください。



ぶり料理イメージ



第14回ひみぶりフェアポスター



ぶり・鰤・ブリづくしイメージ

