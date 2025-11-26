アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、2025年12月18日(木)に、ヘルスケアウェビナーシリーズの第1弾として「ストレス時代を健やかに生きる～ストレスと睡眠の関係から考えるウェルネス～」をテーマにしたオンラインセミナーを無料開催いたします。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_d46x-WgVSwebtwxI0jAjyg#/registration

開催日時：2025年12月18日(木)13時30分～14時10分開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）ストレスと睡眠は、見えないところで強くつながっています。本ウェビナーでは、ストレスの基礎から職場特有の負荷、体と心が出すサイン、さらにスマートウォッチを使ったセルフ管理までをコンパクトに解説します。ストレス時代を少し軽やかに生きるための、実践しやすいヒントをまとめてお届けします。【コンテンツ】・ストレスの基本・職業ストレスの特徴・ストレスと睡眠の深い関係・ストレスアラート 体と心のサイン・私の取り組み スマートウォッチによるストレスと睡眠管理・ウェルネスへの道 ストレス軽減と睡眠改善の実践スピーカー：東海電子株式会社 営業企画部 推進グループ 鎌野 洋子みなさまのご参加をお待ちしております。■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催していますhttps://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。