手間いらず、旅行に特化した福利厚生サービス『Resort Worx』と連携を開始
手間いらず株式会社が提供する、複数のオンライン宿泊予約サイトを一元管理できる『TEMAIRAZU』シリーズ（https://www.temairazu.com/）（以下、「TEMAIRAZU」）は、株式会社リゾートワークスが運営する旅行に特化した福利厚生サービス『Resort Worx』（https://resortworx.jp/）と、2025年11月26日からシステム連携を開始しました。
Resort Worxは、リゾートエリアの会員制施設や一流ホテルの宿泊を中心に、上質なトラベル体験を特別価格で提供する福利厚生サービスです。主に中小企業を中心に導入されており、社員の旅行や出張、合宿、ワーケーションなどの幅広い用途で利用されています。個人のリゾートワークに適したホテルタイプの施設や、合宿・オフサイトMTGに適した団体旅行の施設など全国300箇所以上の施設が参画しており、ホテルの空室活用提案や借り上げを行うことで、最大80％割引という特別価格での提供を実現しています。会員企業の従業員の2親等以内の親族までサービスを利用することができたり、合宿や社員旅行等の予約手配を代行するサービスを提供するなど、トラベル体験を通じて、働く人の生産性・創造性の向上に寄与します。
今回のシステム連携により、『TEMAIRAZU』シリーズを導入している宿泊施設は、クローズドマーケットへのアクセスで、企業の出張利用による連泊予約や、会員企業の従業員やその家族などのこれまで接点の無かった潜在顧客、社員旅行や研修などの団体予約といった、一般的なOTAではリーチが難しい特定のユーザー層にアプローチできるようになることで、稼働率の向上と売上増加への貢献が期待できます。
＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞
▼国内宿泊予約サイト
楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、
Relux、日本旅行、HIS等
▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他
Booking.com、agoda、Expedia、Ctrip、Hostelworld、AsiaYo、TripAdvisor、hotelbeds、Airbnb、
WebBeds、DidaTravel、Shiji Distribution Solution、Fliggy、DerbySoft等
▼自社ホームページ用宿泊予約システム
ダイレクトイン、予約プロ、予約番、OPTIMA、d-edge、iHotelier、SynXis CR、triplaホテルブッキング等
【株式会社リゾートワークスの概要】
（１）商号 株式会社リゾートワークス
（２）事業内容 上質なホテルでの宿泊を特別価格で提供する福利厚生サービス
（３）本社所在地 沖縄県那覇市字安里367-5 我謝ビル2F
（４）代表者名 代表取締役 柳田 将司
（５）資本金 9,000万円
【手間いらず株式会社の概要】
（１）商号 手間いらず株式会社（東証スタンダード : 2477）
（２）事業内容 宿泊施設向け予約管理サービスの提供
情報の比較及び集約サービスの提供
（３）本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F
（４）代表者名 代表取締役 渡邉 哲男
（５）資本金 718百万円
（６）主なサービス 予約サイトコントローラー『TEMAIRAZU』シリーズ
（https://www.temairazu.com/）
比較サイト『比較.com』（https://www.hikaku.com/）
【本件に関するお問い合わせ】
手間いらず株式会社 経営企画室
TEL：03-5447-6690 e-mail：pr@temairazu.com
