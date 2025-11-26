グレイ・パーカー・サービスが世界最大級のポップカルチャーイベント「東京コミコン2025」にブース出展決定！「ハズビン・ホテルへようこそ」「赤んぼ少女」「伊藤潤二」のグッズが大集合

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービス（代表取締役：石綿幸治、本社：東京都中央区）は、2025年12月5日（金）から12月7日（日）にかけて幕張メッセで開催される世界最大級のポップカルチャーイベント「東京コミックコンベンション2025」（以下「東京コミコン2025」）に展示ブースを出展いたします。

※出展ブースのイメージ図。変更になる場合がございます。

出展概要

◆名称：東京コミックコンベンション2025（略称：東京コミコン2025）

◆会期：2025年12月5日（金）11:00～19:00

2025年12月6日（土）10:00～19:00

2025年12月7日（日）10:00～18:00

◆会場：幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）1ホール～6ホール

◆主催：株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

◆出展ブース：E-43



詳細は東京コミコン2025公式サイトをご確認ください。

https://tokyocomiccon.jp/

※開催時間や企画内容は予告なく変更となる場合がございます。

ピックアップ商品

当社ブースで展示・販売予定の商品を一部ご紹介いたします。



話題の海外アニメから日本が誇るホラーの巨匠まで、多様なジャンルを横断するグレイ・パーカー・サービスならではのラインナップで来場者の皆様をお迎えいたします。

◆ハズビン・ホテルへようこそ

プライムビデオで話題沸騰中のアニメ「ハズビン・ホテルへようこそ」。11月7日から24日まで池袋で開催されたPOP UP SHOPで大きな反響を呼んだ商品を多数ご用意！ぜひこの機会にお買い求めください。

おすわりマスコット 7種 各2,200円トレーディングカードホルダー 5種 各1,650円デイリーユーストートバッグ 2種 各2,640円ファニーフェイスなハンドタオル 8種 各880円

◆赤んぼ少女

伝説的ホラー漫画「赤んぼ少女」の印象的なコマをモチーフに、現代に合わせてポップにリファインした商品を多数ご用意します。独特な魅力が光るアパレルや生活雑貨など、その世界観を表現した商品はホラーファン必見！

恐怖のアクリルキーホルダー 8種 各880円2個セットポーチ 1,650円スマホに貼れるサイズのステッカー 10種 各440円メタルブローチ 2種 各1,980円◆伊藤潤二

「富江」の作者であり日本を代表する世界的ホラー漫画家「伊藤潤二」のアーティスティックなグッズを多数展開！圧倒的な世界観を会場でぜひご体感ください。

デイリーユーストートバッグ 2種 1,980円バスタオル（富江に魅了された男たち） 3,850円ホラーなメタルブローチ 4種 各1,650円アートプレート 2種 各3,300円

※記載価格は税込みです。

※販売商品は数に限りがあります。完売の際はご了承ください。

※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる可能性があります。

お客様から本件に関するお問い合わせ

株式会社グレイ・パーカー・サービス info@grayparkaservice.com

(C) Amazon and A24 Films LLC

(C)楳図かずお／小学館

(C) ジェイアイ／朝日新聞出版

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービスでは、「ちいかわ」「ナガノキャラクターズ」「mofusand」「コウペンちゃん」「可愛い嘘のカワウソ」をはじめとする様々なキャラクターのグッズ制作を行っています。私たちが大切にしているのは、新しいキャラクターや商品をどんどん発信するだけではなく、ファンの方の満足感も大切にすること。ファンの方の気持ちを第一にしたものづくりで、これからもニーズに応え続けていきます。

〇会社名：株式会社グレイ・パーカー・サービス

〇所在地：東京都中央区新川1－6－11 ニューリバータワー7F

〇代表取締役：石綿幸治

〇設立：2012年8月23日

〇HP：https://grayparkaservice.com/

〇業務内容：雑貨等グッズの制作・販売、キャラクターデザイン制作、セールスプロモーション企画・制作、イベント企画・運営、公式通販サイト運営