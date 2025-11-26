スポーツシューズ開発のノウハウと革靴の製造技術によって誕生したムーンスター「SPxx」から直営店限定ローファーモデルが登場
株式会社ムーンスター（本社：福岡県久留米市/東京オフィス：東京都中央区八丁堀 代表取締役社長 井田 祥一）は、「SPxx(エス・ピー)」から、『SX 78C12CT J ブラック』を2025年12月5日(金)よりMOONSTAR JIYUGAOKA Maple St.とムーンスターオンラインストアで、限定発売いたします。
国内でも数少ないダイレクト製法は靴型の足裏形状をそのまま中底に再現し足と靴との一体感を高めています。
ミッドソールが足裏に隙間なくフィットし、足を包み込むような履き心地を体感できます。限定品第三弾となる今回は、新たに「ローファー」タイプが登場。ユニセックスのサイズ展開でオフィスカジュアルから日常シーンでも着用できる、オンオフ問わず様々なスタイルに取り入れやすいデザインに仕上げています。
ムーンスターのスポーツシューズ開発ノウハウと、レザーコンフォートシューズの製造技術によって生まれた新しいシューズです。二層の特殊なウレタンソールが、快適な履き心地をより長く持続させます。国内でも数少ないダイレクト製法を有し、1956年からムーンスターの革靴生産を担ってきた九州・佐賀の工場で作られています。
■商品詳細
SX 78C12CT J
・価格 ：\27,500(税込)
・カラー ：ブラック
・サイズ ：22.0cm 23.0cm～27.0 cm 28.0cm（2E）
・素材 ：天然皮革（ステア）
・ソール ：PU
・原産国 ：JAPAN
■FEATURES (機能と特徴)
驚くほどの快適性
優れた反発弾性と衝撃吸収性を持ちながら、一般EVAと比較して約40％もヘタリにくい高性能なポリウレタン「XLIQ.(エクスリック)」をミッドソールに採用しています。軽量かつ劣化しにくいポリウレタン「VESTEC(ベステック)」アウトソールと組み合わせることで、快適性と持続性の両立を実現しました。
足と靴との一体感を高める製法
靴型の足裏形状をそのまま中底に再現できるダイレクト製法によりつくられます。
ミッドソールの「XLIQ.(エクスリック)」が足裏に隙間なくフィットし、足を包み込むような履き心地を体感できます。
長く使うための素材と設計
中底にピッグスキンを使用し、通気性や耐久性を確保します。
また、革靴のようなフィット感を追求した靴型によって、履き込むほどに靴全体が足に馴染みます。さらに、長年の使用でソールが擦り減った際には、佐賀工場でのオールソールリペアが可能です。
自分の足に馴染んだ靴を長く履き続けられます。
※ソールリペアサービスをご要望のお客様は、 下記へご連絡下さい。
■SHOP
MOONSTAR JIYUGAOKA Maple St.
東京都目黒区自由が丘にあるMOONSTAR JIYUGAOKAから徒歩2分の場所に、2024年8月拡張店舗MOONSTAR JIYUGAOKA Maple St.をオープン。
自由が丘の2つの拠点では、引き続き子どもから大人向けまで、厳選したアイテムを取り揃え展示・販売しながら、ムーンスターが考えるものづくりの在り方を発信・共有していきます。
・店舗名 ：MOONSTAR JIYUGAOKA Maple St. (ムーンスター ジユウガオカ メープルストリート)
・住所 ：〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-15-22 1F
・電話番号 ：03-5726-9608
・営業時間 ：11:00～19:00 (火曜定休)
MOONSTAR ONLINE STORE
ムーンスター公式オンラインストア。子どもから大人まで多くの人の暮らしを支える靴を販売しています。日々の生活、学校や仕事、ショッピングやアウトドアなど、靴を使う様々な場面で使い心地の良いものをお探しください。
