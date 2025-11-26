数量限定「三郎丸蒸留所のSuper Smokyハイボール」発売のお知らせ
若鶴酒造株式会社（富山県砺波市）は、スモーキーな味わいを追求した数量限定ハイボール缶「三郎丸蒸留所のSuper Smokyハイボール（スーパースモーキー・ハイボール）」を、12月2日（火）より全国で発売いたします。
本商品は、三郎丸蒸留所の看板商品である「三郎丸蒸留所のスモーキーハイボール」をアップグレードした限定版。
80ppmのスーパーヘヴィリーピーテッド原酒を贅沢に使用し、芳醇なスモーキーさと心地よいキレを両立させながら、食事にも合うバランスのよさを実現しました。
三郎丸蒸留所のSuper Smokyハイボール
商品概要
商品名：三郎丸蒸留所のSuper Smoky ハイボール
発売日：2025年 12月2日（火）
価格：税込 462円
アルコール度数：9%
内容量：350ml
数量限定（無くなり次第終了）
主要取扱店
ローソン
デイリーヤマザキ
やまや
リカーマウンテン
成城石井
セブン‐イレブン（北陸・新潟エリア限定）
※一部店舗を除く
直営店
若鶴酒造 大正蔵 とやま地酒本舗 蔵の香
ほか、全国の酒販店・スーパーにて展開いたします。
特徴
・80ppmのスーパーヘヴィリーピーテッド原酒を使用し、圧倒的なスモーキー感
・「三郎丸蒸留所のスモーキーハイボール」の進化版
・芳醇な香りと深い余韻がありながら、食事にも合わせやすい味わい
プレゼントキャンペーン
発売に合わせて、豪華プレゼントキャンペーンを実施します。
応募は 「三郎丸蒸留所のSuper Smokyハイボール」 の特設LP内にある応募フォームから、簡単なアンケートに答えるだけで完了します。
●応募期間
2025年12月2日（火）12:00～2026年1月20日（火）23：59まで
●応募資格
日本国内にお住まいの20歳以上の方で、かつ賞品のお届け先が日本国内の方に限らせていただきます。
●賞品・当選者数
80ppm原酒が入った「追いスモーキー」アトマイザー
Ａ．「追いスモーキー」アトマイザー（80ppm原酒／30ml）・100名様
Ｂ．三郎丸×サーモス 保冷缶ホルダー 100名様
Ｃ．YouTube『BLUES & BARRELS』A1サイズポスター 50名様
●当選発表
商品の発送をもって、当選者の発表といたします。
※当落のお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。