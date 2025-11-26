奈良市西登美ヶ丘に店舗を構える米粉シフォンケーキ専門店「シフォンのお店PUKKU」(所在地：奈良市西登美ヶ丘4-5-7、代表：冨岡 絵梨子)は、この度、クラウドファンディングサイトMakuakeにて、目標額559％を達成した新商品「100年しふぉん」の本格的な卸販売およびEC展開を開始します。

古都奈良に古くから伝わる伝統食材【吉野本葛】と【米飴】を贅沢に使用した本商品は、奈良の奥深い歴史と風味を現代に伝える、新しいプレミアムなスイーツとして、百年先も愛されることを目指します。









■伝統と現代を繋ぐ、開発の背景とMakuakeでの成功

当社は「古都奈良を代表する、歴史とストーリーを持つ新しいスイーツ」の創出を目指しました。この「100年しふぉん」は、百年以上前から地域で愛されてきた吉野本葛（※）と米飴（※）という二つの伝統食材を主役に据えた、奈良を盛り上げたいという思いから商品開発したスイーツです。

Makuakeにて、全国の消費者から高い共感と期待を頂き嬉しく思います。





※吉野本葛：葛の根から抽出される澱粉で作られる高級食材。上品なとろみと繊細な味わいが特徴。

※米飴：米を原料に作られる天然の甘味料。優しい甘さと豊かなコクが特徴。





100年しふぉん

Makuake最終達成率





■「100年しふぉん」の3つの特長：伝統食材が生む新食感

本商品は、専門店ならではの技術と奈良の伝統食材の融合により、従来のシフォンケーキにはない、独自の特長を実現しました。





【特長1：吉野本葛による“とろける口どけ”】

シフォンケーキの生地に吉野本葛を配合することで、一般的なシフォンケーキの「ふんわり」とした食感に加えて、「しっとり」としつつも舌の上でとろけていくような、奥深く繊細な口どけを実現しました。





吉野本葛

100年しふぉんのしっとり感





【特長2：米飴の“優しい甘さ”と“コク”】

精製された砂糖ではなく、米飴を使用することで、身体に優しく、穏やかで深みのある自然な甘さに仕上げています。これにより、年代を問わず、素材の風味を純粋に楽しめる味わいを追求しました。





砂糖傳のゆるり米飴





【特長3：米粉シフォン専門店としてのこだわり】

ベースとなる生地は、米粉シフォンケーキ専門店のノウハウを活かし、小麦粉不使用(グルテンフリー)にこだわって製造。

多くの方に安心して楽しんでいただけるシフォンケーキを提供します。





シフォンケーキの製造風景





■今後の展望と地域貢献：奈良名物の新定番へ

「100年しふぉん」は、Makuakeでの成功を足がかりに、今後は奈良県内主要な土産店、百貨店、観光施設等への卸販売を本格的に展開してまいります。

また、ECサイトでの販売を強化し、全国の皆様へ奈良の伝統的な食文化の魅力を発信いたします。

当社はこれからも、地元奈良の素晴らしい食材と技術を活かし、地域経済の活性化と、愛されるお土産の創出に貢献してまいりたいと思います。





100年しふぉんお召し上がりイメージ





■100年しふぉん 概要

名称 ：100年しふぉん

販売サイト：

〈楽天市場〉

https://item.rakuten.co.jp/pukkuchiffon/100nenchiffon6/

〈minne〉

https://minne.com/items/44261600

〈ふるさと納税〉(楽天・さとふる・ふるなび・ふるさとチョイス他)

Makuake URL： https://www.makuake.com/project/pukku-100yearchiffon/









■会社概要

会社名 ： 株式会社PUKKU

店舗屋号： シフォンのお店PUKKU

所在地 ： 奈良市西登美ヶ丘4-5-7

代表者 ： 冨岡 絵梨子

設立 ： 2018年5月

事業内容： シフォンケーキの製造及び販売、カフェ

URL ： https://pukku.amebaownd.com/