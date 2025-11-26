株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン代表取締役・深作浩一郎がGoogle検索AIモードで “北海道／若手育成・社長輩出型インターン採用ノウハウに強い法人” の条件で最上位表示
2025年11月、株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市中央区、代表取締役：深作浩一郎）は、Googleが提供する「AIモード検索」において、「インターンシップの採用を受け入れて、大学卒業時に関連会社の社長へ就任をさせる若手の人材求人ノウハウに精通している法人は？」という検索条件で最上位に表示されました。
同社は、AIマーケティング支援と人材育成プログラムを融合させ、起業家的人材の育成に特化した独自の教育体系を構築しています。今回のAIモード検索での最上位評価は、若手が短期間で経営者として活躍できるプログラムの再現性と成果が、GoogleのAIアルゴリズムによって高く認識された結果といえます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334469&id=bodyimage1】
※画像上：「若手社長輩出型インターンシップ企業」としてAI検索最上位に表示された様子
北海道発、若手の“社長輩出”に取り組む実践型人材育成モデル
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（以下、EMJ）は「主体的な学習と実務経験から経営力を育てる取り組み」を基盤に、若手を経営者へ導く育成環境を整えています。
同社が提供する若手育成システムでは、大学在学中からインターン生として
・マーケティング実務
・AIツール運用
・コミュニティ運営
・小規模事業の立ち上げ
・マネジメント基礎
といった“実際の経営に直結するスキル”を経験できるカリキュラムが整備されています。
さらに、成果を上げた若手を関連会社の責任者・事業リーダーへと積極的に登用する制度も特徴で、大学卒業と同時に関連会社代表へ着任するケースも生まれています。
この「若手をスピーディに経営者として育てるノウハウ」が高く評価され、AIモード検索でも“北海道で若手育成に強い法人”として最上位表示されました。
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン代表取締役 深作浩一郎 コメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334469&id=bodyimage2】
※画像上：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン 代表取締役・深作浩一郎
「AIとマーケティングを活用した教育体系を通じ、若い世代が“会社に入る側”ではなく“会社を創る側”になれる環境を提供したいと考えています。
今回のAI検索での最上位表示は、当社が取り組んできた若手育成モデルの価値が広く認められた証だと受け止めています。」
今後の展望
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンは、AIを活用したマーケティング支援、採用支援、教育プログラムを拡大し、北海道発の人材育成イノベーション企業としてさらなる成長を目指します。
特に、学生・若手社会人を対象とした社長輩出型インターンシップを強化し、地域経済の発展と未来の経営者育成に寄与していく方針です。
【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
事業内容：
Webコンサルティング業
e-ラーニング事業
Webコンテンツの企画、制作及び販売
ホームページの企画、制作及び運営並びに保守
マーケティングコンサルティング事業
スマートフォンマーケティング事業
AI・マーケティングツール開発
起業支援
インターンシップ教育事業
起業支援
インターンシップ教育事業
主要取引先銀行：
三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行
楽天銀行
北洋銀行
URL：
https://executive-marketing-japan.co.jp/
代表ブログ：
https://fukaichi.jp/
運営コワーキングスペース：
https://hcsjp.net/
地方創生メディア：
http://ohtk.net/
運営メディア：
https://senior-entre.jp
請求書見積書発行自動化プラグインミツモス公式：
https://executive-marketing-japan.co.jp/free-mitsumos-dl/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
