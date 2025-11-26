日本舞踊 尾上流(事務所所在地：東京都中央区 家元：尾上菊之丞)は、2026年1月30日(金)、31日(土)東京・新橋演舞場にて「尾上会」を主催いたします。尾上流四代家元・三代目尾上菊之丞襲名から15年の節目の年、流儀一門が日頃の研鑽の成果を披露する本会では尾上流の名手、京都・先斗町、新橋花柳界の名妓も勢ぞろいし、尾上流宗家の継承者であり、八代目を襲名した尾上菊五郎、音羽屋一門である尾上松也、尾上右近、そして十代目・松本幸四郎が特別出演。尾上流三代家元・尾上墨雪、実姉である尾上紫も舞台を彩ります。さらに、尾上菊之丞の長女、羽鳥以知子(14)こと尾上椿、長男である羽鳥嘉人(9)こと尾上琴也の名披露目、二日間、三公演の珠玉の舞台を上演します。チケットは2025年12月1日(月)より菊之丞 FAN CLUBで先行販売、12月8日(月)より一般販売を開始いたします。





左：尾上菊之丞、右：八代目尾上菊五郎（撮影当時菊之助）





「尾上会」新橋演舞場にて開催





尾上会_演目





＜公演概要＞

開催日 ： 2026年1月30日(金)15：00、31日(土)10：45／16：00の全3公演

会場 ： 東京・新橋演舞場

演目 ： 詳細は別紙をご参照ください

特別出演 ： 八代目尾上菊五郎・尾上松也・尾上右近／松本幸四郎

出演 ： 尾上菊之丞・尾上紫・尾上椿・尾上琴也

尾上流名取・新橋・先斗町芸妓衆／尾上墨雪





＜チケット申し込み＞

チケット料金 ： 一等席 12,000円／二等席 9,000円／

三等席 5,000円／桟敷席 13,500円

菊之丞 FAN CLUB ： https://fanclove.jp/club/kikunojo3

※12月1日(月)より受付開始／

プレミアム会員へのご入会が必須です

一般販売 ： https://forms.gle/jUJvD7uK4GVZE87R9

※12月8日(月)より





主催： 尾上流四代家元 三代目 尾上菊之丞

制作： 有限会社尾上流事務所／TAILUP株式会社









■尾上流四代家元 三代目尾上菊之丞 (おのえ きくのじょう)





尾上菊之丞(おのえきくのじょう)





1976年生まれ。2歳から父に師事し5歳で初舞台、2011年尾上流四代家元を継承し、三代目 尾上菊之丞を襲名。自身のリサイタル「尾上菊之丞の会」、狂言師茂山逸平との「逸青会」を主催。新作の創作にも力を注ぎ、様々な作品を発表。「歌舞伎刀剣乱舞」「風の谷のナウシカ」など新作歌舞伎や花街舞踊、宝塚歌劇団、OSK日本歌劇団やアイスショー「氷艶」「Luxe」など様々なジャンルの演出・振付を手掛ける。京都芸術大学非常勤講師／公益社団法人日本舞踊協会理事

プロフィール詳細： https://x.gd/811e2

Instagram ： https://www.instagram.com/kikunojoonoe3

菊之丞 FAN CLUB ： https://fanclove.jp/club/kikunojo3









■尾上流(おのえりゅう)とは

日本舞踊尾上流は1948年(昭和23年)歌舞伎俳優尾上宗家の六代目尾上菊五郎によって創立されました。「品格、新鮮、意外性」を初代家元の言として大切にしています。六代目尾上菊五郎の歩んだ日本舞踊の理念に基づき、上品な舞踊、格調の高い舞踊芸術を掲げ、日本の文化を絶やさずその魅力を国内外へ伝え続けています。

尾上流HP： https://onoe-ryu.com/









