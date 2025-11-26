¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È ¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ° ÂçÃêÁª²ñ ¤É¡¼¤ó¤ÈÁí·×10²¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¢¤²¤Á¤ã¤¦!!¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ
À¤³¦Ãæ¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¾ðÊó¤òÉ¬Í×¤Ê¿Í¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ë¥å¡¼¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§ÉÍËÜ³¬À¸¡Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥×¥ê¡ÖSmartNews¡×¤Ë¤Æ¡¢¿·¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Î³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È ¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ° ÂçÃêÁª²ñ ¤É¡¼¤ó¤ÈÁí·×10²¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¢¤²¤Á¤ã¤¦!!¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©
¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥×¥ê¡ÖSmartNews¡×¤Ç³«»Ï¤·¤¿¿·¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£µ»ö±ÜÆÉ¤ä¥¢¥×¥êµ¯Æ°¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¿¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ïd¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÄ¾ÀÜ¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¡Ê¢¨2¡Ë¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢PayPay¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥È¡¢Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢JAL¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥Ð¥ó¥¯¡¢ANA¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¤Ê10°Ê¾å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥ê¥ï¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËSmartNews¥¢¥×¥êÆâ¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥É¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¡×¡Ê¢¨3¡Ë¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥é¥·¥ë¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤Î¥ì¥·¡¼¥ÈÅê¹Æ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖSmartNews¡×¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹±ÜÍ÷¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ý¥¤³è¤òÆ±»þ¤Ë¤Ç¤¤ë¡È¤ªÆÀ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥×¥ê¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢¿·¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò³«»Ï¡Ê2025Ç¯9·î29Æü¡Ë
https://about.smartnews.com/ja/news/2412.html
¢¨2 ¡Ö¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ë¥å¡¼¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¤Ç¤¹¡£Amazon¡¢Amazon.co.jp¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤Î¥í¥´¤ÏAmazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨3 ¥É¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È ¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ° ÂçÃêÁª²ñ ¤É¡¼¤ó¤ÈÁí·×10²¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¢¤²¤Á¤ã¤¦!!¡×³µÍ×
º£²ó¤³¤Î¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³«»Ï¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¿¤á»Ï¤á¤¿Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ïº£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¼¤Ò¡ÖSmartNews¡×¤Ç¤Î¥Ý¥¤³è¤ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»²²ÃÂÐ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²¼µ¡¢¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡§¡ÖSmartNews for docomo¡×¤ª¤è¤Ó°ìÉô¤Î¡ÖSmartNews¡×¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
²¼µ£¤ÎX¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆÃÅµ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¤Ï¡ÖSmartNews¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖSmartNews for docomo¡×¤ÎÍøÍÑ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¡§
2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°11:00 ¡Á 12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°10:59
»²²ÃÊýË¡¡§
¡´ü´ÖÆâ¤Ë¥¢¥×¥ê¾å¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤òÆÉ¤ó¤Ç±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇºÇÂç100Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤¿¤ë¡ª
´ü´ÖÆâ¤Ë¥¢¥×¥ê¾å¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤òÆÉ¤à¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç100Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ´ü´ÖÆâ¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÁí·×¤Ï10²¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÃêÁª·ë²Ì¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¡¢ÅöÁª¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥Þ¥¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¥ê¥¹¥È¤«¤é¤¹¤°¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¢ª¡Ö¾ÞÉÊ¡¦¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂçÎÌ³ÍÆÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÎÁýÎÌÂÐ¾Ý¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼Â»Ü¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬1.2ÇÜ¤Ë¡ª
´ü´ÖÃæ¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Î¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂçÎÌ³ÍÆÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁýÎÌÂÐ¾Ý¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÄÌ¾ï¤Î1.2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁýÎÌÂÐ¾Ý¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤½¤Î2¤Î¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹ÅÐÏ¿¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡×Æâ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ·è¤á¤é¤ì¤¿´ü´Ö¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬1.2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£¡ØÌó1Ëü±ßÁêÅö¡Ù¤Î¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂ£Äè¤ÎX¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÆ±»þ³«ºÅ¡ª
X¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡õ³ºÅö¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾¤Ë¡ØÌó1Ëü±ßÁêÅö¡Ù¡Ê´¹»»²ÁÃÍ¤Ï¸ò´¹Àè¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤Î¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÆ±»þ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
X¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È https://x.com/smartnews_ja
¡Ö¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Î»È¤¤Êý
1¡¥¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë
SmartNews¥¢¥×¥ê¤òºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¹¹¿·¤·¡¢d¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥à²èÌÌ²¼Éô¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡Ö¥Þ¥¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¿¤á¤ë
µ»ö¤ò°ìÄêËÜ¿ôÆÉ¤à¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡¢ËèÆü¤Î¥¢¥×¥êµ¯Æ°¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥¢¥×¥êµ¯Æ°¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³ºÅö¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ»þ¤Î¥ì¥·¡¼¥ÈÅê¹Æ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿·¤¿¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹±ÜÆÉ¤äÀ¸³è¥·¡¼¥ó¤Î¹ÔÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¿¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
3¡¥Ã£À®¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³ÎÇ§
Ã£À®¤·¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¸½ºß¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È»Ä¹â¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³ÍÆÀÍúÎò¤ä¸ò´¹ÍúÎò¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×²èÌÌ¤«¤é¡Ö¥Þ¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÁª¤ó¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4¡¥¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ò´¹¤¹¤ë
¤¿¤á¤¿¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢SmartNews¥¢¥×¥êÆâ¤«¤é¥É¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ10°Ê¾å¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£SmartNews for docomo¤Ç¤Ïd¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¤Î¸ò´¹¤Î¤ßÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¤Ë¤Ï¡¢½é²ó¤Î¤ßSMS¤Ë¤è¤ëÅÅÏÃÈÖ¹æÇ§¾Ú¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èÆÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªÆÀ¤µ¤äÍøÊØÀ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Õ¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¹¤²¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¾ðÊó¤òÉ¬Í×¤Ê¿Í¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃå¼Â¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ë¥å¡¼¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ë¥å¡¼¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2012Ç¯6·î15Æü¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¾ðÊó¤òÉ¬Í×¤Ê¿Í¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥×¥ê¡ÖSmartNews¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë¡×¤ò³«È¯¡¢¹ñÆâ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂçµé¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£2023Ç¯Ëö¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSmartNews¡Ü¡×¤ò³«»Ï¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î¥¹¥í¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¥¤ì¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÎÉ¼Á¤ÊÊóÆ»¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤òÆüÌë²òÀÏ¤·Â³¤±¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤È¹ñÆâ³°¤Î3,000ÇÞÂÎ°Ê¾å¤â¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÄó·È´Ø·¸¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿²÷Å¬¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¾ðÊó¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¸ú²ÌÅª¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£ https://about.smartnews.com/ja/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ë¥å¡¼¥¹³ô¼°²ñ¼ÒPR»öÌ³¶É ¡Ê¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ësmartnews_pr@prap.co.jp
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ë¥å¡¼¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö¡ÊËñ°æ¡¢ÅÄÃæ¡Ëpr_jp@smartnews.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
X¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/smartnews_ja
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ë¥å¡¼¥¹³ô¼°²ñ¼ÒHP
https://about.smartnews.com/ja/
