子ども向けスポーツスクール事業や部活動支援事業などを展開するリーフラス株式会社(Leifras Co., Ltd.、Nasdaq:LFS、本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊藤 清隆)はこのたび「第18回 ペアレンティングアワード」モノ・サービス部門を受賞いたしました。





ペアレンティングアワード2025





リーフラス株式会社





ペアレンティングアワードは、多くのパパ・ママに支持される子育て雑誌が実行委員会となり、その年に話題を集めた「子育てにまつわるトレンド(ヒト・モノ・サービス・コト)」を表彰、その業績を讃えることで、さらなる発展を促し、日本がもっと子育てしやすい国になることを目的としている賞です。





リーフラスが運営するリーフラススポーツスクールは、スポーツを通して子どもの非認知能力の育成に貢献した点が評価され、日本の子育てシーンに元気を与えたとして「モノ・サービス部門」を受賞しました。

これもひとえに当社の株主様をはじめ、日頃よりご愛顧・ご支援くださっている皆様のお力添えによるものと、心より御礼申し上げます。

当社はこれからも子どもたちの成長をサポートし、非認知能力を育むことで、スポーツによる社会課題の解決に邁進してまいります。





受賞について、詳しくは以下のWEBサイトをご覧ください。

https://parentingaward.com/

授賞式の模様は後日リリースいたします。









■リーフラススポーツスクールとは

「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」を指導方針とした、子ども向けスポーツスクールです。指導における体罰や暴言、勝利至上主義を徹底的に排除し、全員参加でスポーツを楽しむことで、リーダーシップや協調性といった子どもの非認知能力を向上させることを目的としています。

サッカーやバスケットボール、野球、陸上、ダンスなど、全13種目のスポーツスクールを45都道府県で展開しております。





リーフラススポーツスクール WEBサイト

https://sport-school.com/





リーフラススポーツスクール





■リーフラスの会社概要

リーフラス株式会社は、『スポーツを変え、デザインする。』という企業理念のもと、社会課題をスポーツにより解決することを使命と捉え、ソーシャルビジネスを実践している企業です。

子ども向けスポーツスクール事業の会員数は約70,000名にのぼり、部活動支援・ヘルスケア・地域共動事業などを通じて、今後もスポーツビジネスで社会に貢献していくために尽力してまいります。





社名 ： リーフラス株式会社(Leifras Co., Ltd.)

上場市場 ： Nasdaq Capital Market

ティッカー(米国証券コード)： LFS

本社 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー20階

設立年月日 ： 2001年8月28日

代表者 ： 代表取締役 伊藤 清隆

資本金 ： 784,666,480円(資本準備金含む)

事業内容 ： スポーツスクール事業 イベント事業 アライアンス事業

部活動支援事業 地域共動事業 ヘルスケア事業

放課後等デイサービス『LEIF』事業

ホームページ： https://www.leifras.co.jp/

IRサイト ： https://ir.leifras.co.jp/jp/