数量限定「三郎丸蒸留所のSuper Smokyハイボール」発売のお知らせ

若鶴酒造株式会社

若鶴酒造株式会社（富山県砺波市）は、スモーキーな味わいを追求した数量限定ハイボール缶「三郎丸蒸留所のSuper Smokyハイボール（スーパースモーキー・ハイボール）」を、12月2日（火）より全国で発売いたします。

本商品は、三郎丸蒸留所の看板商品である「三郎丸蒸留所のスモーキーハイボール」をアップグレードした限定版。

80ppmのスーパーヘヴィリーピーテッド原酒を贅沢に使用し、芳醇なスモーキーさと心地よいキレを両立させながら、食事にも合うバランスのよさを実現しました。

三郎丸蒸留所のSuper Smokyハイボール

商品概要

商品名：三郎丸蒸留所のSuper Smoky ハイボール

発売日：2025年 12月2日（火）

価格：税込 462円

アルコール度数：9%

内容量：350ml

数量限定（無くなり次第終了）

主要取扱店

ローソン

デイリーヤマザキ

やまや

リカーマウンテン

成城石井

セブン‐イレブン（北陸・新潟エリア限定）

※一部店舗を除く

直営店

若鶴酒造 大正蔵 とやま地酒本舗 蔵の香

ほか、全国の酒販店・スーパーにて展開いたします。

特徴

・80ppmのスーパーヘヴィリーピーテッド原酒を使用し、圧倒的なスモーキー感

・「三郎丸蒸留所のスモーキーハイボール」の進化版

・芳醇な香りと深い余韻がありながら、食事にも合わせやすい味わい

プレゼントキャンペーン

発売に合わせて、豪華プレゼントキャンペーンを実施します。

応募は 「三郎丸蒸留所のSuper Smokyハイボール」 の特設LP内にある応募フォームから、簡単なアンケートに答えるだけで完了します。

●応募期間

2025年12月2日（火）12:00～2026年1月20日（火）23：59まで

●応募資格

日本国内にお住まいの20歳以上の方で、かつ賞品のお届け先が日本国内の方に限らせていただきます。

●賞品・当選者数

80ppm原酒が入った「追いスモーキー」アトマイザー

Ａ．「追いスモーキー」アトマイザー（80ppm原酒／30ml）・100名様

Ｂ．三郎丸×サーモス 保冷缶ホルダー 100名様

Ｃ．YouTube『BLUES & BARRELS』A1サイズポスター 50名様

●当選発表

商品の発送をもって、当選者の発表といたします。

※当落のお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。