今年のおうちクリスマスは、職人手焼きの本格ピザで豪華に！期間限定「2025 クリスマス スペシャルSet」予約受付開始

株式会社リエイグループ

冷凍ピザ等の製造・販売をおこなう株式会社森山ナポリ（石川県金沢市）が手掛けるブランド「モリナポ」では、クリスマスシーズン限定の特別商品「2025 クリスマス スペシャルSet」の予約販売を、モリナポ公式通販サイトにて開始いたしました。今年もシチュエーションに応じて選べる2種類をご用意。少人数でも楽しめる定番21cmのピザ4枚セットと、ボリューム感のあるファミリーサイズ25cmのピザ3枚セットからお選びいただけます。いずれもモリナポ公式通販サイト限定の特別セットです。



また、12月8日（月）までは、約10％引きでお買い求めいただける“早割”を実施中！特別な季節にふさわしい、モリナポ自慢のピザセットを、この機会にぜひご家庭でお楽しみください。

今年の「2025年 クリスマス スペシャルSet」のラインナップは、昨年ご好評いただいた、イタリア産ブッファラチーズの濃厚な旨みが特徴の「ブッファラマルゲリータ」と、プリプリの海老と香ばしいガーリックが相性抜群の「海老とブロッコリーのガーリックピザ」が再登場。さらに、シャキシャキ食感が楽しい加賀れんこんと、甘辛タレが食欲をそそる照り焼きチキンをのせた「ローマの照り焼きチキンと加賀野菜」、黒トリュフが香る大人の逸品「ローマのトリュフサラミとブラックオリーブ※」の2種が新たに加わりました。

※「ローマのトリュフサラミとブラックオリーブ※」は21cmのみ。

「おうちクリスマス」を華やかに彩る豪華ピザセット。温めるだけで手軽に本格的な味わいを楽しめます。

■商品紹介

●ブッファラマルゲリータ

イタリア産ブッファラチーズ（水牛の乳で作ったモッツァレラチーズ）の濃厚な旨み。高糖度のフルーツトマトと、フレッシュバジルの組み合わせはクリスマスカラーで見た目も華やか！

王道のマルゲリータをひとつ上の味わいに仕上げました。

●海老とブロッコリーのガーリックピザ

プリプリの海老と香ばしいガーリックは相性抜群！オーストラリア産のシュレッドチーズと、北海道産パルメザンチーズをブレンドしてトッピングしました。ビールや泡モノと楽しみたい大人のお楽しみピザです。

●ローマの照り焼きチキンと加賀野菜

クリスマスといえばチキン！薄くて軽やかなローマ生地に、甘辛ダレの照り焼きチキンと、シャキシャキとした食感とやさしい甘みが魅力の加賀れんこんをトッピング。大人も子どもも楽しめる、冬のごちそうピザです。

ローマのトリュフサラミとブラックオリーブ

（定番21cmサイズのみ）

イタリア産のノンスモークサラミは、黒トリュフの香りが上品に香る贅沢な味わい。アメリカ産の種抜きライプオリーブは歯応えの良さが人気です。薄いローマ風のピザ生地なので、前菜やおつまみにもぴったりです。

■商品概要

■モリナポ（森山ナポリ）とは

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/162292/table/11_1_496bc1e6b4e1bc6b32dbf0beb892e26e.jpg?v=202511260128 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/162292/table/11_2_48e9a8aa11383452727b7bbe1ff6b94c.jpg?v=202511260128 ]

古都金澤・ひがし茶屋街のすぐそば「森山」で生まれたピザ工房です。金澤は、海や山にも近く、水も美味しいため、食材に恵まれその土地柄から食にこだわる人も多いことで知られます。

モリナポは、そんな豊かな食文化の中から生まれました。高温550度の石窯で焼いたピザを、 独自の製法で瞬間冷凍し、焼き立ての風味をそのまま閉じ込め、たっぷりの具材をトッピング。大量生産の冷凍ピザとは違い、職人が一枚一枚「手伸ばし・手焼き」で毎日丁寧に仕上げているため 外はカリカリ・中はもっちりとした生地の食感が特徴です。焼き立ての風味をぜひご家庭でお楽しみください。

一口食べれば、違いがわかる。モリナポの秘密は生地にあり

表面はカリッと香ばしく、中は驚くほどモチモチ！モリナポのピザの美味しさの秘密は、こだわりのオリジナル生地にあります。熟練の職人が毎日一枚一枚、丁寧に手伸ばし・手焼きすることで生地内に気泡が生まれ、独特のもっちりとした食感が実現。大量生産とは違う手作りならではのこだわりが、具材の風味を最大限に引き立てます。

他では味わえない特別な一枚を、金澤より心を込めてお届けします。

■会社概要

会社名 ： 株式会社森山ナポリ

設立 ： 2013年8月

所在地 ： 石川県金沢市三池町183番地

事業内容 ： 冷凍ピザの製造、販売

会社概要 ： https://www.moriyama-napoli.com/f/company

※株式会社森山ナポリは、株式会社リエイグループの100％子会社です。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/162292/table/11_3_4a26ed936772fb16a9634ab1cf5ddc47.jpg?v=202511260128 ]