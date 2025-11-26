歯科検索の順位×クリック率を可視化！ユーザーの選び方から見えるSEO対策改善のヒント（10月度：SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO対策支援実績4,300社のランクエストが歯科業界の1～10位の検索順位毎のクリック率を分析
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335330&id=bodyimage1】
SEO対策支援実績4,300社のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、2025年10月において歯科業界のクライアントサイトにおける検索結果上位10位以内にランクインした7,449件の歯科関連キーワードを対象に、検索順位ごとのクリック率（CTR）を詳細に分析しました。
さらに、同期間におけるSEO業界向けサイト（注）とのクリック率データの比較を行い、歯科業界特有のクリック傾向やユーザー行動の違いを明らかにしました。
検索での調べ方や、どんな情報を選ぶかは業界ごとに大きく異なります。歯科領域では、複数の候補を丁寧に比較しながら選ぶ利用者が多いという特徴が浮かび上がりました。今回の結果が、今後のサイト運用やSEO対策を検討する際の参考になれば幸いです。
目次
1．2025年10月度：歯科業界における検索表示順位別クリック率
2．2025年10月度：歯科業界 vs SEO業界の検索順位別クリック率比較
まとめ：データが語る歯科SEO対策とユーザー行動の本質的インサイト
◆上位3位が“圧倒的に強い”検索構造
◆4～10位でもクリックが安定する“比較検索”の厚み
◆データが示す“伸びしろ”を活かしたSEO対策へ
（注） ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/
1．2025年10月度：歯科業界における検索表示順位別クリック率（CTR）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335330&id=bodyimage2】
検索順位とクリック率の関係を見ると、1位が30.7%と突出しており、最上位の結果が強く支持されている様子がうかがえます。
2位11.6%、3位5.1%も高水準を維持しており、上位3位以内の重要性は非常に明確です。
4位以下では、クリック率が2.9%、1.8%、1.2%と段階的に低下していくものの、7位～10位でも0.7～1.0%前後のクリックが安定して発生しています。
これは、ユーザーが単に上位の結果だけを見るのではなく、複数の選択肢を慎重に比較しながら検討している行動特性を反映していると言えます。
2．2025年10月度：歯科業界 vs SEO業界の検索順位別クリック率比較
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335330&id=bodyimage3】
※ SEO業界のCTR情報はランクエストサイト（https://rank-quest.jp/ ）のデータに基づいています。
歯科業界のクリック率は、全体を通してSEO業界の平均値を上回る傾向が見られ、検索ユーザーがより積極的に情報を比較・検討している様子がうかがえます。
特に2位（11.6%）、3位（5.1%）、4位（2.9%）はいずれもSEO業界の平均より高く、上位表示がダイレクトにクリック獲得へつながりやすいです。
また、5位以下でもSEO業界平均との差が+0.2～0.8pt程度で安定しており、これらの結果からも、ユーザーが複数の選択肢を丁寧に見比べながら歯科情報を探していることが読み取れます。
これは、歯科という特性上、「信頼できるクリニックを見つけたい」という検索者の意識が強く、その結果として下位順位でも一定のクリックが発生していると考えられます。
こうした分布から、歯科領域では上位改善が効果を生みやすいだけでなく、4～10位の領域にも十分な伸びしろが存在することが示されており、SEO対策の価値を発揮しやすい環境が整っていると評価できます。
