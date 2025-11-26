¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¡ÖÂè15²ó¤³¤É¤â¤¹¤Ý¤ê¤ó¤Ô¤Ã¤¯¡×¤Ë¶¨»¿¡¡¡ÁÌ¤Íè¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò°é¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡Á
¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¡¢°Ê²¼¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)16Æü(Æü)¤ËÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡ÖBUDDY¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÈÂè15²ó¤³¤É¤â¤¹¤Ý¤ê¤ó¤Ô¤Ã¤¯¡É¤Ë¶¨»¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤É¤â¤¹¤Ý¤ê¤ó¤Ô¤Ã¤¯¡×¤Ï¡¢¥Ð¥Ç¥£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÄ»ù±à¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥Ç¥£´ë²è¸¦µæ½ê¡¿ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÁí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ç¥£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÄ»ù±à¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±à¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶µ¼¼¡¦Ìî³°³èÆ°¡¦¿å±Ë¶µ¼¼¤Îµ¡Ç½¤òÊ»¤»»ý¤ÄÍÄ»ù¶µ°éµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¡¦ÂçºåÉÜ¤Ë10±à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Ãæ»ù¤«¤é¾®³Ø2Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦Î¦¾å¶¥µ»¤Ê¤ÉÁ´15¼ïÌÜ¤ËÄ©Àï¤·¡¢Ç®¤¯·üÌ¿¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¥µ»¤Ë¤Ï200Ì¾°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»²²Ã¡£¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢ºÇ¹âµé¥¤¥ó¥É¥¢¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥ë¡Ö¥ì¥¬¥·¡¼ TF-1000 JBA¡Ê¿Í¹©Èé³×¡¦5¹æµå¡Ë¡×¤òÂç²ñ¸ø¼°µå¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á´£´¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÄêÈÖ¥é¥Ð¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥é¥Ð¡¼5¹æµå¡×¤òÂ£Äè¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÅØÎÏ¤ÈÀ®²Ì¤ò»¾¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢TEAM SPALDING¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¡¼¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢´ÑµÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¶¥µ»¤ÎÉáµÚ¡¦È¯Å¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤äÃÏ°èÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Ì¾¾Î¡§Âè15²ó¤³¤É¤â¤¹¤Ý¤ê¤ó¤Ô¤Ã¤¯
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯11 ·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦16Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡
³«ºÅ²ñ¾ì¡§BUDDY¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë
¢£ ¤³¤É¤â¤¹¤Ý¤ê¤ó¤Ô¤Ã¤¯¤ÎÍÍ»Ò¡¡
¢£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ï
¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢²»³Ú¤ä¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Á´¿È¤ò¶î»È¤·¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËÁà¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¼ç¤Ë¡Ö¥É¥ê¥Ö¥ë¡×¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥¹¥Ô¥ó¡×¤Î3¼ïÎà¤Î´ðÁÃÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Î¸ÄÀ¤ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥À¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤·¤ÆÉ½¸½¡£
¥²¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡§
Á´°÷¤¬2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡£¥Ð¥È¥ëÀ¤³¦°ì¡¢¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹ÆüËÜ°ì¡¢·ÄØæÂç³Ø¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÂåÉ½¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë3¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¥ì¥¬¥·¡¼ TF-1000 JBA ¿Í¹©Èé³× 5¹æµå
#77-082J
MATERIAL¡§¥¯¥é¥ê¡¼¥Î¿Í¹©Èé³×
SIZE¡§5
PRICE¡§¡ï8,470(ËÜÂÎ¡ï7,700)
FEATURES¡§
¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¿ä¾©¤¹¤ëºÇ¹âµé¥¤¥ó¥É¥¢¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥ë
¼ê¤Î´À¤òµÛ¼ý¤·¾øÈ¯¤¹¤ëµ»½Ñ¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¡¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡×¤òºÎÍÑ
JBA¸øÇ§µå
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê»³ÅÄ¡¦ÌÚÂ¼¡Ë¡¡¡Ãä 03-6408-0451 | ✉natsushi.yamada@spalding.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.spalding.co.jp
