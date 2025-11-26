株式会社BANDAI SPIRITS プライズ事業部のバンプレストブランドから、「SKZOO」のクレーンゲーム景品が初登場！ 2026年2月より、2か月連続で「SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクション」をアミューズメント専用景品として順次展開します。(発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)





なお、2025年11月27日(木)から、東京・池袋にある「バンダイナムコ Cross Store 東京」にて、「SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクション」の先行展示も決定しました。ケーキからひょっこり顔を出しているSKZOOたちを見に、ぜひご来店ください。





SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクション





SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクションvol.1～4

■商品特徴

本商品は、「SKZOO」初のクレーンゲーム景品です。バースデーケーキをイメージしたアイテムで、キャラクターカラーで彩られたケーキの中から、SKZOOたちがひょっこり顔を出している姿がかわいいフィギュアです。





2026年2月にvol.1とvol.2、2026年3月にvol.3とvol.4が登場し、各ラインナップともにアソート2種ずつ展開します。vol.1は「Wolf Chan (バンチャンのキャラクター)」「Leebit (リノのキャラクター)」、vol.2は「DWAEKKI (チャンビンのキャラクター)」「Jiniret (ヒョンジンのキャラクター)」、vol.3は「HAN QUOKKA (ハンのキャラクター)」「BbokAri (フィリックスのキャラクター)」、vol.4は「PuppyM (スンミンのキャラクター)」「FoxI.Ny (アイエンのキャラクター)」をラインナップ。vol.1～vol.4までの全種を揃えるとホールケーキが完成します。

SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクションvol.1

SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクションvol.2

SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクションvol.3

SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクションvol.4





全種揃えるとケーキの裏面に刻まれた文字がつながり、“STRAY KIDS EVERYWHERE ALL AROUND THE WORLD YOU MAKE STRAY KIDS STAY”の文字が浮かび上がります。1つ1つでメンバーの誕生日をお祝いしたり、全種集めてデビュー日をお祝いしたり、自分やお友達の誕生日にも活躍するアイテムです。もちろん、お部屋に飾ってインテリアとしても楽しめます。

SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクション(商品イメージ)

SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクション(商品イメージ)

SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクション(商品裏面)





「SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクション」は、2026年2月より全国のアミューズメント施設にあるクレーンゲームコーナーやオンラインクレーンに順次登場予定です。商品の詳細はバンプレストナビ公式サイトにてご確認ください。









■「バンダイナムコ Cross Store 東京」にて先行展示決定！

2025年11月27日(木)から、東京・池袋にある「バンダイナムコ Cross Store 東京」にて「SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクション」を先行展示いたします。ケーキからひょっこり顔をだしているSKZOOたちを見に、ぜひご来店ください。





・店舗名 ： バンダイナムコ Cross Store 東京

・展示期間 ： 2025年11月27日(木)～2025年12月28日(日)

・場所 ： 東京都豊島区東池袋3-1-3

サンシャインシティ・ワールドインポートマートビル 3階

・Webサイト： https://bandainamco-am.co.jp/crossstore/





※展示品は監修中の商品になります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※内容は予告なく変更する場合がございましたご了承くださいませ。









■商品概要

・商品名 ： SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクションvol.1

SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクションvol.2

SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクションvol.3

SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクションvol.4

・投入時期 ： vol.1～2は2026年2月より、vol.3～4は2026年3月より順次登場予定

・種類 ： 各2種

・内容 ： フィギュア1個

・販売ルート： アミューズメント専用景品

全国のアミューズメント施設

※お取り扱いのない店舗もあります

・特設サイト： https://bsp-prize.jp/title/IP00007191/

・発売元 ： 株式会社BANDAI SPIRITS





(C) JYP









