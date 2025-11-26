写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」（https://minnanoomoide.com/、以下本サービス）を運営している株式会社ハッピースマイル（所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一、以下当社）はサントリーサンバーズ大阪（サントリーホールディングス株式会社、チームホームタウン：大阪府大阪市・箕面市）の公式写真の販売を11月26日（水）より開始いたしました。

サントリーサンバーズ大阪は、大阪府大阪市・箕面市をホームタウンに、1973年に創部された男子バレーボールチームです。SUNBIRDSの「SUN」はSUNTORYのSUN、そして太陽のSUN。「燦然と輝く太陽に向かって羽ばたく、不死鳥のように」という思いを込めて「SUNBIRDS」と名付けられました。日本リーグ、Vリーグ、そして現在の大同生命 SV.LEAGUE MENにおいて数多くの優勝実績を誇り、強さと伝統を併せ持つクラブです。また、トップチームの活動だけでなく地域や若手育成にも力を入れ、バレーボールを通じてファンや地域とのつながりを大切にしています。

■【サントリーサンバーズ大阪】写真展示販売について

【展示販売企画名】オフィシャル選手写真（2025.10.24～2025.11.09）

【販売期間】2025年11月26日（水）12時00分～2025年12月10日（水）12時00分

【閲覧・購入方法】下記URLにアクセスし「入室」をクリックするだけで閲覧・購入いただけます。※当該URLから入室した場合は展示室コードの入力は不要です展示室ページのURL：https://ps.happysmile-inc.jp/sys/UserLogin/index3/ODU0OURKNEE1/1?lang=jp展示室コード：8549DJ4A5

■サントリーサンバーズ大阪 運営概要（https://www.suntory.co.jp/culture-sports/sunbirds/）

会社名：サントリーホールディングス株式会社所在地：本社（大阪オフィス）大阪市北区堂島浜2-1-40

■株式会社ハッピースマイル 会社概要（https://happysmile-inc.jp/）

「想い出に驚きと感動を」写真に関わる全ての方の「困った」を解決し、喜んでもらえるお客様を 1 人でも多く増やすのが、ハッピースマイルの存在意義であると考え、現状に満足することなく、常に新しいアイデアを創造し、写真販売に関するリーディングカンパニーを目指しています。

本社：埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目477大谷ビルLabo：埼玉県さいたま市西区指扇 1753導入団体数：8,700団体（2025年10月末時点）代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一事業内容：写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」の運営・提供

■写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」とは（https://minnanoomoide.com/）

本サービスは、利用団体側のプラットフォーム導入費や登録料などの費用が一切かからず、閲覧者も会員登録などの手間なく無料で写真を閲覧することができます。希望する方は購入も可能なサービスで、近年では保育業界のみならず、スポーツ分野（各種キッズスクールやプロチーム）、エンターテインメント分野（劇団やアイドルグループ）、高齢者福祉施設などの幅広い業界でもご活用いただいております。

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ハッピースマイル 担当・取材窓口TEL：048-919-3306E-mail：secretary@happysmile-inc.jp