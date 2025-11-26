コスモスイニシアの“多様なライフスタイルに応える”コンセプト型住戸猫と飼い主のための賃貸リノベーション「猫特化賃貸」第3弾募集開始





















■ 猫の暮らしに特化した住空間設計｜快適性と利便性を両立した猫とその飼い主のための住まい本住戸では、賃貸において後付けが難しい猫仕様の専用設備に加え、「コスモリード」ブランドとして初めてスマートホーム機器を導入しました。快適性はそのままに、利便性と安心感を向上させた住空間を実現しています。●にゃんボールMAGマグネットウォールを採用し、猫の性格や成長に合わせて位置を自由に調整できるキャットステップを設置しました。にゃんボールMAGに使用されている強化ダンボールは、丈夫で通気性も良い素材。一般的なダンボールよりも硬く、木よりも柔らかいため、猫が快適に過ごせる環境として適しています。さらに、キャットステップから天井のキャットウォークまで上ることもでき、家の中で長い時間を過ごす猫にも飽きのこない遊びの場を提供します。●スマートホーム機器株式会社リンクジャパンのスマートホームシステムを導入。スマートリモコンにより家電を一括管理できるほか、専用アプリと連動して外出先から照明やエアコンなどを操作し、光温湿度を常時モニタリングできるので、猫にとって快適な室温や明るさを保つことが可能です。さらに、天井設置型のペットカメラを導入し、留守中でもアプリから猫の様子をリアルタイムで見守ることができます。