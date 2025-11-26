臨沂市の無形文化遺産（ICH）の革新が

「2025年世界パンダパートナー会議」で注目を浴びる

AsiaNet 201257 （0307）

【臨沂（中国）2025年11月26日新華社＝共同通信JBN】山東省臨沂市の琅邪（Langya）文化が中国の国宝パンダと出会う場所で、沂蒙（Yimeng）山の真髄がグローバルな生態学的ビジョンと融合しています。2025年Global Panda Partners Conference（世界パンダパートナーズ会議）が11月20－22日、中国南西部の四川省成都で「Co-protection, Co-creation, and Shared Prosperity（共存、共創、共栄）」をテーマに開催されました。臨沂は文化創造市場でその特色ある無形文化遺産（ICH）と文化的な創造物を展示し、国際的な舞台で地域文化の独自の魅力を示しました。

生態系保全と文化観光交流の世界有数のプラットフォームとして、この会議には多くの省から専門展が集まりました。臨沂パビリオンは「ICH＋文化イノベーション」のアプローチで創造性を刺激しました。益州の縄編みパンダアクセサリー、臨ジュツのひょうたん飾り付き柳編みピクニックバスケット、手刺繍のパンダモチーフの扇子は、生態学的な美学と縁起の良いシンボルを融合させています。展示で注目された沂蒙の食文化を体現した半透明の虹色のパンケーキや、琅邪の精巧な切り絵パンダアートは、各国の代表から特注の依頼を集めました。

個性的な創作品も注目されました。三国時代（220～280年）の高名な軍師、諸葛亮をモチーフにしたアニメのキーホルダーは、「戦略の聖人」の知恵と現代の美学を融合させ、王羲之をテーマにした記念マグネットなどの文化商品は、書道の巨匠の遺産に新たな意味を与えています。銀雀山漢簡による孫子兵法の文化シリーズは、臨沂の歴史的系譜を強調し、蒙山コレクションは自然の優雅さを放ち、それを引き立てています。

この会議の期間中、臨沂の展示は世界中の参加者から高い評価を受けました。臨沂市文化観光局（Linyi Municipal Bureau of Culture and Tourism）の代表者はこの機会に、IP（知的財産）協力や地域間の文化観光イニシアチブについてパートナーらと綿密に議論し、文化交流と産業協力のチャネルを構築しました。2025年会議には30超の国・地域から600人を超える代表や学者が参加し、世界中の統合的な文化観光開発と生態系保全を推進する主要フォーラム、並行セッション、文化展示を通じた高レベルの対話を促進しました。

ソース: Linyi Municipal Bureau of Culture and Tourism