高度な制作ツールによってクリエイターを支援する テンセントのHunyuan 3D Engineを世界に向けて提供開始

Tencent Holdings Ltd.テンセントのHunyuan 3D機能が世界的に提供開始され、クリエイターはマルチモーダルな入力で商用グレードの3Dアセットを生成できるようになります。

【香港発 2025年11月26日】 - テンセントは本日、次世代AIを活用した3Dモデリングツールを世界中のクリエイターに提供するため、Hunyuan 3D Engine(https://3d.hunyuanglobal.com/)の世界に向けた提供開始を公式に発表しました。この提供開始により、ユーザーはテキスト説明、画像、またはスケッチなどのマルチモーダルな入力から、高品質な3Dアセットを瞬時に生成できます（補足資料を参照）。これにより、従来のワークフローの複雑さを取り除き、制作時間を数日または数週間からわずか数分に短縮します。

さらに、グローバルテクノロジー企業テンセントのクラウドビジネスであるテンセントクラウドは、Hunyuan 3D Model API(https://www.tencentcloud.com/products/ai3d)を世界の企業向けに提供開始しました。これにより、企業はゲーム開発、eコマースでのプロモーション、映像制作のための特殊効果、広告、ソーシャルメディアコンテンツ制作、3Dプリンティングなど、様々な用途で、高度な3D生成機能を自社のワークフローにシームレスに統合できるようになります。

Hunyuan 3D Engine(https://3d.hunyuanglobal.com/)のグローバルユーザーには、1日あたり20回の無料生成枠が提供されます。一方、テンセントクラウドを介してHunyuan 3DモデルAPIに接続する企業ユーザーは、3Dアセットの生成に使用できる200クレジットの無料枠を受け取れます。

Hunyuan 3Dの大規模モデルは、テキストから画像、動画、および3Dへの生成において、世界的に業界を牽引

テンセントのHunyuan 3Dは、社内開発された生成AI大規模モデルであり、Hunyuanシリーズの中で最も高度なモデルの一つとなりました。2024年11月にいくつかのオープンソース化された3Dモデルが提供開始されて以来、Hugging Face（AIモデルや機械学習のためのオープンソースプラットフォーム）でのコミュニティダウンロード数が300万を超え、開発者、クリエイター、そして世界中のオープンソースコミュニティの間で、世界で最も人気のある3Dオープンソースモデルの一つとして認知されています。

その後、Hunyuan 3Dシリーズは複数のイテレーション（改良）を経て進化し、その都度、生成品質とモデリング精度が向上しました。現在、Hunyuan 3D 3.0などのモデルはオブジェクト向けの高品質なアセット生成に焦点を当てており、一方、専門化されたHunyuan 3D Worldモデルは、ユーザーが歩き回れるような大規模でインタラクティブな環境を構築するのに役立つよう設計されており、ゲーム、バーチャルリアリティ、デジタルコンテンツ制作における新たな創造の可能性を切り開いています。

中国本土では150社以上の企業がテンセントクラウドを通じてTencent Hunyuan 3Dモデルを統合しています。これには、世界的に有名なリアルタイム3Dエンジン企業であるUnity China、主要な消費者向け3Dプリンティング企業であるBambu Lab、および中国最大のAIコンテンツ制作プラットフォームであるLiblibなどが含まれます。

補足資料

Hunyuan 3Dの国際的なプラットフォームは、プロフェッショナル水準のモデル編集・調整機能を提供し、OBJやGLBといった主流の3Dフォーマットでの出力に対応しており、Unity、Unreal Engine、Blenderなどのプロフェッショナルソフトウェアとシームレスに統合できます。多様なワークフローに適応し、生成した3Dアセットを現行プロジェクトに即時活用することが可能です。

Hunyuan 3Dが対応するマルチモーダル入力

A）Text-to-3D：自然言語による記述から、スタイル・形状・素材の細部まで正確に反映した3Dモデルを即時生成

B) Image-to-3D：最大4枚のマルチビュー画像をアップロードし、形状とテクスチャを高精度に再現する3Dモデルを生成

C) Sketch-to-3D：色・カテゴリ・素材などの属性をテキストで追加することで、シンプルなスケッチを詳細化された3Dモデルへ変換

D) Smart Topology：三角形と四角形の面、両方に対応し、効率的なレンダリングとプロフェッショナル基準への準拠に向けてメッシュトポロジー（3Dモデルを構成する頂点・辺・面のつながり方や配置構造）を自動最適化