蜂蜜堂（運営：ゆいゆい沖縄）は、沖縄県産百花蜜を使用した「沖縄はちみつ飴」を正式にリリースしました。ミツバチが集めた自然の風味をそのまま閉じ込めた、こだわりの無添加キャンディです。⸻【商品の特徴】 • 沖縄県産百花蜜を贅沢に使用 • 砂糖・水飴・はちみつのみの無添加製法 • 子どもから大人まで食べやすい、やさしい甘さ • 持ち歩きしやすい100gパッケージ⸻【販売実績】発売当初より、南西産業を通じて県内物産店・ホテルショップで販売され、売れ行きは好調。生産数も増加し、さらなる販路拡大を予定しています。⸻【今後の展開】観光客向けの沖縄土産としての展開を強化するとともに、新フレーバー商品も企画。オンライン販売も順次開始し、全国への配送にも対応予定です。⸻【商品概要】商品名：沖縄はちみつ飴内容量：100g原材料：砂糖（国内製造）、水飴、はちみつ（沖縄県産）賞味期限：12ヶ月価格：税込800円（予定）公式Instagram：・蜂蜜堂公式：https://www.instagram.com/hachimitsudou・養蜂ショート動画：https://www.instagram.com/syu1yohoka