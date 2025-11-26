「第28回 全日本オラザク選手権」結果発表！「月刊ホビージャパン2026年1月号」11月25日（火）より発売中！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、模型雑誌「月刊ホビージャパン2026年1月号」を2025年11月25日（火）より全国書店にて発売いたします。
月刊ホビージャパン1月号の特集は「第28回 全日本オラザク選手権」結果発表！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335313&id=bodyimage1】
11月25日（火）発売「月刊ホビージャパン 2026年1月号」の特集は「第28回 全日本オラザク選手権」！ 日本最大級のガンプラコンテストとして28年目を迎えた「全日本オラザク選手権」では、読者からご応募いただいた1646点の作品を全掲載いたします。
また、「MSA-0011［Ext］ Ex-Sガンダム」や「XD-01 ドラグナー1」の作例記事や、「ゴジラ、襲撃」といったディオラマ作例などもご紹介いたします。
【巻頭特集】第28回 全日本オラザク選手権
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335313&id=bodyimage2】
応募総数1646点！日本最大級のガンプラコンテスト！
11月25日（火）発売「月刊ホビージャパン1月号」では、日本最大級のガンプラコンテスト「第28回 全日本オラザク選手権」の結果がいよいよ発表！応募総数1646点の作品を全掲載いたします！
今回は「ガンプラ部門」のほかに、「SDガンダム部門」「ジュニア部門」に加え、「機動戦士ガンダム部門」の4部門を発表いたします。
どの作品も見どころたっぷりの力作ぞろい！28年目を迎えたオラザク選手権を心ゆくまでお楽しみください！
●大賞／ガンダム 1979
製作／cassette
●金賞／000
製作／RYU
【ガンプラ】MSA-0011［Ext］ Ex-Sガンダム
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335313&id=bodyimage3】
パネルライン追加とディテールアップパーツで解像度を高める！
『ガンダム・センチネル』より、「MG 1/100 EX-Sガンダム/Sガンダム （タスクフォースα Ver.）」の作例をご紹介！プロモデラー・オトカワによる作例は、全身各所にスジ彫り工作でパネルラインモールドを追加し、市販パーツなどを駆使したディテールアップを行うことで、さらに解像度を高めて完成させております。
●作例／MSA-0011［Ext］ Ex-Sガンダム
製作／オトカワ
【作例】XD-01 ドラグナー1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335313&id=bodyimage4】
各部のシャープ化とフルディテールアップでビッグスケールをさらに引き立てる！
『機甲戦記ドラグナー』より、「PLAMAX 1/72 scale XD-01ドラグナー1」の作例をご紹介！製作を担当したのはプロモデラー・NAOKI。戦闘機をイメージし、1/72ビッグスケールならではの高密度ディテールを全身にわたり追加。兵器としてのメタルアーマーを突き詰めた徹底改修作例をじっくりお楽しみください！
●作例／XD-01 ドラグナー1
製作／NAOKI
【商品情報】
月刊ホビージャパン 2026年1月号
●発売日：2025年11月25日（火）発売
●定価：1,320円（本体1,200円＋税10％）
●雑誌コード：08127-01
●JANコード：4912081270165
●判型：A4変型
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）創通・サンライズ
TM & （C） TOHO CO., LTD.
配信元企業：株式会社ホビージャパン
月刊ホビージャパン1月号の特集は「第28回 全日本オラザク選手権」結果発表！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335313&id=bodyimage1】
11月25日（火）発売「月刊ホビージャパン 2026年1月号」の特集は「第28回 全日本オラザク選手権」！ 日本最大級のガンプラコンテストとして28年目を迎えた「全日本オラザク選手権」では、読者からご応募いただいた1646点の作品を全掲載いたします。
また、「MSA-0011［Ext］ Ex-Sガンダム」や「XD-01 ドラグナー1」の作例記事や、「ゴジラ、襲撃」といったディオラマ作例などもご紹介いたします。
【巻頭特集】第28回 全日本オラザク選手権
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335313&id=bodyimage2】
応募総数1646点！日本最大級のガンプラコンテスト！
11月25日（火）発売「月刊ホビージャパン1月号」では、日本最大級のガンプラコンテスト「第28回 全日本オラザク選手権」の結果がいよいよ発表！応募総数1646点の作品を全掲載いたします！
今回は「ガンプラ部門」のほかに、「SDガンダム部門」「ジュニア部門」に加え、「機動戦士ガンダム部門」の4部門を発表いたします。
どの作品も見どころたっぷりの力作ぞろい！28年目を迎えたオラザク選手権を心ゆくまでお楽しみください！
●大賞／ガンダム 1979
製作／cassette
●金賞／000
製作／RYU
【ガンプラ】MSA-0011［Ext］ Ex-Sガンダム
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335313&id=bodyimage3】
パネルライン追加とディテールアップパーツで解像度を高める！
『ガンダム・センチネル』より、「MG 1/100 EX-Sガンダム/Sガンダム （タスクフォースα Ver.）」の作例をご紹介！プロモデラー・オトカワによる作例は、全身各所にスジ彫り工作でパネルラインモールドを追加し、市販パーツなどを駆使したディテールアップを行うことで、さらに解像度を高めて完成させております。
●作例／MSA-0011［Ext］ Ex-Sガンダム
製作／オトカワ
【作例】XD-01 ドラグナー1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335313&id=bodyimage4】
各部のシャープ化とフルディテールアップでビッグスケールをさらに引き立てる！
『機甲戦記ドラグナー』より、「PLAMAX 1/72 scale XD-01ドラグナー1」の作例をご紹介！製作を担当したのはプロモデラー・NAOKI。戦闘機をイメージし、1/72ビッグスケールならではの高密度ディテールを全身にわたり追加。兵器としてのメタルアーマーを突き詰めた徹底改修作例をじっくりお楽しみください！
●作例／XD-01 ドラグナー1
製作／NAOKI
【商品情報】
月刊ホビージャパン 2026年1月号
●発売日：2025年11月25日（火）発売
●定価：1,320円（本体1,200円＋税10％）
●雑誌コード：08127-01
●JANコード：4912081270165
●判型：A4変型
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）創通・サンライズ
TM & （C） TOHO CO., LTD.
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ