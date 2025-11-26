クエスト、災害備蓄食品を社会福祉法人等へ寄付

株式会社クエスト

株式会社クエスト（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：鎌田 智）は、公益社団法人 日本非常食推進機構（JEFO）様の取り組みに賛同し、当社が備蓄する災害用備蓄食品を、JEFO様が運営する「備蓄食品活用システム」を通じて、全国のフードバンク・社会福祉協議会・子ども食堂等に寄付いたしました。寄付した食品は、防災啓発活動や生活困窮者支援、子ども食堂支援など、多様な地域支援の現場で活用されています。

このたびの取り組みに対し、JEFO様より感謝状を頂戴いたしました。

■ 提供先

・社会福祉法人

・大学

・公益財団法人

・子ども食堂 など

■ 主な活用方法

・防災啓発イベントや研修での活用

・生活困窮者支援を行う団体での食支援

・地域福祉活動の支援

・子ども食堂での食提供 など

近年、災害リスクの高まりや生活困窮世帯の増加が社会課題となる中、企業による防災・食支援の重要性は一層高まっています。

クエストグループは、サステナビリティ経営の一環として環境や社会貢献への取り組みを推進しており、今回の寄付はその具体的な取り組みのひとつです。今後も事業活動を通じた社会課題の解決に取り組むとともに、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

クエストのサステナビリティの取り組み :https://www.quest.co.jp/corporate/sustainability/当社のサステナビリティ関連の情報は、公式Webサイトにて公開しております。