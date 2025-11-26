こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
コスモスイニシアの“多様なライフスタイルに応える”コンセプト型住戸猫と飼い主のための賃貸リノベーション「猫特化賃貸」第3弾募集開始
大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：郄智 亮大朗、以下「コスモスイニシア」）は、再生賃貸マンションブランド「コスモリード」において、猫とその飼い主が快適に過ごせる、新しい住まいのかたちを提案する賃貸住戸リノベーション「コスモスイニシアの猫特化賃貸」を展開しています。 このたび、東京都中央区の『（仮称）コスモリード日本橋水天宮』にて、スマートホーム機器を導入し、猫を最大3匹まで飼育できる、より暮らしやすく安心して過ごせる住環境を実現した「コスモスイニシアの猫特化賃貸」第3弾住戸の募集を、2025年11月20日から開始したことをお知らせします。
（仮称）コスモリード日本橋水天宮（旧：ルクレ日本橋蛎殻町）の1室
■ 「猫特化賃貸」展開の背景｜猫との快適な暮らしへのニーズ拡大と、住まい供給不足のギャップに対応
「ペットは家族」という価値観が浸透する中で、ペット可賃貸物件の供給は少なく、さらにペットと人の双方の快適さと安全に配慮した「ペット共生型賃貸」と呼ばれる物件の供給数は、依然として限られているのが現状です。こうした市場環境を背景に、当社は原則室内飼育である猫に特化した賃貸物件への需要は高いと判断し、「コスモスイニシアの猫特化賃貸」の展開を開始しました。
防音室やサウナ付きなど、多様なライフスタイルに応えるコンセプト型住戸を展開し、賃貸マンションにおける新しい価値提案に取り組んできた当社が、社会的ニーズの高まりを見せる“猫とその飼い主双方の理想の住まいを実現する賃貸住宅”を提案します。「猫特化賃貸」は、これまでに「コスモリード練馬豊玉北」において、賃貸住戸では制限されがちなキャットウォークの設置や多頭飼育への対応など、猫の習性や暮らしに配慮した設計を取り入れた2住戸を提供いたしました。今後も、1住戸ごとにリノベーションを行い、エリア特性や居住者ニーズを柔軟に反映した猫特化賃貸住宅の供給を進め、猫と飼い主がより心地よく暮らせる住まいづくりを推進していきます。
●多頭飼育可能
（仮称）コスモリード日本橋水天宮では、原則としてペット1匹までの飼育を可能としていますが、本住戸に限り最大3匹までの飼育が可能です。多頭飼育に対応した賃貸物件は限られているため、複数のペットと一緒に暮らしたい方にとって本住戸は貴重な選択肢となります。
●においや傷に配慮した床・壁材
消臭・防傷・衝撃吸収性に優れた、ペット用クッションフロアやペット用クロスを採用しており、入退去時のメンテナンスだけではなく、猫の体への負担を軽減する効果もあります。
（仮称）コスモリード日本橋水天宮 の1室 リビングダイニングキッチン／猫のトイレスペース
＜間取り図＞
■ 物件概要
https://digitalpr.jp/table_img/2493/123276/123276_web_1.png
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
関連リンク
コスモスイニシア ニュースリリースページ
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2025/11/chintai_c/
＜参考：「コスモスイニシアの猫特化賃貸」 展開実績＞
●第1弾 :『コスモリード練馬豊玉北』の1室（2024年12月19日募集開始／東京都練馬区） ※契約済み
●第2弾 :『コスモリード練馬豊玉北』の1室（2025年7月21日募集開始／東京都練馬区）※申込済み
コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/
以 上
