´ë²èÅ¸¡Ö¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥à¥Êー¥êÅ¸～Èþ½Ñ¤Ë½Ð²ñ¤¦Á°¤ÎÈþ½Ñ～¡×¤òÊÆÂô»Ô¾å¿ùÇîÊª´Û¤Ç11·î29Æü¤«¤é³«ºÅ
¹ñÊõ¡Ö¾å¿ùËÜÍìÃæÍì³°¿ÞÖ¢É÷¡×¤Û¤«¡¢¾å¿ù»á¤æ¤«¤ê¤ÎÊ¸²½ºâ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ýÂ¢¤·¡¢¾å¿ù»á¤äÊÆÂô¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÊÆÂô»Ô¾å¿ùÇîÊª´Û(½êºßÃÏ¡§»³·Á¸©ÊÆÂô»Ô¡¢´ÛÄ¹¡§Á¾º¬ ¿Ç·)¤Ç¤Ï¡¢´ë²èÅ¸¡Ö¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥à¥Êー¥êÅ¸ ～Èþ½Ñ¤Ë½Ð²ñ¤¦Á°¤ÎÈþ½Ñ～¡×¤ò11·î29Æü(ÅÚ)¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥à¥Êー¥ê(¥¢¥È¥ê¥¨¤Ë¤Æ¡¡1990Ç¯)
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡§ https://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/143munari.html
¢£´ë²èÅ¸¡Ö¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥à¥Êー¥êÅ¸¡×³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
Åö´Û¤Ç¤Ï¡¢³«´ÛÅö½é¤ËÅìµþ¡¦ÀÄ»³¤Î¤³¤É¤â¤Î¾ë(¹ñÎ©Áí¹ç»ùÆ¸¥»¥ó¥¿ー 2015ÊÄ´Û)¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¶µ°éÉáµÚ»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¤·ÁÂÎ¸³Å¸³«¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤É¤â¤Î¾ë¤Ï1985Ç¯¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥à¥Êー¥êÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥à¥Êー¥ê¼«¿È¤¬8¤Ä¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö´Û¤Ç¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¡Ö¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥à¥Êー¥ê ¥¢ー¥È¤È¤¢¤½¤Ü¤¦¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢4¤Ä¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶µ°éÉáµÚ»ö¶È¤Ç¤Ï¡È¥à¥Êー¥ê¡¦¥á¥½¥Ã¥É¡É¤òÂ¤·ÁÂÎ¸³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢º£Æü¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2²óÌÜ¤Î¥à¥Êー¥êÅ¸¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡ÔÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÈþ½Ñ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤âÁÏºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡Õ¤È¤¤¤¦¥à¥Êー¥ê¤Î°ì´Ó¤·¤¿Èþ½Ñ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ËÃíÌÜ¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÃæ¤ËÀøºß¤¹¤ëËÜÍèÅª¤ÊÃÎ³Ð¤ä»ë³Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê´¶³Ð¤Ë¤è¤ë½ã¿è¤ÊÉ½¸½¡ØÈþ½Ñ¤Ë½Ð²ñ¤¦Á°¤ÎÈþ½Ñ¡Ù¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÉáÃÊµ¤¤Å¤«¤º¤Ë¤¤¤ë¥¢ー¥È¤ÎÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ëº£¤³¤½¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢£´ë²èÅ¸¡Ö¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥à¥Êー¥êÅ¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥à¥Êー¥ê(1907-1998)¤Ï¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢³¨ËÜ¤ÎÀ©ºî¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ÎÂ¤·Á¶µ°é¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ç¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¥¢ー¥È¤Ï¡¢´Õ¾Þ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¼êÃÊ¤ä¡¢ÁÛÁüÎÏ¤ò»É·ã¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²¿¤è¤ê¤â³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤¿¥à¥Êー¥ê¤Ï¡¢¿Í¤¬Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Î¥¢ー¥È¤òÍÍ¡¹¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅ¸¤Ï¡¢Ìó300ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤ä»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¡¢»ë³ÐÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤è¤ëÅÁÃ£ÎÏ¤äÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥¢ー¥È¤Î¼ï¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦Å¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥¢ー¥È¤ÎÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾ ¡§ ´ë²èÅ¸¡Ö¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥à¥Êー¥êÅ¸ ～Èþ½Ñ¤Ë½Ð²ñ¤¦Á°¤ÎÈþ½Ñ～¡×
³«ºÅÆü»þ¡¡ ¡§ 11·î29Æü(ÅÚ)～2026Ç¯1·î25Æü(Æü)
³«´Û»þ´Ö¡¡ ¡§ 9:00～17:00(Æþ´Û¤Ï16:30¤Þ¤Ç)
µÙ´ÛÆü¡¡¡¡ ¡§ Ëè½µ·îÍËÆü(½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÊ¿Æü)¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï(12·î27Æü～2026Ç¯1·î1Æü)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡ ¡§ ÊÆÂô»Ô¾å¿ùÇîÊª´Û (¢©992-0052 »³·Á¸©ÊÆÂô»Ô´Ý¤ÎÆâ1-2-1)
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡ ¡§ JR»³·Á¿·´´Àþ¡ÖÊÆÂô¡×±Ø¤«¤é2km
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡¡ ¡§ °ìÈÌ 590±ß(470±ß)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹â¹»¡¦Âç³ØÀ¸ 190±ß(150±ß) ¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸ ÌµÎÁ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨( )¤Ï20Ì¾°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎÎÁ¶â
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡ ¡§ ÊÆÂô»Ô¾å¿ùÇîÊª´Û
´ë²è¶¨ÎÏ¡¡ ¡§ ÆüËÜ¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥à¥Êー¥ê¸¦µæ²ñ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NPOË¡¿Í»ÔÌ±¤Î·Ý½Ñ³èÆ°¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¡ ¡§ ¥³¥Ã¥é¥¤ー¥Ë¼Ò(¥¤¥¿¥ê¥¢)
¸å±ç¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¥¤¥¿¥ê¥¢Âç»È´Û¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÈþ½Ñ¶µ°é³Ø²ñ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»³·Á¿·Ê¹¡¦»³·ÁÊüÁ÷
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§ https://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/143munari.html
¡ãÆâÍÆ¡ä
(1)Å¸¼¨¹½À®¤È¼ç¤ÊÅ¸¼¨»ñÎÁ
¡Ú¥×¥í¥íー¥° Èþ½Ñ¤Ë½Ð²ñ¤¦Á°¤ÎÈþ½Ñ¡Û
¡ÔÈþ½Ñ¡Õ¤ÎÁ°¤ÎÈþ½Ñ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹
¥é¥¹¥³ー¡¢¥¢¥ë¥¿¥ß¥é¤Î²èÁü¡¢¥à¥Êー¥ê¤Î¡ØÌ¤ÃÎ¤Î¹ñ¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤Ê¸»ú¡Ù¡¢¡Ôµ¹æ¡Õ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢Ê¸»ú¤òÈ¯¸«¤¹¤ëÁ°¤Îµ¹æÎà¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ê¸»ú¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»ë³ÐÅª¤Êµ¹æ¤âÊª»ö¤òÅÁ¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ëÅ¸¼¨¤Ç¤¹¡£
¡ûÌ¤ÃÎ¤Î¹ñ¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤Ê¸»ú(1978Ç¯¡¿1984Ç¯)
Ì¤ÃÎ¤Î¹ñ¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤Ê¸»ú(1978Ç¯¡¿1984Ç¯)
¡ÚÂè1¾Ï ¥à¥Êー¥ê¤Î¥¢ー¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡Û
¥à¥Êー¥ê¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¤¹¡£
¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢ー¥È¤Î¸¶Íý¤ÎÃµµá¤¹¤ëÂÀ×¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¥à¥Êー¥ê¤Îºî²È³èÆ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¥¢ー¥È¤Î·¼È¯³èÆ°¤¬¤¢¤ê¡¢Í·¶ñ¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡û¶õÁÛ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤ÎÍýÏÀÅªºÆ¹½À®(1956Ç¯¡¿1984Ç¯)
¡ûÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤Î¤Ç¤¤ëÄ¦¹ï(1958Ç¯¡¿1981Ç¯)
¶õÁÛ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤ÎÍýÏÀÅªºÆ¹½À®(1956Ç¯¡¿1984Ç¯)
¡ÚÂè2¾Ï Æü¾ïÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Û
Æü¾ïÀ¸³è¤òºÌ¤ë¥à¥Êー¥ê¤Î¥×¥í¥À¥¯¥ÈºîÉÊ¤ò°·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÃÝÀ½¤Î²Ö´ï(1965Ç¯¡¿1985Ç¯)
¡û¥Á¥åー¥Ö·¿¤Î¾ÈÌÀ´ï¶ñ(1964Ç¯¡¿1999Ç¯)
ÃÝÀ½¤Î²Ö´ï(1965Ç¯¡¿1985Ç¯)
¡ÚÂè3¾Ï Èþ½Ñ¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë¡Û
¶áÌ¤Íè¤Î»ÔÌ±¤Ç¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤Ê°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Í·¶ñ¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼ç¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡û¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹(1970Ç¯)
¡ûËÜ¤Ë½Ð¹ç¤¦Á°¤ÎËÜ(1980Ç¯)
ËÜ¤Ë½Ð¹ç¤¦Á°¤ÎËÜ(1980Ç¯)
¡ÚÂè4¾Ï µ¡³£¤ÈÈþ½Ñ¡Û
»þ´Ö¡¦¶õ´Ö¡¦±¿Æ°¡¦¸÷¤Ê¤É¡¢20À¤µªÈþ½Ñ¤Î²ÝÂê¤òÀè¤«¤±¤¿ºîÉÊ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥à¥Êー¥ê¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¡¢Ì¤ÍèÇÉ¤È¤·¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¡¢µ¡³£¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌò³ä¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤¢¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ÎÆÈÁÏÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ö¥à¥Êー¥ê¤Îµ¡³£¡×ÆüËÜ¸ìÈÇ(1942Ç¯¡¿2009Ç¯)
¡û·Ú¤ä¤«¤Êµ¡³£(1930Ç¯¡¿1971Ç¯)
·Ú¤ä¤«¤Êµ¡³£(1930Ç¯¡¦1971Ç¯)
¡ÚÂè5¾Ï ¥à¥Êー¥ê¤ÎÌÜ ～¼«Á³¤È¥¢ー¥È¡Û
¥Ð¥Ç¥£¥¢¥Ý¥ì¥¸¥Í¤Î¼«Á³ÂÎ¸³¤È¥à¥Êー¥ê¤Î»ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¥¢¥³¥Ê¡¦¥Ó¥³¥ó¥Ó(1961Ç¯¡¿1965Ç¯)
¡û¡ÖÌÚ¤ò¤«¤³¤¦¡×(1978Ç¯¡¿1981Ç¯)
¥¢¥³¥Ê¡¦¥Ó¥³¥ó¥Ó(1961Ç¯¡¿1965Ç¯)
¡ÚÂè6¾Ï ¥à¥Êー¥ê¤ÎËÜ¤ÎÀ¤³¦¡Û
¥à¥Êー¥ê¤Ë¤è¤ëËÜ¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡£Ãøºî¡¢³¨ËÜ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ö°Å¤¤Ìë¤Ë¡×(1956Ç¯¡¿1968Ç¯)
¡û¡Ö¥à¥Êー¥ê¤Î¥Õ¥©ー¥¯¡×(1958Ç¯¡¿1997Ç¯)
¡Ö°Å¤¤Ìë¤Ë¡×(1956Ç¯¡¿1968Ç¯)
¡Ú¥¨¥Ô¥íー¥° Ëü¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥¢ー¥È¡Û
¥¢ー¥È¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸»ú¤ÈÆ±¤¸¤¯¿Í¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¢ー¥È¤Ï¡¢Ëü¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¾®¤¶¤ë¤Î¥¸¥¸(1953Ç¯¡¿1999Ç¯)
¾®¤¶¤ë¤Î¥¸¥¸(1953Ç¯¡¿1999Ç¯)
(2)¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯¡Ö¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥à¥Êー¥ê¤ÎËâË¡¡×
ÆüÄø¡§11·î29Æü(ÅÚ) 10:00～
Ã´Åö³Ø·Ý°÷¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨²òÀâ¡£¿½¤·¹þ¤ßÉÔÍ×¡¢Í×Æþ¾ì·ô
(3)Êç½¸À©¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Ä¥¢ー ¤è¤¦¤³¤½Ìë¤ÎÇîÊª´Û¡Ø¥à¥Êー¥ê¤È¤¢¤½¤Ü¤¦¡Ù¡×
ÆüÄø¡§12·î19Æü(¶â) 19:00～20:30
ÂÐ¾Ý¡§¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â(Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼)
ÎÁ¶â¡§500±ß
Äê°÷¡§20Ì¾(Í×¿½¹þ¡¢11·î19Æü(¿å) 9:00¼õÉÕ³«»Ï)
¡Ö¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¤ß¤Ä¤±¤è¤¦¡ª¡Ø¥µ¥é¥ÀºÚ¤Î¥Ð¥é¤Ç¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡Ù¡×
ÆüÄø¡§12·î13Æü(ÅÚ)
¡¡¡¡¡¡(1)10:00～12:00¡¢(2)13:30～16:00
ÂÐ¾Ý¡§(1)Ì¤½¢³Ø»ù¡¢(2)¾®³ØÀ¸°Ê¾å
ÎÁ¶â¡§500±ß
Äê°÷¡§³Æ²ó15Ì¾(Í×¿½¹þ¡¢11·î12Æü(¿å) 9:00¼õÉÕ³«»Ï)
¡Ö¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¤ß¤Ä¤±¤è¤¦¡ª¡ØÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ëÄ¦¹ï¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡Ù¡×
ÆüÄø¡§2026Ç¯1 ·î10Æü(ÅÚ) 13:30～16:00
ÂÐ¾Ý¡§¾®³ØÀ¸°Ê¾å
ÎÁ¶â¡§500±ß
Äê°÷¡§15Ì¾(Í×¿½¹þ¡¢12·î10Æü(¿å) 9:00¼õÉÕ³«»Ï)
¢£»ÜÀß³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ÊÆÂô»Ô¾å¿ùÇîÊª´Û
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ´ÛÄ¹ Á¾º¬ ¿Ç·
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©992-0052 »³·Á¸©ÊÆÂô»Ô´Ý¤ÎÆâ1-2-1
³«´Û¡¡¡¡¡§ 2001Ç¯9·î
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/top.htm
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÊÆÂô»Ô¾å¿ùÇîÊª´Û
TEL¡§0238-26-8001