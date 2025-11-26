



株式会社レクソル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：仲田康佑）は、関東・関西都市部にある月家賃20万円以上の賃貸マンションにお住まいの方を対象に「不動産仲介会社の利用実態調査」を実施しました。





その結果、月家賃20万円以上のマンションに居住する方の半数（50％）は、マンションを借りる際、2社以上の不動産仲介会社に相談したと回答。

高級賃貸マンション探しでは、不動産仲介会社1社任せではなく2社以上から集めた情報の中から比較・検討するのも一般的であることが裏付けられました。

また、不動産仲介会社の対応に対する満足度は73.0％が肯定的に評価。7割以上のケースで自分の契約した不動産仲介会社を高評価する傾向が示されました。

■調査概要

目的 ：高級賃貸マンションへの入居を検討し実際に住んだ方について、契約に際した不動産仲介会社選びで重視したポイント、ならびに利用実態の把握

実施 ：高級賃貸レクソル 編集部

回答方法：Webアンケート調査

調査日時：2025年11月11日～18日

対象地域：関東1都3県（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）および大阪府・兵庫県

対象条件：月家賃20万円以上の賃貸マンションにお住まいで、家賃を自分で負担している方

調査対象：[予備調査]男女2,000名

回答者数：[本調査]対象条件に該当する42名

■サマリー

（Q1）家賃20万円以上の賃貸マンション入居者の年収分布

月家賃20万円以上の高級賃貸マンションに住む方の年収は600万円以上が73.8％、1,200万円以上が23.8％。

高級賃貸マンションの居住者の年収は、中～高収入層を中心に幅広い分布となりました。

(Q2,Q3)いまの賃貸マンションを借りた際、あたった不動産仲介業者の数

高級賃貸マンション入居者の半数（50％）は、入居検討の際2社以上の不動産仲介会社に相談していました。

仲介会社を利用しなかった人は約1割（11.9％）で、その契約ルートは「管理会社・ディベロッパーの自社募集」と「オーナー直接契約」が中心でした。

(Q4)その不動産仲介会社を選んだ一番の理由

最終的に契約した不動産仲介会社を選んだ理由としては「希望に合う物件紹介」29.7％で最多。

利用者がまず重視するのは“どんな物件を出してくれるか”という紹介内容そのものでした。

(Q5)利用した不動産仲介会社に対する満足度

仲介会社の満足度は73.0％で、7割超が依頼して満足と評価しました。

一方、中立（どちらともいえない）は24.3％と全体の約4分の1程度、明確に不満と評価した人は2.7％とごく少数でした。

■まとめ

今回の調査では、高級賃貸マンション選びにおいて、不動産仲介会社はなにより「自分の希望に合った物件紹介」を期待されていることが確認されました。

不動産仲介会社には、属人的な担当者の人柄や地域環境に対する知識などよりも、相談者のニーズを深く理解し、希望に合う質の高い物件情報のスムーズな提供を求められます。

調査結果にある通り、高級賃貸マンションへの入居を検討する方の半数は、複数の不動産仲介会社に相談を行っています。

はじめて物件を探す方も、既に他社にご相談中の方も、高級賃貸マンション探しには、ぜひお気軽に「高級賃貸レクソル」をご活用・ご相談ください。

気になる物件の空室状況の確認はもちろん、ご希望をお知らせいただければ、お客様のニーズに合う高級賃貸マンションを担当者がご提案させていただきます。

【参考】今回実施したアンケート調査の主な設問内容

＜本調査＞

1. あなた自身の年収を教えてください。 以下よりあてはまるものを選択してください。

2. いまのお住まいを借りる際、不動産仲介業者は何社くらいにあたりましたか？

3. 不動産仲介業者を使わずに、現在のお住まいにはどのように契約・転居しましたか？

4. その不動産仲介業者を選んだ一番の理由を教えてください。

5. 実際に、その不動産仲介会社に依頼して良かったと思いますか？相談した不動産仲介業者の対応について満足度を教えてください。

