ミナヅキアキラ先生の「スモーキーネクターシリーズ」が日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてランダムブロマイドが販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、11月26日（水）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて「スモーキーネクターシリーズ」のランダムブロマイドが販売開始したことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335199&id=bodyimage1】
ライターの羽瀬川みつるは、吸血鬼「バイター」の仕業だと噂される事件を調べていた。幼なじみの安仲有生ことアンナには、首を突っ込みすぎるなと忠告される。だが、実はアンナ自身がバイターだったのだ。みつるは取材と称してアンナに血を吸われることを了承。そのうえ、勢いのまま抱かれて気が狂うほど気持ち良くされてしまう。さらには、みつるにも本人の知らない秘密があるようで…？（「スモーキーネクター」）
蔵持桜次郎は人血を糧とする「バイター」であり、実家は「バイター」の名家だ。だが、自身の起こした不祥事が原因で本家から放逐され、分家の大庭壱真の管理下に置かれることに。不自由な生活に不満を抱いた桜次郎は、本家の命令に淡々と従う壱真を奴隷のようだと嘲る。すると、壱真は桜次郎の体内の抑制器を作動させ、桜次郎をペットのように扱おうとしてきて……（「ドメスティックビースト」）
ミナヅキアキラ 先生の「スモーキーネクターシリーズ」のランダムブロマイドが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約38,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
コミックス表紙イラストや漫画コマなどを使用した全8種のラインナップとなっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「スモーキーネクターシリーズ」
販売方法：ランダム式（全8種）
販売価格：写真L判 300円、写真2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2025/11/26（水）～2026/3/25（水）
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/smokeynectar
■ミナヅキアキラ
【X】https://x.com/mnzkworks
【書籍情報】
スモーキーネクター
https://bs-garden.com/product/smokeynectar/
ドメスティックビースト
https://bs-garden.com/product/domesticbeast/
（C）AKIRA MINAZUKI/TAIYOHTOSHO
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335199&id=bodyimage1】
ライターの羽瀬川みつるは、吸血鬼「バイター」の仕業だと噂される事件を調べていた。幼なじみの安仲有生ことアンナには、首を突っ込みすぎるなと忠告される。だが、実はアンナ自身がバイターだったのだ。みつるは取材と称してアンナに血を吸われることを了承。そのうえ、勢いのまま抱かれて気が狂うほど気持ち良くされてしまう。さらには、みつるにも本人の知らない秘密があるようで…？（「スモーキーネクター」）
蔵持桜次郎は人血を糧とする「バイター」であり、実家は「バイター」の名家だ。だが、自身の起こした不祥事が原因で本家から放逐され、分家の大庭壱真の管理下に置かれることに。不自由な生活に不満を抱いた桜次郎は、本家の命令に淡々と従う壱真を奴隷のようだと嘲る。すると、壱真は桜次郎の体内の抑制器を作動させ、桜次郎をペットのように扱おうとしてきて……（「ドメスティックビースト」）
ミナヅキアキラ 先生の「スモーキーネクターシリーズ」のランダムブロマイドが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約38,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
コミックス表紙イラストや漫画コマなどを使用した全8種のラインナップとなっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「スモーキーネクターシリーズ」
販売方法：ランダム式（全8種）
販売価格：写真L判 300円、写真2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2025/11/26（水）～2026/3/25（水）
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/smokeynectar
■ミナヅキアキラ
【X】https://x.com/mnzkworks
【書籍情報】
スモーキーネクター
https://bs-garden.com/product/smokeynectar/
ドメスティックビースト
https://bs-garden.com/product/domesticbeast/
（C）AKIRA MINAZUKI/TAIYOHTOSHO
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ