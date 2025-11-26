限定コレクション「Spirited Xchange」第三弾！「ディアジオ スペシャルリリース(25)」2025年12月02日（火）より数量限定で販売開始

ディアジオ ジャパン株式会社

世界 180 以上の国々で酒類ブランドを展開する英国大手酒造企業ディアジオ社の完全子会社ディアジオ ジャパン株式会社（本社：東京都港区）は、“Spirited Xchange”（スピリテッドエクスチェンジ）をテーマにしたウイスキー・コレクション第三弾である、「ディアジオ スペシャルリリース(25)」を、2025年12月02日（火）より数量限定で販売を開始します。

「ディアジオ スペシャルリリース 2025」について

本コレクションは、ディアジオ スペシャルリリースの20年以上にわたる歴史を基にしており、珍しく希少なウイスキーを生み出しています。今年は2023年、2024年に続いて、「Spirited Xchange」をテーマにしたシリーズの第三弾を発売します。

「Spirited Xchange」というテーマは、アイコニックなブランドの本質を、冒険的な樽の組み合わせと予想外のフレーバーをもとに再構築します。ディアジオの革新性を生み出す場として、好奇心と創造性が文化、フレーバー、クラフトマンシップをどのように刺激し、新たに生み出す価値を表現しています。

今年のコレクションのコンセプト、「果てしない地平線」には革新的な視点を取り入れています。象徴的なブランドを味わい、体験し、再発見できる新たな手法を持ち込んで、ウイスキーの伝統に縛られない道筋を探求し、新たな世界へと誘うコレクションです。

新たな発見への興奮に突き動かされ、ウイスキー造りにおいて斬新な創造性を刺激する実験的な技と類まれなアイデアに光を当てます。身近なところでの発見もあれば、はるか遠くのものもあります。初の樽出しとなる試みの味わいもあります。それぞれが新たなウイスキーの地平を探ります。

スペシャルリリースコレクションには、世界中から厳選され、丁寧に熟成されたコレクション性の高いユニークな商品を多数ラインナップしており、希少性の高いウイスキーを愛するみなさまへの特別なギフトとして最適です。

商品概要

■ザ シングルトン グレンオード １７年 スペシャルリリース（２５） ／ INTO THE BLUE（蒼の彼方へ）

常識の枠にとらわれない旅路は、メスカル樽とシェリー樽の思わぬ融合へ。

シングルトン オブ グレンオードの2種の原酒からの見事な組み合わせをお楽しみください。1種はメキシコのメスカル樽、もう1種はスペインのセカンドフィルのシェリー樽で熟成したもので、その実験的な相互作用により優れた味わいが生み出されました。こくのあるフルーティさに香り高いスパイスが絡みます。一口飲めば、至福のひとときが訪れます。

アルコール度数：55.5％

容量：700ml

希望小売価格：30,000円

■ラガヴーリン １２年 スペシャルリリース（２５） ／ GRAIN & EMBERS（穀物と残り火）

常識の枠にとらわれない旅路は、パン職人の窯の燃えさしと煙の世界へ。

ペドロヒメネスとオロロソのヨーロピアンオーク樽での熟成により、レーズン、イチジク、デーツなどの風味豊かなドライフルーツの力強いノートがもたらされ、ラガヴーリンを象徴するスモーキーさを際立たせ、余韻が長く残る効果を生んでいます。暖かく香ばしい穀物のアロマに一族の職人技が浮かび上がり、受け継がれた味わいが息づいています。

アルコール度数：56.5％

容量：700ml

希望小売価格：25,000円

■オーバン １２年 スペシャルリリース（２５） ／ HEART OF THE HARBOUR（港に宿る心）

常識の枠にとらわれない旅路は、甘さの深みへ。

家庭でパンを手作りする時のぬくもりと、海の潮風からもたらされる、極上の味わいを楽しみましょう。アメリカンオーク樽によって、シロップ漬けの桃缶と温かみのあるスパイスが加わり、爽やかでフルーティな魅力が増します。ハチミツのようなフレーバーが、特徴的な海の香りと結ばれて、故郷の港に溢れる思いが感じられる味わいとなりました。

アルコール度数：54.7％

容量：700ml

希望小売価格：22,500円

■クライヌリッシュ １８年 スペシャルリリース（２５） ／ WAXEN SUN（なめらかな太陽）

常識の枠にとらわれない旅路は、南国の楽園に照り注ぐ陽光の味わいへ。

クライヌリッシュ蒸留所を代表する特性には、ユニークな実験による甘い、南国的な活気が息づいています。実験では、トロピカル的な味わいが引き立てる蒸溜工程の早期にリキッドのカットを採取しています。この実験的なカットを「パイナップルカット」と呼んでいます。リフィル樽で18年以上熟成させることで、みずみずしく熟れたパイナップルのノートがワックスとハチミツの味わいを活性化させます。

アルコール度数：51.6％

容量：700ml

希望小売価格：37,500円

■ローズアイル １４年 スペシャルリリース（２５） ／ VERDANT GRACE（緑の恩寵）

常識の枠にとらわれない旅路は、バランスとハーモニーの頂点へ

リフィル樽と再生樽の組み合わせの巧みさにより、アロマとフレーバーの美しい調和が表現されています。フレッシュな活気あるスタイルに、焼きリンゴ、トフィー、バニラ、ハードキャンディの重層的なノートが加わります。精緻さ、巧みな技巧、ビジョンから生み出された味わいは、とてもスムースでバランスも完璧です。

アルコール度数：55.9％

容量：700ml

希望小売価格：18,000円

■ダルユーイン ２１年 スペシャルリリース（２５） ／ MARBLED TREASURES（大理石の宝物）

常識の枠にとらわれない旅路は、かつてない複雑な味わいへ。

古きヨーロッパの貴重書を飾る一点物のマーブルのように、この21年熟成のシングルモルトはリッチかつユニークです。ゆっくりと忍耐強く造りあげる匠の技は複雑で重層的な風味へと昇華しました。ダルユーイン蒸留所のスペイン産シェリー樽の限定されたリザーブから、これまで見られないような、深みのある独自の表現を汲み出しました。

アルコール度数：54.3％

容量：700ml

希望小売価格：60,000円

■ティーニニック ８年 スペシャルリリース（２５） ／ DARING RYE（大胆なるライ）

常識の枠にとらわれない旅路は、扱いにくいライ麦を使用した実験とともに。

伝統から距離をおくために、あえて異なる手法を用いた蒸留所で、はぐれ者が持つ反抗的な魅力に出会いました。初のライ麦を使用したシングルグレーンのスコッチウイスキーのボトリングです。

ティーニニック蒸留所の希少なマッシュフィルターを使用して2016年に行われたライ麦を用いた大胆な実験から、傑出したスコッチが生まれました。ライ麦と大麦の麦芽を一緒にマッシングして蒸留し、バーボン樽で熟成させます。この大胆な逸脱によって、常識を覆すようなスパイシーなトフィーの甘さが濃いフレーバーと、シナモンやクローブの濃厚で奥深いアロマを生み出しました。

アルコール度数：60.3％

容量：700ml

希望小売価格：15,000円

希望小売価格は単なる参考価格であり、販売店様の自主的な価格設定を何ら拘束するものではありません。

DRINKiQ

ディアジオ ジャパンは2030年に向けて、持続可能な世界を実現する取り組みとして、サステナビリティの推進の他にポジティブ・ドリンキングの啓発をしております。

その一環として、適正飲酒のサポートや、お酒の知識を学ぶことができるWebサイト「DRINKiQ」を公開中。

https://www.drinkiq.com/ja-jp/

※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。お酒は適量を。妊娠中・授乳期の飲酒はやめましょう。